Как охраняют свои экспонаты немецкие музеи

В июле 1994 года из франкфуртской художественной галереи Schirn исчезли сразу три бесценных шедевра мировой живописи: картина немецкого художника Каспара Давида Фридриха (Caspar David Friedrich, 1774-1840) и два полотна британского живописца Уильяма Тёрнера (1775-1851). Похитители проникли на выставку ночью. Они связали охранника, взяли то, что им было нужно, и скрылись, не оставив никаких следов.

По последнему слову техники

С тех пор и немцы многому научились. Современные технологии позволяют обеспечить такие системы защиты, что сегодня подобное ограбление попросту невозможно, подчеркивает Бернд Вайлер (Bernd Weiler) из службы охраны Securitas. Этот крупный интернациональный концерн оказывает полный спектр услуг в области обеспечения безопасности музеев, торговых центров, аэропортов, художественных галерей по всему миру. В Германии в число его клиентов входят, например, франкфуртский музей Städel и лейпцигский Музей прикладного искусства имени Грасси.

Видеокамера в музее Брандхорста в Мюнхене

По словам Вайлера, вблизи особо ценных экспонатов ставят световые датчики, которые передают сигнал тревоги на пульт охраны сразу же после того, как кто-то слишком близко подойдет к музейному экспонату. Такие сенсоры реагируют на малейшее колебание воздуха, изменение температуры, дым, вибрацию, свет. Кроме того, в музеях стоят видеокамеры высокого разрешения и работает специально обученный персонал.

Но насколько уязвима современная компьютерная техника - как для хакерских атак, так и для обычных перебоев в подаче электроэнергии? По словам Вайля, системы безопасности в музеях в высшей степени надежны. Они, в частности, снабжены автономными источниками питания, что гарантирует их бесперебойную работу даже в тех случаях, когда отключается электроэнергия.

Без страховки - никак

Разумеется, без страховщиков музеям и галереям не обойтись. И прежде чем заключать договор о страховании музейных предметов на случай их похищения, страховые компании всегда тщательно проверяют, как охраняются экспонаты, как соблюдаются необходимые требования безопасности.

"Например, при отсутствии в помещении сигнализации мы вообще страховать не будем", - подчеркивает Бернд Цигенрюккер (Bernd Ziegenrücker) из страховой компании Artekuranz, специализирующейся на страховании артефактов в музеях и художественных галереях.

После ограбления во Франкфурте в Германии сделано очень много для улучшения охраны произведений искусства, говорит Цигенрюккер. С другой стороны, страховой агент считает, что в ряде немецких музеев в этом отношении все еще есть недоработки.

Вор среди своих

Шедевры мирового искусства сегодня похищают редко. Дело не только в том, что произведения подобного уровня охраняются теперь гораздо лучше, чем раньше, но и в том, что работы знаменитых художников трудно продать. Поэтому похищенные из именитых музеев картины год или два спустя грабители зачастую возвращают в собрания. Утраченные в 1994 году полотна, в конце концов, вновь обрела и галерея Schirn.

Как утверждает страховой агент, в наши дни объектом интереса грабителей чаще становятся произведения малоизвестных художников. И лишиться их особенно рискуют музеи, где не налажен строгий учет артефактов, входящих в их собрания. Бернд Цигенрюккер сослался на прецедент, имевший место в музее-дворце Шарлоттенбург в Берлине: один из его сотрудников не один год подряд выносил оттуда уникальные фарфоровые тарелки, а затем продавал их с аукциона.

В Германии существует возможность застраховать предметы искусства от всех рисков (Allgefahrenversicherungen). Музеи, заключившие такую страховку, могут рассчитывать на возмещение ущерба вследствие ограблений, пожаров, наводнений, вандализма... Впрочем, и тут не обходится без исключений: убытки, которые музей понесет, например, из-за войны, ядерного взрыва и его последствий, страховыми компаниями не компенсируются.

Картины, похищенные в 1994 году из франкфуртской галереи Schirn, были застрахованы почти на 35 миллионов евро. И часть этих денег галерея получила, даже несмотря на то, что картины, в конце концов, были возвращены. Правда, за это пришлось заплатить похитителям выкуп.

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