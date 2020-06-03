Как переехать в Германию на ПМЖ к детям или супругу

Сотни тысяч человек каждый год переезжают на постоянное место жительство в Германию по линии воссоединения семей - родители к детям, супруги к супругам. Если речь идет о гражданах стран Европейского Союза, то никаких проблем, как правило, не возникает: заказываешь перевозку мебели и едешь себе на здоровье.

Значительно больше трудностей, причем порой непреодолимых, оказывается на пути родственников, если дети живут в Германии, а родители в так называемой "третьей стране", например, в России. Или если там проживает один из супругов - гражданин или гражданка РФ. При этом гражданство родственников, живущих в Германии, имеет значение только во втором случае - при воссоединении супругов.

Главное условие - особые жизненные обстоятельства

Условия, при которых живущие в Германии дети могут перевезти к себе родителей из России или любой другой "третьей страны", прописаны в обширном немецком законе о пребывании (Aufenthaltsgesetz), регулирующем правила въезда, работы и интеграции иностранцев в ФРГ.

Йоханнес Энгельман

Главное условие, поясняет берлинский адвокат Йоханнес Энгельман (Johannes Engelmann), это, как указано в 36 параграфе закона, наличие особых жизненных обстоятельств, то есть когда родители не могут сами за собой ухаживать. Необходимость в уходе должна быть подтверждена соответствующими медицинскими справками. Причем не всякую болезнь, требующую ухода, чиновник немецкого ведомства по делам иностранцев обязательно сочтет "особым жизненным обстоятельством".

"Если, например, родители состарились, у них высокое давление, ноги болят, ходят с трудом - это еще не особое жизненное обстоятельство, - говорит адвокат. - Другое дело, если у них деменция, Паркинсон, провалы в памяти, психические отклонения". Если у сотрудника немецкого посольства, допустим, в Москве, возникают сомнения в подлинности представленного заявителем медицинского освидетельствования, то он может отправить его на повторное обследование к врачу, которому доверяет.

Второе непременное условие для переезда родителей к детям в Германию - отсутствие по месту их жительства других детей, которые могли бы за ними ухаживать. А третье - материальное положение живущих в Германии детей, которое должно быть таким, чтобы родителям был гарантирован определенный жизненный уровень.

Сколько нужно денег, чтобы принять родителей

Расчет этого материального положения детей - отдельная арифметика. Никакой конкретной цифры - какой должна быть зарплата - не существует. Чтобы проиллюстрировать корреспонденту DW сложность расчета, Энгельман взял карандаш и лист бумаги.

Чтобы принять родителей нужно много "свободных" денег

Учитываются состав семьи человека, наличие иждивенцев, его личные постоянные расходы, то есть оплата жилья - будь то собственного или арендованного, медицинской и прочих страховок. Ко всем таким расходом приплюсовывается еще и минимальный прожиточный минимум, который в настоящее время составляет в Германии 431 евро на взрослого человека, на детей чуть меньше, зависит от возраста. К прожиточному минимуму кормильца и его иждивенцев добавляются еще 20 процентов.

И все это вместе взятое вычитается из его нетто-зарплаты (или нетто-дохода), от которой должно оставаться столько, чтобы хватило на содержание перевезенных в Германию родителей или родителя. При этом также устанавливается прожиточный минимум в 431 евро на человека - плюс расходы на его медицинское страхование. И вот это - самое большое неизвестное во всем этом уравнении.

Главная проблема - медицинская страховка для стариков

Медицинская страховка, по словам Энгельмана, может стоить на человека и 600, и 700 и 800 евро в месяц. Проблема в том, что немецкие страховые компании вообще не любят брать в клиенты пожилых людей, заламывают астрономические цены и к тому же стараются исключить из договора оплату лечения типично "стариковских" недугов, а также тех болезней, которые и были признаны "особыми жизненными обстоятельствами". Чиновник же, принимающий решение о воссоединении таких родителей с детьми, договоры фирм медицинского страхования изучает очень внимательно и при наличии таких исключений имеет право дать отказ.

Найти больничную кассу для стариков трудно

Именно проблема медицинского страхового обеспечения престарелых родителей, констатировал адвокат, чаще всего становится непреодолимым препятствием для их переезда к детям в Германию. Его канцелярия - одна из ведущих в Берлине по вопросам воссоединения семей - ведет в год примерно 20-30 такого рода дел, причем берет в производство только отвечающие всем требованиям закона и имеющие шансы на успех.

Впрочем, заметил адвокат, есть один вариант, при котором родители, приехавшие к детям в Германию в гости, могут здесь остаться: если их состояние здоровья резко ухудшилось, то есть возникли те самые "особые жизненные обстоятельства", подтвержденные медицинской справкой. Если же чиновник решает, что состояние заболевшего может улучшиться, то ему - из гуманитарных соображений, прописанных в 25 параграфе упомянутого закона - может быть предоставлено временное разрешение на пребывание в Германии, которое в таком случае каждый год продлевается.

Как распознают фиктивные браки

Значительно проще воссоединиться в Германии супругам. Если, конечно, речь не идет о фиктивном браке. Фиктивным супругам немецкие чиновники отказывают, даже если все предпосылки для переезда в Германию выполнены. А фиктивным брак может быть признан немецким чиновником потому, что в его глазах супруги плохо знают знают друг друга.

Любовь с первого взгляда - чиновникам не указ

Если у чиновника возникает подозрение в такой фиктивности брака, то он может провести сеанс одновременного опроса, рассказал Йоханнес Энгельман. Оба супруга - один в Германии, другой на его родине в немецкое посольство - одновременно приглашаются на собеседование, на котором оба немецких чиновника в режиме онлайн задают им там и тут одинаковые вопросы, занося ответы в общую таблицу.

Вопросы могут быть весьма банальными, говорит адвокат: когда вы последний раз разговаривали друг с другом? На какие темы? Сколько получает ваш супруг в Германии? С кем из родственников вы познакомились? Где жених сделал вам предложение? Что подарил при этом? Какие хобби у супругов? Есть ли в доме кошка или собака? Если ответы не совпадают, то чиновники могут решить, что брак фиктивный, что бы там им ни говорили проверяемые о любви с первого взгляда.

Браки в Дании в Германии больше не проходят

Раньше существовала возможность сделать человеку частное приглашение в Германию, съездить с ним, например, в Данию, там расписаться и на этом основании сразу - в худшем случае через суд - получить для него вид на жительство в ФРГ по линии воссоединения семьи.

Браки в Дании больше не выход

Несколько лет назад в Германии перекрыли такие лазейки в законодательстве, и теперь, где бы ни был заключен брак - в Дании, России или самой Германии - иностранный супруг должен выехать на родину и подать заявление на переезд в Германию к мужу или жене.

Действующие при этом требования зависят, как уже упоминалось, от гражданства "принимающей стороны". Если резидент Германии немец, то его материальное положение вообще никого не интересует. Но иностранному супругу перед переездом к нему надо будет сдать экзамен на самое примитивное (уровень А1) знание немецкого языка. Исключение - наличие у иностранного супруга детей. Если ребенок есть, то у немца должно быть достаточно доходов, чтобы его обеспечивать.

Если в Германии проживает гражданин одной из стран ЕС, то привезти к себе супруга из "третьей страны" он может только, если имеет достаточный доход. Зато экзамен по-немецкому никому сдавать не надо, как и выезжать после заключения брака обратно и запрашивать новую визу для въезда в Германию.

Пол супругов роли не играет

Труднее всего имеющему вид на жительство в Германии гражданину "третьей страны". Тогда и он должен быть материально обеспеченным, и супругу надо сдавать экзамен по немецкому, и заявление на воссоединение семьи надо подавать на родине. Пол супругов, заметил в заключение Йоханнес Энгельман, никакой роли не играет. "А здесь, в Берлине, - добавил он, - скорее, приветствуют браки мужчин с мужчинами и женщин с женщинами".

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