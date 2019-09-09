Как оппозиции на выборах удалось оттянуть голоса у "Единой России"

Глава "Ростеха" высказался о протестах в Москве - вот Путин удивится!

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов высказался о протестах в Москве: люди, мол, сильно раздражены, а оппозиция - России во благо. Карикатурист Сергей Елкин о том, чем стали для Путина эти слова.