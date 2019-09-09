 Как оппозиции на выборах удалось оттянуть голоса у ″Единой России″ | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 09.09.2019

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Россия

Как оппозиции на выборах удалось оттянуть голоса у "Единой России"

В новой Мосгордуме почти половину мандатов получают оппозиционеры. На выборах в Хабаровске побеждает ЛДПР. Карикатурист Сергей Елкин о секрете относительного успеха оппозиции в России.

Карикатура - бабка, внучка, собака, кошка, мышь (как в сказке про Репку) пытаются помешать дедке бросить в урну для голосования бюллетень за Единую Россию. На урне сидит уточка Димона.

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    Автор: Сергей Елкин


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