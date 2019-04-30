Как не ошибиться в общении с немцами и немками (фотогалерея)

Как правильно себя вести в той или иной ситуации в Германии? Как принято у немцев здороваться? Сколько раз целоваться? "Тыкать" или "выкать"? Вот несколько подсказок.
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