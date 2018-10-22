Как отказаться от пластика в быту (фото)

Загрязнение планеты пластиком - очень серьезная проблема. Ее надо решать не только на государственном и макроэкономическом уровне. Свой вклад в борьбу с ней можете внести и вы.
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