 Как Нефертити оказалась на Рейне | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 15.06.2020

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Культура и стиль жизни

Как Нефертити оказалась на Рейне

Этим летом в немецком Бингене можно забыть про коронавирус и получить удовольствие от уникального микса ландшафтной романтики и современного искусства.

Триеннале скульптуры в Бингене

Триеннале скульптуры в Бингене в 2020 году проходит под девизом "Настоящее и фальшивое". Копия бюста Нефертити приехала на Рейн из Берлина, где в Новом музее на Музейном острове хранится оригинал. 

В мире много красивейших мест с особой аурой. Одно из них - Бинген. Еще до нашей эры здесь, на берегах Рейна и его притока Ноэ, жили кельты. Древние римляне проложили отсюда дорогу в Трир и латинизировали кельтское название в Бингиум. Выгодное расположение на пересечении водных магистралей и торговых путей посредине Европы обеспечило Бингену известность и внимание на протяжении веков как со стороны императоров и архиепископов, так и со стороны поэтов и художников. 

Deutschland Skulpturen-Triennale in Bingen Hugo (DW/E. Volodina)

"Бинген - дружелюбный и красивый город", - говаривал Виктор Гюго во время своего путешествия по Рейну. Бюст великого француза работы самого Родена, как гласит надпись, стоит в Бингене на набережной, от которой уходят кораблики в сторону легендарной скалы Лорелей, в десятке метров от музея выдающейся средневековой монахини Хильдегард Бингенской и еще в сотне метров от памятника знаменитому айсвайну, вину из замороженного винограда, которое тоже называет Бинген своей родиной. А на противоположном берегу, на круто восходящих холмах, раскинулись виноградники Рейнгау, одни из лучших в Германии, среди них старинные крепости и замковые руины, а также  монумент Нидервальд (Niederwalddenkmal) - национальный памятник в память об объединении Германии в 1871 году, событии, неоднозначном для истории Германии и всей Европы. Одним словом, Бинген, являющийся южными вратами в регион долины Среднего Рейна, который в 2002 году был объявлен ЮНЕСКО частью Всемирного культурного наследия, стоит посетить туристам самых разных интересов, от культурно-исторических до ландшафтно-гурманских.

Триеннале скульптуры на "Набережной культуры"

Коронавирусная пандемия сначала полностью парализовала культурную жизнь Германии, а по мере ослабления распространения вируса выпускает из локдауна лишь отдельные культурные институции и мероприятия. В Бингене, на его знаменитой "Культурной набережной", получившей такое название и свой нынешний вид благодаря проходившей здесь в 2008 году Садоводческой выставке, корона кажется всего лишь страшным сном. Светит солнце, по Рейну курсируют пароходики, народ фланирует без масок и попивает вино в ресторанчиках, наслаждаясь природными красотами и культурными артефактами. И что еще более отрадно для туристов, которые все-таки доберутся до Бингена этим летом: практически без ограничений здесь открылась очередная скульптурная триеннале, с продуманной кураторской концепцией и экспонатами под открытым небом, созерцание которых не требует покупки билета и ношения маски, как в музее. 

Скульптурная триеннале была инициирована в 2008 году местной винодельческой компанией Пироти и проходит в Бингене при поддержке муниципальных властей в этом году уже в пятый раз. Следуя темам последних лет, таким как "Nah und fern " ("Далеко и близко") или "Mensch und Maschine" ("Человек и машина"), нынешняя выставка под названием "Echt und falsch" ("Истинное и ложное") представляет 20 художественных позиций, которые затрагивают такие вопросы как оригинал и подделка,  дезинформация и реальность, восприятие и ожидания. Артефакты, многие из которых были созданы специально для триеннале, размещены вдоль всей трехкилометровой набережной Бингена и в центре города. Как подчеркивают кураторы выставки Лутц Дривер (Lutz Driever) и Андре Одье (André Odier), оба из Берлина, нынешняя скульптурная триеннале приглашает посетителей взглянуть на привычное с новых ракурсов и открыть для себя новые перспективы.

Артефакты, заставляющие думать

На старте выставочного паркура в скульптурной триеннале в Бингене посетителя встречает минималистский артефакт: на каменной стене табличка, согласно которой мы находимся на набережной имени Марселя Дюшана. На ироничный артефакт французского художника Пьера Грану вдохновили реальные таблички с названием улицы Марселя Дюшана в Париже, на которых прародитель концептуального искусства именуется почему-то "живописцем и графиком". Грану называет его, в свою очередь, "странствующим скульптором" и вводит таким образом в тему нынешней триеннале - правда и вымысел, истинное и ложное, подлинник и подделка - и обозначает преобладающий среди 20 экспонатов жанр: концептуальное искусство. Посетитель забывает на миг о природных красотах вокруг и включает в работу мозг. 

Почему Триеннале скульптуры в Бингене делает ставку на концепт-арт? Куратор Андре Одье: "Концептуальное искусство хорошо вписывается в рамки выставки, потому что мы хотим показать публике всю полифонию искусства. Искусство - это не только вот это, но и то, а также то и еще многое что другое. Я думаю, что публика, которая здесь фланирует, не обязательно знакома с концептуальным искусством, но концепт-арт можно понять. Концептуальное искусство является интеллектуальным, оно абсолютно не эмоциональное, оно работает через мозг, а не через глаз, и, конечно, не через сердце. Но люди здесь видят не только концептуальное, но и другие виды искусства, более легкие для понимания. Здесь может не все нравится, но чему-то можно научиться. Наша миссия тут и образовательная тоже".

Артефакты, заставляющие думать. Детская площадка, лишенная функциональности, скамейки, на которых нельзя сидеть, абстрактные камни, играющие с субъективным восприятием, деконструированный памятник истории, христианская реликвия сомнительного происхождения, гипертрофированный элемент флоры, домашние животные в фаянсовом корсете... Подтексты считываются порой легко, а порой полезными становятся сопровождающие экспонаты таблички с объяснениями замысла их создателей. 

Deutschland Skulpturen-Triennale in Bingen Marcel Walldorf (DW/E. Volodina)

Скульптуры Марселя Вальдорфа

На открытии триеннале художник из Франкфурта-на-Майне Марсель Вальдорф (Marcel Walldorf) сам объяснил корреспонденту DW тайный смысл своих скульптур, фарфоровых собаки и кошки, начиненных настоящими чучелами отживших свое домашних питомцев:  "Это скульптуры в стиле китчевых фарфоровых статуэток, которые выпускаются массовым производством. Они похожи на нас в обществе, которое загоняет человека в корсет принятых норм и правил. Мы должны хорошо выглядеть, хорошо функционировать. Быть как все. Проявление индивидуальности не приветствуется".

Популярный мотив в искусстве - противопоставление индивида и общества - у Марселя Вальдорфа не лишен провокации. Какой резонанс вызывают его препарированные скульптуры? "Как художник, я не пытаюсь навязать людям какую-то одну интерпретацию, люди должны придумывать историю для себя. В искусстве, на мой взгляд, важны социально значимые темы, а не только то, что понимают только художники. Через мотив "животные" проще достучаться до людей и выводить их на социально значимые темы. Особенно с домашними животными это хорошо получается. Все едят дешевую фабричную свинину, а препарированная кошка вызывает жалость... Только потому, что она такая милая. Вот так люди начинают думать о собственной жизни. Я люблю немного провоцировать. Абстрактное искусство надо объяснять. А здесь уже есть уровень, с которого можно начинать разговор, когда проходит первый шок. Вот в сказках и баснях тоже часто используются животные, чтобы объяснить проблемы общечеловеческие", - говорит Марсель Вальдорф.

Перевод искусства на понятный язык

В докоронавирусные времена каждую триеннале в Бингене смотрели около миллиона человек. Разумеется, не все они приезжали специально ради искусства, скорее наоборот, неожиданно находили его во время прогулок по набережной. И уносили впечатления с собой. С этого года устроители выставки делают ставку также на добровольных помощников в лице школьников, которые несут вахту у экспонатов и помогают далеким от искусства людям вступить в диалог с артом. 

"Я хожу в школы и объясняю концепцию выставки, объясняю, что делает художник, что такое концептуальное искусство, что такое минимальное искусство. И все больше школ готовы поддержать наш проект. Это очень хорошо, потому что через детей я добираюсь до их родителей, до теть и до дедушек. Школьники как бы переводят искусство на понятный всем язык", - уверен художник.

Триеннале скульптур в Бингене-на-Рейне не такая известная, как проходящая раз пять лет выставка скульптур в Мюнстере или знаменитая Documenta. Где бы кураторы хотели видеть свое детище лет через десять? В интервью корреспонденту DW Марсель Вальдорф сказал: "Было бы чудесно, если бы когда-нибудь город стал бы ее основным учредителем. Пока это частная инициатива. Хочется видеть, как город скажет, что ему нужна своя "Документа", своя "Венецианская биеннале". Это требует длительной подготовительной работы. Это не Гоген, на которого идут толпами. Но такие выставки не только развлекают, но и развивают".

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    Автор: Элла Володина


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