Как отразятся на жителях России новые правила кредитования

С 1 октября в России ужесточаются правила получения потребительских кредитов. Центробанк РФ вводит дополнительные ограничительные меры, которые призваны "снизить риски, связанные с закредитованностью населения", сообщила пресс-служба ЦБ. Заемщики с высокой долговой нагрузкой теперь будут чаще сталкиваться с отказами в получении кредитов. Как новый механизм будет работать, для чего вводятся ограничения и насколько они необходимы, выясняла DW.

Как в России растет задолженность населения

По данным ЦБ, необеспеченное потребительское кредитование демонстрирует в России "ускоренный рост": на 1 мая 2019 года темпы прироста в годовом выражении составили 25,3%. Основной вклад в прирост потребкредитования в последние два года обеспечили "кредиты наличными" и "кредитные карты" (рост свыше 33% и 20% соответственно). Вырос и средний размер займов: в частности, по наличным рост за 2018 год составил более 20% (до 360 тысяч рублей). По данным ряда банков, это во многом вызвано использованием необеспеченных кредитов для приобретения автомобилей (до 20-30% выдач), для ремонта жилья (25-35%) или покупки недвижимости (7–10%).

В Центробанке отмечают, что доля кредитов с просроченными платежами в России невысока: "доля ссуд с просроченными платежами свыше 90 дней находится в интервале 2–2,5%. Для сравнения: в 2014 году доля таких ссуд составляла до 10%" (речь о кредитах, предоставленных в 2018 году. - Ред.). В то же время в бюро кредитных историй "Эквифакс" отмечают, что уровень возникновения просроченной кредитной задолженности россиян растет и уже сопоставим с показателями предкризисных месяцев 2014 года. Особенно высокие уровни наблюдаются в сегменте кредитных карт.

Темпы возникновения просроченной кредитной задолженности у россиян растут

"Банковская система можем столкнуться с необходимостью проведения массовой реструктуризации кредитов и кредитных карт для снижения волны дефолтов по существующим кредитам", - отмечают аналитики "Эквифакс". В ЦБ об угрозе "волны дефолтов" не говорят, хотя и признают, что новые ограничения вводятся "в целях предотвращения формирования "пузыря" на рынке".

Что изменится при выдаче необеспеченного кредита

Главным новшеством для банков, выдающих в РФ потребительские кредиты, станет введение такого критерия как предельная долговая нагрузка (ПДН) клиента. Она высчитывается как соотношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика. Сведения о кредитной нагрузке клиентов банки получают из различных бюро кредитных историй. В случае, если человек имеет несколько кредитов и более 50% его дохода тратится на их погашение, в новом займе клиенту, скорее всего, откажут.

Банку станет невыгодно иметь клиентов с высокой ПДН, поскольку, чем выше этот показатель, тем больше средств кредитная организация должна будет заморозить под таких клиентов на своих счетах. "С точки зрения банка, это деньги неработающие, это резерв. Для этого ЦБ и вводит новые правила - чтобы банки не увлекались выдачей рискованных кредитов. Так что банки будут просто вынуждены пересмотреть свою политику", - заявил DW аналитик ГК "Финам" Алексей Коренев. По его прогнозу, с высокой долей вероятности банки откажутся и от агрессивной рекламы, на которой, например, пенсионеру предлагается взять кредит и сделать дорогой подарок детям.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ, получает сведения от 4 тысяч кредитных организаций. -Ред.), доля российских граждан, предельная долговая нагрузка которых превышает 50% (высокая закредитованность), в 2019 году составила 11,3% (или около 5 млн человек) от общего числа заемщиков. "Как правило, это представители самых бедных слоев населения. У них долговая нагрузка остается наиболее высокой среди всех категорий граждан и им, соответственно, труднее всего обслуживать свои кредитные обязательства. Именно этой группе граждан станет все сложнее получить кредит после 1 октября", - говорит гендиректор НБКИ Александр Викулин.

Обходные пути: серые схемы, которые помогут взять кредит

И все же, как отмечает Алексей Коренев, у желающих взять кредит любой ценой останутся обходные пути. "Во-первых, отследить количество уже полученных и непогашенных клиентом кредитов непросто, потому что в России пока не все банки включены в систему, позволяющую проследить всю кредитную историю. Эта система пока только формируется и далека от совершенства. Также затруднительно посмотреть, есть ли у клиента займ в микрофинансовой организации", - объясняет эксперт.

Во-вторых, по его словам, при желании заемщик может подделать сведения о доходах: например, нет гарантии, что у человека нет знакомого предпринимателя, который фиктивно устроит его на работу и "нарисует" ему какой-либо доход. "В этом случае ЦБ или банку, выдающему кредит, придется взаимодействовать с налоговой, а это пока непросто", - говорит Коренев.

Влияние на экономику: новый удар по внутреннему спросу

Тот факт, что после 1 октября темпы роста кредитования в России неизбежно снизятся, не вызывает у экспертов сомнений. При этом, по их словам, одним из последствий этого может стать замедление экономики. Как заявил DW директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев, это "закручивание гаек" может "ударить бумерангом" по уровню внутреннего спроса в стране, который поддерживался кредитами. Внутренний спрос, в свою очередь, напрямую связан с показателями роста экономики.

Правда, как подчеркивает Алексей Коренев, слабость внутреннего спроса в России объясняется не столько действиями Центробанка, сколько продолжающимся шестой год подряд падением реальных располагаемых доходов граждан. "Кредитование - это лишь одно из звеньев в большой цепи. Само же по себе падение доходов связано с ростом немонетарной составляющей инфляции (расходы на коммунальные платежи, налоги, акцизы и прочее)", - говорит он. Так что, по словам эксперта, определенное негативное давление на динамику ВВП, возможно, будет, но в масштабах общей картины - не очень существенное.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | YouTube | Telegram

Смотрите также:

Деньги и немцы Денежный снегопад У эскимосов есть 50 слов для обозначения снега, а у немцев - несчетное количество для денег. Один вариант даже "снежный" - Flocken, что означает хлопья.

Деньги и немцы Деньги - в печку Von irgendetwas muss der Schornstein ja rauchen, - эта старая немецкая идиома означает "нужно же чем-то зарабатывать деньги", а дословно ее можно было бы перевести как "нужно же чем-то печку топить". Если в русском встречаются "деревяшки", то в немецком широкое распространение получило слово Kohle - "уголь". Во время войны уголь был дорогим товаром, поэтому он быстро стал эквивалентом деньгам.

Деньги и немцы Звон монет Менее распространенное понятие, заменяющее в лексиконе слово "деньги" - Kies, "гравий". Мелкие камни в кармане по ошибке можно с легкостью принять за монеты.

Деньги и немцы Слепила из того, что было... Ohne Knete keine Fete. Все достаточно просто: "Нет денег, не будет праздника". Слово Knete, "пластилин", скорее всего в немецкий язык принесли английские студенты. Для них dough, это английский вариант Knete, - выход из сложной ситуации. Деньги решают все.

Деньги и немцы Зеленые, но не баксы Безденежью посвящена и другая немецкая поговорка: "Ohne Moos nix los". Можно было бы подумать, что мох имеет сходство с зелеными купюрами американской валюты. На самом деле, доллары здесь ни при чем. Происхождение этого слова объясняет древнееврейское слово ma'oth - "монеты" или "мелочь".

Деньги и немцы Еще один оттенок серого Немецкое слово Mäuse, возможно, созвучно Moos. Другое объяснение себе сложно представить, почему немцы называют деньги "мышами". А может все дело в выражении Mäuse merken, что означает "чуять махинации".

Деньги и немцы Такие гроши Что общего у лягушек или жаб с деньгами? Словом Kröten раньше обозначали небольшую сумму денег - гроши.

Деньги и немцы Вовсе не тряпка Немецкое слово Lappen имеет несколько значений. Одно из них - тряпка, как правило, имеется в виду грязная, выжатая после уборки, другое - крупная денежная купюра. А может, немцы имели в виду русскую поговорку "Из грязи - в князи", когда дали деньгам такое обозначение?

Деньги и немцы Размер имеет значение Самый высокий человек в мире, турок Султан Кесен - безусловно, не самый бедный человек. Великан сумел уже немало заработать на своем росте. Однако немецкое слово Riesen помимо великанов имеет и другое значение - "тысяча".

Деньги и немцы Fuffi и Hunni "Фуфик" и "хунтик" могли бы стать смешными персонажами. На самом деле Fuffi (50 евро) и Hunni (100 евро) - это сленг немецкой молодежи. Автор: Марина Борисова, Элизабет Грениэр

