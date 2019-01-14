Как обновить интерьер без ремонта: 10 свежих идей

Фотогалерея: Иконы дизайна XX века

Сиденья, располагающие к работе

В конференц-залах и кабинетах начальников, ресторанах и столовых по всему миру люди сидят сегодня на стульях Имзов: с сиденьями из пластика и фанеры, проволочными или крутящимися каркасами. Эти удобные дизайнерские стулья стоят и в этом конференц-зале в Ведомстве федерального канцлера в Берлине.