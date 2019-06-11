Как немцы привлекают удачу (фотогалерея)

Почему на счастье в Германии желают "свернуть себе шею"? И что означает загадочное выражение "Toi, toi, toi"? DW разъясняет.
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На этот вопрос в Германии отвечают не поэты, а социологи, проводя самые разные исследования, в которых участвуют тысячи людей. Ответы неожиданные. (20.03.2019)
Новый год наступит по восточному календарю 5 февраля - год Свиньи. А в Германии свинья - символ счастья. Здесь есть даже Музей свиней, включенный в Книгу рекордов Гиннеса. (04.02.2019)
Если перебежавшая дорогу черная кошка и в Германии предвещает неудачу, то встреча с трубочистом в черной рабочей одежде считается у немцев хорошей приметой. (28.12.2018)
Сколько вы потратили на обручальные кольца? А какую сумму отложили на свадьбу? Немецкий математик рассказал о том, что вас ждет. (26.10.2018)