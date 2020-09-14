 Как ответит Москва на санкции ЕС из-за отравления Навального | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 15.10.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Как ответит Москва на санкции ЕС из-за отравления Навального

Санкции ЕС в отношении высокопоставленных российских чиновников из-за отравления Навального вызвали у многих в Москве гнев и возмущение. Сергей Елкин знает, каким будет ответный удар.

Карикатура Сергея Елкина - министр иностранных дел России Сергей Лавров и заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко вместе держат большое зеркало. Лавров говорит: Мы ответим зеркальными санкциями!

Смотрите также:

  • Пятачок говорит Винни-Пуху: Не хрюкай

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    "Зря хрюкаете", или Приключения Пятачка в России

    Услышав вопрос о дочерях, президент РФ Владимир Путин предпочел прокомментировать кашель журналиста словами "зря вы хрюкаете". Кто на самом деле хрюкает, знает Сергей Елкин.

  • 1 евро стоит на весах, которые показывают вес в 90 рублей

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Евро по 90 рублей? Прогноз карикатуриста

    Курс евро по отношению к российской валюте в сентябре грозит остаться за отметкой в 90 рублей. Если рубль сдаст свои позиции, то карикатурист Сергей Елкин не будет удивлен.

  • Собянин, стоящий среди капель воды, говорит, что решил с девелоперами построить в Москве многоэтажный ковчег

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Очередной потоп в Москве - какое решение предлагает Собянин?

    Сильный ливень спровоцировал наводнение в Москве, затопив даже Третьяковку. Но мэр столицы Сергей Собянин знает, что противопоставить стихии, считает карикатурист Сергей Елкин.

  • Путин стоит на пригорке, с которого вниз едет автозак с надписью машина репрессий

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Правосудие в России: репрессии по накатанной?

    Приговор для историка Юрия Дмитриева оказался хотя и относительно мягким, но обвинительным. Репрессии в стране уже давно работают на автомате, считает карикатурист Сергей Елкин.

  • Собянин стоит перед танком, из башни которого вылезает Путин

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Собянин vs. Путин: из карантина на парад Победы

    Хотя Собянин и снял карантин перед голосованием по поправкам в конституцию, на парад Победы он советует не ходить. Из борца с коронавирусом мэр Москвы, по версии Сергея Елкина, превратился в оппонента Путина.

  • Полицейский кричит в мегафон

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    За что будут штрафовать москвичей после снятия карантина

    Режим самоизоляции в Москве отменен, как и пропуска, и график прогулок. Но это не значит, что москвичам теперь можно все, предупреждает карикатурист Сергей Елкин.

  • Врачи стоят возле кассы

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Почему врачи не получают обещанные выплаты за коронавирус

    Многие российские врачи до сих пор ждут объявленных президентом Путиным выплат за работу с инфицированными коронавирусом. Карикатурист Сергей Елкин о том, что стало причиной задержек.

  • Святой Георгий рубит сук, на котором стоит его лошадь

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Борьба с пандемией: власти Москвы рубят сук, на котором сидят?

    Прогулки по графику, штрафы по "Социальному мониторингу" и другие меры властей Москвы по борьбе с коронавирусом вызывают недовольство москвичей. Сергей Елкин о том, чем это может грозить.

  • Собянин обращается к семье, которая обедает за столом

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    В Москве разрешили гулять по графику - чего ждать дальше?

    Мэр Москвы Собянин разрешил москвичам гулять только в определенное время - контролировать их будут специальные патрули. Сергей Елкин о том, что еще придется делать под присмотром властей.

  • Билл Гейтс звонит в Госдуму по поводу чипирования

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Единый регистр населения вместо чипирования россиян?

    Госдума России проголосовала за создание единого федерального информационного регистра граждан страны. При чем тут Билл Гейтс, знает карикатурист Сергей Елкин.

  • К вагону, на котором написано мировая цивилизация, прицеплена дрезина, на которой сидит Путин

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Путин назвал Россию отдельной цивилизацией. В хвосте мировой?

    Россия, по словам Владимира Путина, - отдельная цивилизация. Об этом президент РФ заявил, говоря о развитии страны. Карикатурист Сергей Елкин предупреждает об опасности особого пути.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Обещанные Путиным выплаты семьям с детьми: при чем тут Навальный?

    В связи с кризисом из-за коронавируса семьям с детьми до 15 лет выплатят по 10 тысяч рублей на ребенка, пообещал президент РФ. В плане Навального о такой мере карикатурист Сергей Елкин уже читал.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Полицейская этика во времена коронавируса в России

    Пока Россия, по словам пресс-секретаря Путина Пескова, приближается к плато эпидемии коронавируса, МВД работает над кодексом этики для полицейских. Сергей Елкин о том, как это сочетается.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Как перчатки могут защитить от коронавируса?

    За появление в общественных местах без защитных масок и перчаток в Москве и Петербурге с 12 мая грозят штрафы. Но польза от перчаток спорна, не без сарказма напоминает Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Карантинные каникулы: чем опасен коронавирус в России?

    Распространение коронавируса SARS-CoV-2 в России опасно не только само по себе. Во время объявленных Путиным карантинных каникул многие россияне остались без дохода. Взгляд Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Коронавирус, половцы и печенеги: враги России по версии Путина

    Владимир Путин сравнил пандемию коронавируса с набегами половцев и печенегов. Карикатурист Сергей Елкин об обращении российского президента к народу.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Имущество семьи Мишустина: откуда деньги у родственников нового премьера?

    После назначения Михаила Мишустина премьер-министром РФ в СМИ появились данные о дорогой недвижимости его семьи. Сергей Елкин о шлейфе, от которого Мишустину будет нелегко избавиться.

    Автор: Сергей Елкин


Смотреть видео 13:40

Окружению Путина грозят санкции из-за Навального, как ответит Кремль. DW Новости (14.10.2020)

Контекст

Отравление Навального: ЕС и Британия опубликовали санкционный список

Евросоюз и Британия обвиняют РФ в отказе содействовать раскрытию отравления Алексея Навального "Новичком". В черном списке оказались первый замглавы администрации президента РФ и глава ФСБ.  

Комментарий: Кириенко и Лавров - два лица России в драме с Навальным

Согласованные ЕС санкции против России не нанесут прямого урона режиму Путина, но серьезно ударят по остаткам его международной репутации, считает Константин Эггерт.  

Как в Евросоюзе восприняли угрозу Лаврова "перестать общаться"

Реагируя на решение ЕС ввести против Москвы санкции за отравление Навального, глава МИД России Сергей Лавров пригрозил Брюсселю прекращением контактов. Как на это там отреагировали - у DW.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Глава МВД Эстонии о Путине, отравлении Навального, гомофобии и национализме. Март Хельме "вТРЕНДde"  

Навальный, деньги Шредера, санкции, Северный поток-2 и споры о них в Германии и России. DW Новости (08.10.2020)  

Также по теме

Karikatur Sergey Elkin | beleidigter Wladimir Putin

Отравление Навального и санкции против России: трудности перевода? 14.09.2020

Отравление Навального и угроза вмешательства Москвы в белорусский кризис - повод для дискуссии о новых санкциях ЕС в отношении Кремля. Сергей Елкин о том, кто не хочет понять очевидное.

Karikatur von Sergey Elkin | EU-Sanktionen Russland

Новые санкции ЕС против России - всего лишь пустышка? 17.09.2020

Новые санкции Европейского Союза в отношении Кремля в связи с отравлением Алексея Навального могут оказаться пустыми угрозами, прогнозирует карикатурист Сергей Елкин.

Karikatur von Sergey Elkin zu Wie Putin vor Nawalny geschützt wird.

Как Песков и Володин защищали Путина от Навального 02.10.2020

Алексей Навальный заявил, что за его отравлением стоит президент РФ. За хозяина Кремля обиделись пресс-секретарь Путина Песков и спикер Госдумы Володин. Сергей Елкин о реакции защитников Путина.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Как в Евросоюзе восприняли угрозу Лаврова "перестать общаться"  

Повторное заражение коронавирусом: насколько высока вероятность?  

В Германии ужесточают меры борьбы с пандемией коронавируса  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно