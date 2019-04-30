Как не ошибиться в общении с немцами и немками (фотогалерея)

Как не ошибиться в общении с немцами

"Привет" или "Добрый день"

Приветствие "Hallo!" в Германии означает примерно то же, что русский "Привет!". Как раз по телефону немцы отвечают так редко. По телефону принято, поднимая трубку, называть свое имя, - особенно, если вам звонят на работу. Что касается "Hallo!", то людей старшего возраста и начальство все же лучше приветствовать более почтительно: "Guten Tag!" - то есть "Здравствуйте!", "Добрый день!"