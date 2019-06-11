 Как немцы привлекают удачу (фотогалерея) | Учеба и работа в Германии | DW | 09.08.2019

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Учеба и карьера

Как немцы привлекают удачу (фотогалерея)

Почему на счастье в Германии желают "свернуть себе шею"? И что означает загадочное выражение "Toi, toi, toi"? DW разъясняет.

  • Немецкое пожелание удачи: viel Glück!

    Немецкий на удачу

    Выражения "viel Glück!" (дословно "Много счастья!") и "viel Erfolg!" ("Много успеха!") в Германии считаются универсальными пожеланиями удачи. А какие еще есть варианты?

  • Пожелание удачи по-немецки - Daumen drücken

    Немецкий на удачу

    "Держать кулаки" на удачу - по-немецки "die Daumen drücken" (дословно "сжимать большие пальцы в кулаке") - выражение историческое. Еще древние римляне выражали этим жестом свою поддержку гладиаторам. В Средневековье большой палец был символом злых духов. Чтобы помешать им и привлечь удачу, его удерживали в кулаке. Немецких футболистам на ЧМ в 2014 году это помогло. За них болела Ангела Меркель.

  • Пожелание удачи по-немецки: Hals- und Beinbruch!

    Немецкий на удачу

    Считается, что странное пожелание "свернуть себе шею и сломать ногу" - "Hals- und Beinbruch!" - обязательно приносит удачу. Сравнимо оно с охотничьим пожеланием "Ни пуха ни пера".

  • Пожелание удачи по-немецки: Toi, toi, toi!

    Немецкий на удачу

    "Toi, toi, toi" - эта непереводимая игра слов появилась вместо суеверного, менее приличного троекратного плевка через левое плечо ("тьфу, тьфу, тьфу"). Она известна еще с 19-го века. Так принято призывать удачу в мире искусства: например, перед премьерой спектакля, концерта или шоу. А также перед экзаменом или ответственным мероприятием.

  • Пожелание удачи по-немецки: Wird schon schiefgehen!

    Немецкий на удачу

    "Все будет сикось-накось" - "Wird schon schiefgehen!", то есть "Ничего не выйдет". Так немцы стараются подбодрить того, кому предстоит выдержать экзамен или пройти важное собеседование, - дескать, не переживай, все будет замечательно!

  • Пожелание удачи по-немецки: Glück auf!

    Немецкий на удачу

    Приветствие немецких горняков "Glück auf!" можно перевести как "Счастливо возвратиться из шахты наверх!" Его используют в горнодобывающих регионах Германии, а также в Горной академии Фрайберга, где таким образом желают студентам успеха.

  • Пожелание удачи по-немецки: Gut Wind und eine Handbreit Wasser unter dem Kiel!

    Немецкий на удачу

    Тем, кто уходит в море, занимается парусным спортом, немцы и сегодня желают "Gut Wind und eine Handbreit Wasser unter dem Kiel" (дословно "Попутного ветра и уровня воды с ладонь под килем!"). В русском варианте - с числом семь: "Попутного ветра и семь футов под килем!" Раньше столько воды должно было быть между килем и дном, чтобы не оказаться на мели.

    Автор: Инга Ваннер


  • Немецкое пожелание удачи: viel Glück!

    Немецкий на удачу

    Выражения "viel Glück!" (дословно "Много счастья!") и "viel Erfolg!" ("Много успеха!") в Германии считаются универсальными пожеланиями удачи. А какие еще есть варианты?

  • Пожелание удачи по-немецки - Daumen drücken

    Немецкий на удачу

    "Держать кулаки" на удачу - по-немецки "die Daumen drücken" (дословно "сжимать большие пальцы в кулаке") - выражение историческое. Еще древние римляне выражали этим жестом свою поддержку гладиаторам. В Средневековье большой палец был символом злых духов. Чтобы помешать им и привлечь удачу, его удерживали в кулаке. Немецких футболистам на ЧМ в 2014 году это помогло. За них болела Ангела Меркель.

  • Пожелание удачи по-немецки: Hals- und Beinbruch!

    Немецкий на удачу

    Считается, что странное пожелание "свернуть себе шею и сломать ногу" - "Hals- und Beinbruch!" - обязательно приносит удачу. Сравнимо оно с охотничьим пожеланием "Ни пуха ни пера".

  • Пожелание удачи по-немецки: Toi, toi, toi!

    Немецкий на удачу

    "Toi, toi, toi" - эта непереводимая игра слов появилась вместо суеверного, менее приличного троекратного плевка через левое плечо ("тьфу, тьфу, тьфу"). Она известна еще с 19-го века. Так принято призывать удачу в мире искусства: например, перед премьерой спектакля, концерта или шоу. А также перед экзаменом или ответственным мероприятием.

  • Пожелание удачи по-немецки: Wird schon schiefgehen!

    Немецкий на удачу

    "Все будет сикось-накось" - "Wird schon schiefgehen!", то есть "Ничего не выйдет". Так немцы стараются подбодрить того, кому предстоит выдержать экзамен или пройти важное собеседование, - дескать, не переживай, все будет замечательно!

  • Пожелание удачи по-немецки: Glück auf!

    Немецкий на удачу

    Приветствие немецких горняков "Glück auf!" можно перевести как "Счастливо возвратиться из шахты наверх!" Его используют в горнодобывающих регионах Германии, а также в Горной академии Фрайберга, где таким образом желают студентам успеха.

  • Пожелание удачи по-немецки: Gut Wind und eine Handbreit Wasser unter dem Kiel!

    Немецкий на удачу

    Тем, кто уходит в море, занимается парусным спортом, немцы и сегодня желают "Gut Wind und eine Handbreit Wasser unter dem Kiel" (дословно "Попутного ветра и уровня воды с ладонь под килем!"). В русском варианте - с числом семь: "Попутного ветра и семь футов под килем!" Раньше столько воды должно было быть между килем и дном, чтобы не оказаться на мели.

    Автор: Инга Ваннер


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11 немецких фраз, в которых вы легко ошибетесь

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    Мой друг и мой бойфренд

    Чтобы разделять понятия друга и бойфренда, немцы говорят "ein Freund von mir" о дружеских отношениях и "mein Freund" - о романтических. То же касается и девушек: подруга - eine Freundin von mir, а возлюбленная - meine Freundin. Эта смешная ошибка может помешать завести отношения с немцем и найти любовь в Германии.

  • Смешные ошибки в немецком языке, которые делают русские

    11 немецких фраз, в которых вы легко ошибетесь

    Мы с...

    Типичная ошибка русских - конструкция "мы с мужем\подругой\собакой". В немецком языке "wir mit jemandem" значит "мы и еще кто-то". Будьте осторожнее, говоря, например, "Wir mit meinem Mann liegen im Bett": вы, ваш муж и еще кто-то в постели - уже групповой секс.

  • Смешные ошибки русских в немецком языке

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    Профессионалы, но не те

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  • Супермаркеты и магазины Германии

    11 немецких фраз, в которых вы легко ошибетесь

    Вы открыты?

    Воскресным вечером, когда все магазины закрыты, вы набрели на один с гостеприимно распахнутыми дверьми. Не спешите уточнять у молодого продавца: "Sind sie offen?" Дословный перевод с русского фразы "Вы открыты?" немец истолкует как вашу заинтересованность в нем - и в наличии у него девушки. Правильный вопрос: "Haben Sie auf?"

  • Ошибки русских в немецком языке

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    Как назвать экскурсовода

    Отстали от группы? Не стоит спрашивать у прохожих, где ваш Führer. Хотя "führen"- "вести", а "Führung" - "экскурсия", "фюрер" ассоциируется прежде всего с Гитлером. В контексте, не относящемся к историческому прошлому, лучше использовать сложные слова: der Reiseführer (гид), der Museumsführer (экскурсовод). А можно сказать просто: der Reiseleiter (гид), der Excursionsleiter (экскурсовод).

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    11 немецких фраз, в которых вы легко ошибетесь

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  • Смешные ошибки русских в немецком языке

    11 немецких фраз, в которых вы легко ошибетесь

    Яд в подарок

    Ищете в немецком магазине подарок на годовщину для любимой или любимого? Главное - не перепутать языки! После просьбы помочь найти "ein Gift für meinen Mann" продавец скорее вызовет полицию, чем подберет подходящий галстук. Запомните: слово Gift, звучащее так же, как и английский "подарок", означает в немецком вовсе не приятный презент, а яд. Правильно "das Geschenk".

  • Ошибки русских в немецком языке

    11 немецких фраз, в которых вы легко ошибетесь

    Слепой пассажир или заяц?

    В автобусе или поезде после объявления о неком "blinder Passagier" не ищите человека с тростью, чтобы помочь. Хотя дословно "blinder Passagier" переводится как "слепой пассажир", это устойчивое словосочетание также означает пассажира безбилетного - то есть того, кто хочет остаться незамеченным, в "слепой зоне" контроллера. Попросту говоря, это "заяц".

  • Девушка идет на пляж

    11 немецких фраз, в которых вы легко ошибетесь

    Предлоги "на" и "в"

    Ошибки нередко допускают в двух случаях: "в туалет" и "на солнце". Если вы соберетесь "in die Toilette", ваши немецкие знакомые подумают, что вы решили прямо-таки запрыгнуть в унитаз. Правильно - "auf die Toilette". Похожая ситуация - в случае с солнцем: если вы собрались позагорать, то вы идете "in die Sonne", а не "auf die Sonne".

    Автор: Ника Воюцкая


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Контекст

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