 Как отказаться от пластика в быту (фото) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 23.10.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Культура и стиль жизни

Как отказаться от пластика в быту (фото)

Загрязнение планеты пластиком - очень серьезная проблема. Ее надо решать не только на государственном и макроэкономическом уровне. Свой вклад в борьбу с ней можете внести и вы.

После праздника: выброшенный пластиковый мусор

  • Найти альтернативу пластику

    Как отказаться от пластика в быту

    Найти альтернативу пластику

    Пластиковый мусор - бич нашего времени. Он захламил и сушу, и мировой океан. Все это заставляет людей искать альтернативы пластику. Многие компании постепенно выводят из обращения изделия из него. В планах Европейского союза - запрет пластиковых одноразовых тарелок, вилок, ножей, соломинок для напитков. Подборка DW – о том, какую лепту в решение глобальной проблемы может внести каждый из нас.

  • Для тех, кому лень готовить

    Как отказаться от пластика в быту

    Для тех, кому лень готовить

    Услуга "еда навынос" появилась в 1970-х годы в США и быстро обрела популярность во всем мире. Как это удобно: зашел после работы в закусочную быстрого питания, купил горячее блюдо в герметичной пластиковой упаковке и дома, уютно устроившись перед телевизором, насладился его вкусом и ароматом. Или заказал еду на дом. Совет DW: если вам лень готовить, лучше сходите с друзьями в кафе.

  • Для любителей спорта

    Как отказаться от пластика в быту

    Беда спортивной одежды

    Один из источников загрязнения мирового океана - стирка. Микроскопические частицы пластика, выделяемые во время нее, попадают через канализационные трубы в экосистему. Серьезный загрязнитель окружающей среды – спортивная одежда, которую, как правило, делают из полиэстера, нейлона, других искусственных тканей. Совет DW: покупайте одежду из экологичных натуральных материалов.

  • Для экологичной стирки

    Как отказаться от пластика в быту

    Экологичная стирка

    Есть и альтернатива. Для стирки вещей из нежных тканей часто используется специальный мешок. Одна берлинская фирма разработала мешок, не только предохраняющий такую одежду от повреждений, но и отфильтровывающий частицы пластика из синтетических тканей. Как утверждает производитель, они остаются в мешке, и после стирки их можно утилизировать. Совет DW: присмотритесь к подобного рода изделиям!

  • Для чистки зубов

    Как отказаться от пластика в быту

    Правильная зубная щетка

    Зубная щетка - кладезь микробов и бактерий. Стоматологи рекомендуют каждые три месяца ее менять. Так-то оно так, но следуя этому совету, мы вносим существенный вклад в общий объем пластикового мусора, ведь зубные щетки обычно делают из пластмассы. Совет DW: при покупке зубной щетки отдавайте предпочтение изделиям с деревянным или бамбуковым корпусом и натуральной щетиной.

  • Для чистки ушных раковин

    Как отказаться от пластика в быту

    Для чистки ушных раковин

    Срок службы ватных палочек с пластмассовым стержнем, используемых для чистки ушных раковин, значительно короче, чем у зубных щеток: они предназначены для одноразового использования. Надо ли говорить о том, что такая продукция только увеличивает объем пластикового мусора на Земле. Совет DW: замените пластиковые палочки на бумажные или бамбуковые.

  • При выборе косметики

    Как отказаться от пластика в быту

    Выбирая косметику

    Микрочастицы пластика содержатся во многих средствах по уходу за лицом и телом - кремах, шампунях, зубных пастах, гелях для душа. Вместе с водопроводной водой они попадают в реки, моря и океаны, где от отравляют рыб и животных. Совет DW: при выборе косметики обращайте внимание на ее состав и следите, чтобы в него не входили полиэтилен (ПЭ), полипропилен (ПП), полиэтилентерефталат (ПЭТФ).

  • Еще одна причина отказаться от автомобиля

    Как отказаться от пластика в быту

    Еще одна причина отказаться от автомобиля

    Ни один автомобиль не может обойтись без покрышек. Это знает каждый. Но не все задумываются о том, как загрязняет экологию токсичная резина. В Германии, например, где автомобилестроение занимает одно из ведущих мест в экономике, изношенные автошины - главный источник микропластика. В ФРГ на свалку отправляют около 120 тысяч автопокрышек в год. Совет DW: больше ходите пешком!

  • Альтернатива пластиковой посуде

    Как отказаться от пластика в быту

    Альтернатива пластиковой посуде

    Одноразовая пластиковая посуда широко используется и на семейных пикниках, и на массовых праздниках. Понятно, что в целях безопасности стеклянная посуда, скажем, на рок-фестивалях запрещена. Но альтернативу пластику найти можно. Совет DW: покупайте посуду из прессованного картона или используйте деревянную. И хотя бы во время домашних выездов на природу используйте не одноразовую.

  • Эксперимент с форматом кофе с собой

    Как отказаться от пластика в быту

    Эксперимент с форматом "кофе с собой"

    В Германии постепенно выводят из обращения пластиковые стаканчики, заменяя их на плотные бумажные. В некоторых кофейнях в качестве теста даже предлагают "кофе с собой" в керамических чашках многократного использования за минимальный залог. Тем не менее, немцы, по данным защитников природы, пока еще каждый час покупают около 320 тысяч пластиковых стаканчиков с кофе.

  • Съедобные шарики вместо пластиковой бутылки

    Как отказаться от пластика в быту

    Съедобные шарики вместо пластиковой бутылки

    Принципиально новая альтернатива пластиковым бутылкам для воды – разработанная в Лондоне емкость в виде съедобной разлагаемой шарообразной капсулы. Внешняя мембрана био-упаковки Ooho сделана из экстракта морских водорослей. Ее создатели надеются, что благодаря появлению на рынке этого продукта объем загрязнения окружающей среды заметно снизится.

    Автор: Наталия Королева, Бригитте Остерат


 

Смотрите также:

  • Микропластик в питьевой воде

    В каких продуктах есть микропластик

    Пластмасса загрязняет не только моря и океаны - практически невидимые микрочастицы пластика мы ежедневно употребляем вместе с водой. Исследовав более 150 проб питьевой воды, взятых на пяти континентах, в 83% этих образцов американские ученые обнаружили микропластик.

  • Микропластик - мельчайшие частички пластмассы в пилинге

    В каких продуктах есть микропластик

    Микропластиком называют пластиковые частицы размером менее пяти миллиметров. Он образуется, например, при езде на машине, при стирке белья или в процессе распада пластиковых отходов. Микропластик используют и в виде компонента при изготовлении различных продуктов. Вот несколько примеров...

  • Микропластик в зубной пасте

    В каких продуктах есть микропластик

    Пластиковые крупинки синего цвета многие производители добавляют в зубную пасту. Зачем? Такие микрошарики помогают чистить зубы более эффективно, утверждают специалисты. Затем микрочастицы пластика вместе с другими отходами оказываются в море, легко "просачиваясь" через очистительные фильтры.

  • Пластмасса в косметике

    В каких продуктах есть микропластик

    Микроскопические гранулы пластмассы добавляются в шампунь, гель для душа, пилинг, крем для лица или лак для волос. Об этом потребители зачастую даже и не догадываются. Вред для экологии огромный. Великобритания уже отказалась от таких продуктов. В Швеции запрет вступит в силу в июле. Экологи в Германии активно требуют того же.

  • Микропластик вымывается из синтетических волокон

    В каких продуктах есть микропластик

    Наибольшее количество микропластика попадает в окружающую среду из синтетических тканей. В около 60% одежды содержатся искусственные волокна. А количество вещей из дешевой синтетики неуклонно растет. Микрочастицы полимеров вымываются при стирке. Таким образом, согласно проведенному в ЕС исследованию, ежегодно около 30 тысяч тонн микропластика попадает в воду.

  • Микропластик в море

    В каких продуктах есть микропластик

    Изнашиваясь, пластмасса распадается на мельчайшие частицы, то есть на микропластик. Львиную долю таких отходов, попадающих в море, образуют синтетическая одежда, автошины, городская пыль и дорожная разметка. Высвобождающий токсины микропластик оказывается в желудках обитателей морей, в том числе рыбы и морепродуктов, а затем и в наших тарелках.

  • Пластиковые отходы в море разлагаются очень долго

    В каких продуктах есть микропластик

    Окончательный распад пластмассы длится очень долго, предполагают ученые. Полиэтиленовому пакету, например, на это потребуется не менее 20-30 лет, а пластиковой бутылке - 450 лет! Каждый житель планеты использует в среднем около 60 килограммов пластмассы в год, европейцы и американцы даже более ста. Почти два процента выпускаемой в мире пластмассы попадает в мировой океан.

  • Пластиковые отходы в море

    В каких продуктах есть микропластик

    Пластиковой экспансии подвержены все - и люди и животные. И никто пока не знает, чем это может обернуться для человечества. Животные, принимая микропластик за планктон, гибнут от голода. Какой вред он наносит здоровью человека, ученые еще не выяснили. Ясно лишь одно: микропластик попадает в желудки уже регулярно.

  • Пластиковые стаканчики на дороге во время марафона в Берлине

    В каких продуктах есть микропластик

    Пластмасса - материал дешевый, в изготовлении прост, в быту находит широкое применение. А пока политики рассуждают, как сократить производство пластмассы, экологи призывают каждого пересмотреть собственное отношение к использованию пластиковых сумок, одноразовой посуды или косметики. И начать действовать прямо сейчас.

    Автор: Инга Ваннер, Геро Рютер


Контекст

Спасите планету от пластика, перестаньте убивать черепах

5 июня - Всемирный день окружающей среды. В этом году он посвящен борьбе против пластикового мусора. (05.06.2018)  

Жизнь без пластика: это реально!

Более двух лет минуло с тех пор, как два немецких острова в Северном море решили отказаться от использования предметов из пластмассы. DW узнала, удалось ли им это. (03.05.2018)  

Ученые обнаружили пластик в минералке

Новое исследование доказало, что в бутилированной воде содержатся частицы пластика. Может ли это навредить здоровью покупателей? (16.03.2018)  

Два немецких острова отказались от пластика

Полиэтиленовые пакеты, сувениры из пластика, искусственные материалы в отделке квартир для туристов, - острова Фёр и Хооге в Северном море решили обходиться без этого. Получается ли у них? (07.11.2016)  

Пластик в тарелке, или Какую рыбу лучше не есть

Можно ли без риска для здоровья есть морскую рыбу, заглатывающую пластиковый мусор? Немецкие ученые делятся результатами новейших исследований. (25.02.2016)  

Как отказаться от пластика в быту

Вы хотите жить, по возможности не нанося вред природе? Для начала попробуйте отказаться от изделий из пластика. DW советует, чем их заменить. (23.10.2018)  

В каких продуктах есть микропластик

Пластмасса покоряет мир. Но есть и другая сторона этого прогресса: микрочастицы пластика содержатся в одежде, краске, косметике и даже в питьевой воде. (26.04.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Жизнь без пластика: как работает магазин без упаковки в Бонне (28.05.2018)  

Школьники за экологию  

Новые вещи из старых  

Также по теме

Recycling von PET-Getränkeflaschen

Как Германия борется с Норвегией за звание чемпиона в утилизации отходов 12.10.2018

Норвегия традиционно славится своей системой переработки пластиковых бутылок. Но все ли так хорошо, как кажется на первый взгляд? Плюсы и минусы норвежского и немецкого подходов - у DW.

World Press Photo Awards 2017 - Natur

Спасите планету от пластика, перестаньте убивать черепах 05.06.2018

5 июня - Всемирный день окружающей среды. В этом году он посвящен борьбе против пластикового мусора.

Russland Mülldeponie bei Sankt Petersburg

Переработка мусора и экология: советские мифы, которые живы и сегодня 06.07.2018

В СССР в магазин ходили с экологичной авоськой, а макулатуру собирали даже школьники. Но факты разрушают миф, что в советское время природу охраняли лучше, чем сегодня.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера