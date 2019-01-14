 Как обновить интерьер без ремонта: 10 свежих идей | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 15.01.2019

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Культура и стиль жизни

Как обновить интерьер без ремонта: 10 свежих идей

Диван, кресло, ковер, - чтобы превратить этот стандартный набор в стильный уголок, не нужно быть дизайнером. Свежие идеи с крупнейшей в мире мебельной ярмарки, проходящей в Кельне.

  • Тренды на мебельной ярмарке imm cologne

    Главные тренды в дизайне интерьера в 2019 году

    Самый главный тренд на крупнейшей в мире мебельной ярмарке imm cologne-2019, которая проходит в Кельне до 20 января, - стремление к индивидуальности и самовыражению. Можно смело смешивать стили, цвета, материалы, выводя свою собственную формулу уюта.

  • Тренды на мебельной ярмарке imm cologne

    Главные тренды в дизайне интерьера в 2019 году

    Яркие экспрессивные цвета - одно из главных направлений этого сезона. Авангардный вариант - как на картинах Мондриана: сочетание красного, желтого и синего. Энергией заряжает и оранжевый в сочетании с желтым, темно-зеленым, бирюзовым или мятным.

  • Тренды в дизайне интерьера

    Главные тренды в дизайне интерьера в 2019 году

    Все оттенки серого, заимствованные у природы или стиля этно, - эта палитра также будет доминировать в оформлении жилых помещений в ближайшие годы. С ней хорошо гармонирует мебель из дерева, желательно почти необработанного, а также предметы из стекла и керамики.

  • Тренды в дизайне интерьера

    Главные тренды в дизайне интерьера в 2019 году

    "Старый" новый способ облагородить стены - это ковер. Можно однотонный, заменяющий обои, или с ненавязчивым абстрактным рисунком. Лучше смотрится на отдельной стене - в качества акцента.

  • Тренды в дизайне интерьера

    Главные тренды в дизайне интерьера в 2019 году

    В дополнение к бархату более грубые на ощупь ковровые ткани теперь также используются для обивки диванов, кресел, пуфов и декоративных подушек.

  • Тренды в дизайне интерьера

    Главные тренды в дизайне интерьера в 2019 году

    А это вариант для любителей индустриального стиля, который, кстати, по-прежнему актуален. В данном случае украшением будет и простой ковер из джутовой веревки.

  • Тренды в дизайне интерьера

    Главные тренды в дизайне интерьера в 2019 году

    Мебель становится меньше в размере, визуально легче и многофункциональнее. Книжные полки встречаются все реже, комоды - все чаще. Новый вариант - витрины, в которых и на которых можно с гордостью выставить напоказ "фамильные ценности".

  • Тренды в дизайне -интерьера

    Главные тренды в дизайне интерьера в 2019 году

    Темная палитра, приглушенные мягкие тона - еще одно модное цветовое направление. На таком фоне "бабушкин" диван заиграет по-новому.

  • Тренды в дизайне интерьера

    Главные тренды в дизайне интерьера в 2019 году

    Ретро-стиль используется порционно - в виде отдельных предметов мебели или в качестве принта на обоях. Обратите внимание на детали...

  • Тренды в дизайне интерьера

    Главные тренды в дизайне интерьера в 2019 году

    Золото и латунь - еще один тренд. Приелись простые деревянные стулья? Так купите золотую краску и покрасьте хотя бы ножки! Золотые рамы для зеркал и картин, светильники, декоративные статуэтки, - этот отголосок эпохи ар-деко придаст вашему интерьеру благородства и элегантности.

    Автор: Татьяна Вайнман


  • Тренды на мебельной ярмарке imm cologne

    Главные тренды в дизайне интерьера в 2019 году

    Самый главный тренд на крупнейшей в мире мебельной ярмарке imm cologne-2019, которая проходит в Кельне до 20 января, - стремление к индивидуальности и самовыражению. Можно смело смешивать стили, цвета, материалы, выводя свою собственную формулу уюта.

  • Тренды на мебельной ярмарке imm cologne

    Главные тренды в дизайне интерьера в 2019 году

    Яркие экспрессивные цвета - одно из главных направлений этого сезона. Авангардный вариант - как на картинах Мондриана: сочетание красного, желтого и синего. Энергией заряжает и оранжевый в сочетании с желтым, темно-зеленым, бирюзовым или мятным.

  • Тренды в дизайне интерьера

    Главные тренды в дизайне интерьера в 2019 году

    Все оттенки серого, заимствованные у природы или стиля этно, - эта палитра также будет доминировать в оформлении жилых помещений в ближайшие годы. С ней хорошо гармонирует мебель из дерева, желательно почти необработанного, а также предметы из стекла и керамики.

  • Тренды в дизайне интерьера

    Главные тренды в дизайне интерьера в 2019 году

    "Старый" новый способ облагородить стены - это ковер. Можно однотонный, заменяющий обои, или с ненавязчивым абстрактным рисунком. Лучше смотрится на отдельной стене - в качества акцента.

  • Тренды в дизайне интерьера

    Главные тренды в дизайне интерьера в 2019 году

    В дополнение к бархату более грубые на ощупь ковровые ткани теперь также используются для обивки диванов, кресел, пуфов и декоративных подушек.

  • Тренды в дизайне интерьера

    Главные тренды в дизайне интерьера в 2019 году

    А это вариант для любителей индустриального стиля, который, кстати, по-прежнему актуален. В данном случае украшением будет и простой ковер из джутовой веревки.

  • Тренды в дизайне интерьера

    Главные тренды в дизайне интерьера в 2019 году

    Мебель становится меньше в размере, визуально легче и многофункциональнее. Книжные полки встречаются все реже, комоды - все чаще. Новый вариант - витрины, в которых и на которых можно с гордостью выставить напоказ "фамильные ценности".

  • Тренды в дизайне -интерьера

    Главные тренды в дизайне интерьера в 2019 году

    Темная палитра, приглушенные мягкие тона - еще одно модное цветовое направление. На таком фоне "бабушкин" диван заиграет по-новому.

  • Тренды в дизайне интерьера

    Главные тренды в дизайне интерьера в 2019 году

    Ретро-стиль используется порционно - в виде отдельных предметов мебели или в качестве принта на обоях. Обратите внимание на детали...

  • Тренды в дизайне интерьера

    Главные тренды в дизайне интерьера в 2019 году

    Золото и латунь - еще один тренд. Приелись простые деревянные стулья? Так купите золотую краску и покрасьте хотя бы ножки! Золотые рамы для зеркал и картин, светильники, декоративные статуэтки, - этот отголосок эпохи ар-деко придаст вашему интерьеру благородства и элегантности.

    Автор: Татьяна Вайнман


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    Автор: Штефан Деге, Ольга Солонарь


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