Как немцы привлекают удачу (фотогалерея)

Немецкий на удачу

Тем, кто уходит в море, занимается парусным спортом, немцы и сегодня желают "Gut Wind und eine Handbreit Wasser unter dem Kiel" (дословно "Попутного ветра и уровня воды с ладонь под килем!"). В русском варианте - с числом семь: "Попутного ветра и семь футов под килем!" Раньше столько воды должно было быть между килем и дном, чтобы не оказаться на мели.

Автор: Инга Ваннер