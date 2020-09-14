Как ответит Москва на санкции ЕС из-за отравления Навального

Санкции ЕС в отношении высокопоставленных российских чиновников из-за отравления Навального вызвали у многих в Москве гнев и возмущение. Сергей Елкин знает, каким будет ответный удар.
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Евросоюз и Британия обвиняют РФ в отказе содействовать раскрытию отравления Алексея Навального "Новичком". В черном списке оказались первый замглавы администрации президента РФ и глава ФСБ.
Согласованные ЕС санкции против России не нанесут прямого урона режиму Путина, но серьезно ударят по остаткам его международной репутации, считает Константин Эггерт.