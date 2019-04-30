 Как не ошибиться в общении с немцами и немками (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 30.04.2019

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Культура и стиль жизни

Как не ошибиться в общении с немцами и немками (фотогалерея)

Как правильно себя вести в той или иной ситуации в Германии? Как принято у немцев здороваться? Сколько раз целоваться? "Тыкать" или "выкать"? Вот несколько подсказок.

  • Привет или Добрый день

    Как не ошибиться в общении с немцами

    "Привет" или "Добрый день"

    Приветствие "Hallo!" в Германии означает примерно то же, что русский "Привет!". Как раз по телефону немцы отвечают так редко. По телефону принято, поднимая трубку, называть свое имя, - особенно, если вам звонят на работу. Что касается "Hallo!", то людей старшего возраста и начальство все же лучше приветствовать более почтительно: "Guten Tag!" - то есть "Здравствуйте!", "Добрый день!"

  • Рукопожатие

    Как не ошибиться в общении с немцами

    Рукопожатие всегда

    Иностранцы нередко подтрунивают над немцами, иронизируя по поводу их привычки пожимать руки друг другу по любому поводу. Руку в Германии подают все - мужчины, женщины и даже дети. Подают при встрече, при прощании, заключая сделку, поздравляя кого-то с днем рождения или, скажем, с успешно выдержанным экзаменом.

  • Сколько раз целоваться

    Как не ошибиться в общении с немцами

    Сколько раз целоваться

    С кем целоваться при встрече и сколько раз: один, два, в обе щеки, или три?Сколько раз - этого в Германии точно не знает никто. Но целуются и заключают в объятия, разумеется, лишь родных и друзей. Ролсто хороших знакомых и коллег немцы часто приветствуют, комбинируя рукопожатие с последующим поцелуем (можно и в обе щеки).

  • Ты или Вы?

    Как не ошибиться в общении с немцами

    "Ты" или "Вы"?

    При знакомстве в Германии всегда сначала выбирают официальное обращение "Вы". Так следует обращаться и к шефу, независимо от его возраста. На "ты" немцы обычно переходят с близкими знакомыми, коллегами примерно одного возраста и в кругу ровесников – приятелей. Если разница в возрасте между двумя людьми существенна, принято, чтобы старший предлагал младшему перейти на "ты". Если, конечно, захочет.

  • Извините, пожалуйста!

    Как не ошибиться в общении с немцами

    Извините, пожалуйста!

    "Entschuldigen Sie, bitte!" или "Verzeihung!", то есть "Извините, пожалуйста" или "Прошу прощения", в Германии произносят, если, скажем, случайно кого-то толкнули. Но также, если хотят спросить о чем-то или о чем-то попросить.

  • Пунктуальность

    Как не ошибиться в общении с немцами

    Пунктуальность

    Опаздывать даже на свидания или в гости, не говоря уже о деловых встречах, немцы очень не любят. Они ценят и сосбтвенное время, и чужое. Правда, немецкая молодежь в этом случае более либеральна (скажем так). В любом случае,если вы опоздываете, лучше предупредить об этом своевременно - скажем, по телефону.

  • Разуваться или нет?

    Как не ошибиться в общении с немцами

    Разуваться или нет?

    Гостям в немецких квартирах разуваться не обязательно - если, конечно, это не просят специально хозяева. Часто они и сами ходят по дому в уличной обуви. Если же вы хотите, чтобы гости сняли ее, - предложите им тапочки.

  • Приятного аппетита!

    Как не ошибиться в общении с немцами

    Приятного аппетита!

    Приступать к трапезе, пока не подали еду всем, считается в Германии неприличным. Исключением может быть лишь настоятельная просьба хозяев начать есть, "пока не остыло". И обязательно надо пожелать друг другу приятного аппетита.

    Автор: Инга Ваннер


  • Привет или Добрый день

    Как не ошибиться в общении с немцами

    "Привет" или "Добрый день"

    Приветствие "Hallo!" в Германии означает примерно то же, что русский "Привет!". Как раз по телефону немцы отвечают так редко. По телефону принято, поднимая трубку, называть свое имя, - особенно, если вам звонят на работу. Что касается "Hallo!", то людей старшего возраста и начальство все же лучше приветствовать более почтительно: "Guten Tag!" - то есть "Здравствуйте!", "Добрый день!"

  • Рукопожатие

    Как не ошибиться в общении с немцами

    Рукопожатие всегда

    Иностранцы нередко подтрунивают над немцами, иронизируя по поводу их привычки пожимать руки друг другу по любому поводу. Руку в Германии подают все - мужчины, женщины и даже дети. Подают при встрече, при прощании, заключая сделку, поздравляя кого-то с днем рождения или, скажем, с успешно выдержанным экзаменом.

  • Сколько раз целоваться

    Как не ошибиться в общении с немцами

    Сколько раз целоваться

    С кем целоваться при встрече и сколько раз: один, два, в обе щеки, или три?Сколько раз - этого в Германии точно не знает никто. Но целуются и заключают в объятия, разумеется, лишь родных и друзей. Ролсто хороших знакомых и коллег немцы часто приветствуют, комбинируя рукопожатие с последующим поцелуем (можно и в обе щеки).

  • Ты или Вы?

    Как не ошибиться в общении с немцами

    "Ты" или "Вы"?

    При знакомстве в Германии всегда сначала выбирают официальное обращение "Вы". Так следует обращаться и к шефу, независимо от его возраста. На "ты" немцы обычно переходят с близкими знакомыми, коллегами примерно одного возраста и в кругу ровесников – приятелей. Если разница в возрасте между двумя людьми существенна, принято, чтобы старший предлагал младшему перейти на "ты". Если, конечно, захочет.

  • Извините, пожалуйста!

    Как не ошибиться в общении с немцами

    Извините, пожалуйста!

    "Entschuldigen Sie, bitte!" или "Verzeihung!", то есть "Извините, пожалуйста" или "Прошу прощения", в Германии произносят, если, скажем, случайно кого-то толкнули. Но также, если хотят спросить о чем-то или о чем-то попросить.

  • Пунктуальность

    Как не ошибиться в общении с немцами

    Пунктуальность

    Опаздывать даже на свидания или в гости, не говоря уже о деловых встречах, немцы очень не любят. Они ценят и сосбтвенное время, и чужое. Правда, немецкая молодежь в этом случае более либеральна (скажем так). В любом случае,если вы опоздываете, лучше предупредить об этом своевременно - скажем, по телефону.

  • Разуваться или нет?

    Как не ошибиться в общении с немцами

    Разуваться или нет?

    Гостям в немецких квартирах разуваться не обязательно - если, конечно, это не просят специально хозяева. Часто они и сами ходят по дому в уличной обуви. Если же вы хотите, чтобы гости сняли ее, - предложите им тапочки.

  • Приятного аппетита!

    Как не ошибиться в общении с немцами

    Приятного аппетита!

    Приступать к трапезе, пока не подали еду всем, считается в Германии неприличным. Исключением может быть лишь настоятельная просьба хозяев начать есть, "пока не остыло". И обязательно надо пожелать друг другу приятного аппетита.

    Автор: Инга Ваннер


Смотрите также:

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    Чтобы разделять понятия друга и бойфренда, немцы говорят "ein Freund von mir" о дружеских отношениях и "mein Freund" - о романтических. То же касается и девушек: подруга - eine Freundin von mir, а возлюбленная - meine Freundin. Эта смешная ошибка может помешать завести отношения с немцем и найти любовь в Германии.

  • Смешные ошибки в немецком языке, которые делают русские

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    Мы с...

    Типичная ошибка русских - конструкция "мы с мужем\подругой\собакой". В немецком языке "wir mit jemandem" значит "мы и еще кто-то". Будьте осторожнее, говоря, например, "Wir mit meinem Mann liegen im Bett": вы, ваш муж и еще кто-то в постели - уже групповой секс.

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  • Супермаркеты и магазины Германии

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    Вы открыты?

    Воскресным вечером, когда все магазины закрыты, вы набрели на один с гостеприимно распахнутыми дверьми. Не спешите уточнять у молодого продавца: "Sind sie offen?" Дословный перевод с русского фразы "Вы открыты?" немец истолкует как вашу заинтересованность в нем - и в наличии у него девушки. Правильный вопрос: "Haben Sie auf?"

  • Ошибки русских в немецком языке

    11 немецких фраз, в которых вы легко ошибетесь

    Как назвать экскурсовода

    Отстали от группы? Не стоит спрашивать у прохожих, где ваш Führer. Хотя "führen"- "вести", а "Führung" - "экскурсия", "фюрер" ассоциируется прежде всего с Гитлером. В контексте, не относящемся к историческому прошлому, лучше использовать сложные слова: der Reiseführer (гид), der Museumsführer (экскурсовод). А можно сказать просто: der Reiseleiter (гид), der Excursionsleiter (экскурсовод).

  • Смешные ошибки русских в немецком языке

    11 немецких фраз, в которых вы легко ошибетесь

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    Собираетесь арендовать автомобиль? Забудьте слово "машина". Немецкое слово "Maschine" - вовсе не то, что вы хотите получить: это станок, электромеханическое оборудование, мотор и в некоторых ситуациях мотоцикл. Автомобиль вам дадут при слове "Auto" с ударением на "a".

  • Ошибки русских в немецком языке

    11 немецких фраз, в которых вы легко ошибетесь

    Стена стене рознь

    Многие иностранцы, говоря о знаменитой Берлинской стене, путают немецкие слова "Mauer" (стена строения, крепости) и "Wand" (стена дома). Берлинская стена - символ "железного занавеса" и раздела Германии после Второй мировой войны. Так что "Berliner Mauer" - и никак иначе.

  • Смешные ошибки русских в немецком языке

    11 немецких фраз, в которых вы легко ошибетесь

    Спрей и Шпрее

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  • Смешные ошибки русских в немецком языке

    11 немецких фраз, в которых вы легко ошибетесь

    Яд в подарок

    Ищете в немецком магазине подарок на годовщину для любимой или любимого? Главное - не перепутать языки! После просьбы помочь найти "ein Gift für meinen Mann" продавец скорее вызовет полицию, чем подберет подходящий галстук. Запомните: слово Gift, звучащее так же, как и английский "подарок", означает в немецком вовсе не приятный презент, а яд. Правильно "das Geschenk".

  • Ошибки русских в немецком языке

    11 немецких фраз, в которых вы легко ошибетесь

    Слепой пассажир или заяц?

    В автобусе или поезде после объявления о неком "blinder Passagier" не ищите человека с тростью, чтобы помочь. Хотя дословно "blinder Passagier" переводится как "слепой пассажир", это устойчивое словосочетание также означает пассажира безбилетного - то есть того, кто хочет остаться незамеченным, в "слепой зоне" контроллера. Попросту говоря, это "заяц".

  • Девушка идет на пляж

    11 немецких фраз, в которых вы легко ошибетесь

    Предлоги "на" и "в"

    Ошибки нередко допускают в двух случаях: "в туалет" и "на солнце". Если вы соберетесь "in die Toilette", ваши немецкие знакомые подумают, что вы решили прямо-таки запрыгнуть в унитаз. Правильно - "auf die Toilette". Похожая ситуация - в случае с солнцем: если вы собрались позагорать, то вы идете "in die Sonne", а не "auf die Sonne".

    Автор: Ника Воюцкая


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