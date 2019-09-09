Как оппозиции на выборах удалось оттянуть голоса у "Единой России"

В новой Мосгордуме почти половину мандатов получают оппозиционеры. На выборах в Хабаровске побеждает ЛДПР. Карикатурист Сергей Елкин о секрете относительного успеха оппозиции в России.
В Мосгордуме почти половина мандатов досталась оппозиционерам, все губернаторские выборы выиграли главы регионов, а на всех выборах в Хабаровске побеждает ЛДПР. (09.09.2019)
Скандальная предвыборная кампания в Москве не обеспечила высокую явку, но привлекла сотни новых наблюдателей. О том, как они работали и какие нарушения фиксировали, - в репортаже DW. (09.09.2019)