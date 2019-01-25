Как охраняют свои экспонаты немецкие музеи

В июле 1994 года из франкфуртской художественной галереи Schirn исчезли сразу три бесценных шедевра мировой живописи: картина немецкого художника Каспара Давида Фридриха (Caspar David Friedrich, 1774-1840) и два полотна британского живописца Уильяма Тёрнера (1775-1851). Похитители проникли на выставку ночью. Они связали охранника, взяли то, что им было нужно, и скрылись, не оставив никаких следов.
По последнему слову техники
С тех пор и немцы многому научились. Современные технологии позволяют обеспечить такие системы защиты, что сегодня подобное ограбление попросту невозможно, подчеркивает Бернд Вайлер (Bernd Weiler) из службы охраны Securitas. Этот крупный интернациональный концерн оказывает полный спектр услуг в области обеспечения безопасности музеев, торговых центров, аэропортов, художественных галерей по всему миру. В Германии в число его клиентов входят, например, франкфуртский музей Städel и лейпцигский Музей прикладного искусства имени Грасси.
Видеокамера в музее Брандхорста в Мюнхене
По словам Вайлера, вблизи особо ценных экспонатов ставят световые датчики, которые передают сигнал тревоги на пульт охраны сразу же после того, как кто-то слишком близко подойдет к музейному экспонату. Такие сенсоры реагируют на малейшее колебание воздуха, изменение температуры, дым, вибрацию, свет. Кроме того, в музеях стоят видеокамеры высокого разрешения и работает специально обученный персонал.
Но насколько уязвима современная компьютерная техника - как для хакерских атак, так и для обычных перебоев в подаче электроэнергии? По словам Вайля, системы безопасности в музеях в высшей степени надежны. Они, в частности, снабжены автономными источниками питания, что гарантирует их бесперебойную работу даже в тех случаях, когда отключается электроэнергия.
Без страховки - никак
Разумеется, без страховщиков музеям и галереям не обойтись. И прежде чем заключать договор о страховании музейных предметов на случай их похищения, страховые компании всегда тщательно проверяют, как охраняются экспонаты, как соблюдаются необходимые требования безопасности.
"Например, при отсутствии в помещении сигнализации мы вообще страховать не будем", - подчеркивает Бернд Цигенрюккер (Bernd Ziegenrücker) из страховой компании Artekuranz, специализирующейся на страховании артефактов в музеях и художественных галереях.
После ограбления во Франкфурте в Германии сделано очень много для улучшения охраны произведений искусства, говорит Цигенрюккер. С другой стороны, страховой агент считает, что в ряде немецких музеев в этом отношении все еще есть недоработки.
Вор среди своих
Шедевры мирового искусства сегодня похищают редко. Дело не только в том, что произведения подобного уровня охраняются теперь гораздо лучше, чем раньше, но и в том, что работы знаменитых художников трудно продать. Поэтому похищенные из именитых музеев картины год или два спустя грабители зачастую возвращают в собрания. Утраченные в 1994 году полотна, в конце концов, вновь обрела и галерея Schirn.
Как утверждает страховой агент, в наши дни объектом интереса грабителей чаще становятся произведения малоизвестных художников. И лишиться их особенно рискуют музеи, где не налажен строгий учет артефактов, входящих в их собрания. Бернд Цигенрюккер сослался на прецедент, имевший место в музее-дворце Шарлоттенбург в Берлине: один из его сотрудников не один год подряд выносил оттуда уникальные фарфоровые тарелки, а затем продавал их с аукциона.
В Германии существует возможность застраховать предметы искусства от всех рисков (Allgefahrenversicherungen). Музеи, заключившие такую страховку, могут рассчитывать на возмещение ущерба вследствие ограблений, пожаров, наводнений, вандализма... Впрочем, и тут не обходится без исключений: убытки, которые музей понесет, например, из-за войны, ядерного взрыва и его последствий, страховыми компаниями не компенсируются.
Картины, похищенные в 1994 году из франкфуртской галереи Schirn, были застрахованы почти на 35 миллионов евро. И часть этих денег галерея получила, даже несмотря на то, что картины, в конце концов, были возвращены. Правда, за это пришлось заплатить похитителям выкуп.
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Приемы немецких карманников
1. Прием толкания
Преступник якобы случайно толкает жертву - задевает прохожего, а в это время быстро вынимает бумажник из его кармана или сумки. Если преступники работают вдвоем, один из них, двигаясь впереди, внезапно останавливается, а его сообщник толкает жертву сзади, совершая кражу. Этот прием также применяется на эскалаторах и в общественном транспорте при входе или выходе.
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Приемы немецких карманников
2. Прием теснения
В переполненных автобусах или вагонах вор (якобы вынужденно) так неприятно и долго напирает на одного из пассажиров, теснит его, пока тот, дабы избежать необходимости стоять лицом к этому нервирующему соседу, отворачивается от него, подставляя для кражи - сумку на плече, рюкзак на спине или задний карман.
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Приемы немецких карманников
3. Прием с планом города
Какой-то якобы приезжий (преступник) с картой города в руках обращается к прохожему с просьбой о помощи. Пока жертва отвлечена, смотрит на карту или объясняет дорогу, подельник незаметно запускает руку в карман или сумку. На вокзалах этот криминальный сценарий разыгрывается также около стендов или информационных табло с планом городских улиц.
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Приемы немецких карманников
4. Прием с разменом денег
Преступник просит прохожего или случайного встречного разменять крупную монету на мелкие. Когда тот достает кошелек, вор чем-то отвлекает внимание жертвы, незаметно извлекая из кошелька купюры. То же самое он может проделать, бросая в него ту самую монету, которую попросил разменять.
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Приемы немецких карманников
5. Прием с кетчупом, кофе или мороженым
Чаще всего применяется около банков или банкоматов. Одежду жертвы, только что снявшей деньги, якобы по неосторожности пачкают кетчупом, кофе, мороженым или лимонадом. Бурно извиняясь за доставленную неприятность и пытаясь очистить одежду, преступник ловко вынимает купюры из бумажника или достает весь кошелек целиком.
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Приемы немецких карманников
6. Ресторанный прием
Пострадавшие в данном случае во многом сами виноваты. Тот, кто беззаботно вешает пиджак или куртку на спинку стула, не должен сильно удивляться, что рано или поздно кто-то вытащит из них кошелек или мобильный телефон. То же самое можно сказать о сумочках, беспечно повешенных на спинку. Если столик находится на проходном месте около дверей, в какой-то момент сумочке могут незаметно сделать ноги.
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Приемы немецких карманников
7. Прием в супермаркете
Преступник обращается к избранной жертве, повесившей сумку на ручку тележки для покупок или положившей в тележку свою сумку. Он просит помочь найти ему какой-то определенный товар. Пример: "Где они тут соль запрятали?" Пока добрый человек пытается помочь, отвлекаясь при этом, из его сумки исчезает кошелек, что обычно становится ясно лишь около кассы.
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Приемы немецких карманников
8. Нищенский прием
Исполняется всегда группой детей и подростков. Они где-то в закусочной или уличном кафе просят денег с помощью таблички. Как только жертва отвлекается, кто-то из шайки быстро крадет кошелек со стола или вытаскивает его из сумки или кармана. Возможный вариант: группа детей окружает прохожего на улице, разыгрывая, так сказать, нищенский сценарий. Взрослые члены банды находятся где-то рядом.
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Приемы немецких карманников
9. Прием с цветами
Какой-то незнакомец приветствует жертву на улице, обнимает, прикрепляя к одежде цветок - скажем, красную гвоздику. Пока жертва в замешательстве пытается понять, почему она удостоилась такого знака внимания, вор удаляется с похищенным кошельком.
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Приемы немецких карманников
10. Прием "услуга носильщика"
В данном криминальном сценарии целью преступников становятся пожилые люди, возвращающиеся домой с покупками - тяжелыми сумками из продуктового магазина. Вор или воровка предлагает свою помощь, берет сумки, по лестнице поднимается быстрее жертвы, успевая их обшарить и вытащить весь кошелек или деньги из него.
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Приемы немецких карманников
11. Прием поднятия
Применяется в пивных или барах - многолюдных, веселых, располагающих к общению и шуткам. Кто-то из посетителей (вор) подходит к жертве и говорит, что может на спор определить вес человека, приподняв его от пола. Обнимая при этом жертву, преступник вытаскивает кошелек или мобильный телефон.
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Приемы немецких карманников
Подтанцовка на улице
Применяется часто на улицах в развлекательных кварталах. Жертвами становятся люди, например, вышедшие из клубов и дискотек. Злоумышленники просят сначала, например, закурить или прикурить, а затем предлагают на радостях потанцевать или символически поиграть в футбол... без мячика. При этом молниеносно вытаскивают у жертвы портмоне или другие вещи из карманов.
Автор: Максим Нелюбин