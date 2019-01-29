Как немцы называют своих кошечек и котиков (фото)

30.01.2019, Зульцбах • Немецкая служба регистрации домашних животных TASSO опубликовала рейтинг самых популярных кошачьих имен среди более чем 300 тысяч животных, внесенных в картотеку в 2018 году.
Топ-10 для кошек:
1. Lilly/Lilli
2. Luna
3. Lucy
4. Nala
5. Mia
6. Mimi
7. Maja/Maya
8. Bella
9. Mila
10. Minka.
Топ-10 для котов:
1. Leo
2. Simba
3. Felix
4. Charly/Charlie
5. Balu/Balou
6. Sammy
7. Findus
8. Tiger
9. Max
10. Rocky.
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Европейская короткошерстная
Это самая популярная в Германии кошачья порода и самая популярная ее разновидность. Как известно, именно трехцветная кошка приносит счастье. Вывели эту породу в середине ХХ века. Такая кошка не любит сидеть в четырех стенах, ей важно бывать на улице. Она живая, умная и очень ласковая. Кроме того, вынослива и редко болеет.
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Мейн-кун
На втором месте по популярности у немцев - кошка породы Мейн-кун (Maine Coon). У этих кошек американское происхождение и название, дословно - "мэнский енот". Кошки довольно крупные: самцы могут весить до 12 килограммов, самки - до 6-7 килограммов. У них огромный пушистый хвост и высокий интеллект. Это одна из немногих пород кошек, которые поддаются дрессировке.
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Британская короткошерстная
Это сильные, добрые, умные, ласковые кошки. У "британцев" - спокойный и терпеливый характер. Британские короткошерстные бывают разных окрасов, но самые популярные у немцев - серо-голубой, лиловый и черный.
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Персидская кошка
У персидских кошек - длинная шерсть, пушистый хвост, маленький, широкий нос и слегка приплюснутая мордочка. Персидские кошки не могут жить вне дома. Охотнее всего они лежат на диване или в мягком кресле. Вместе с тем очень любопытны.
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Сиамская кошка
Зато сиамские кошки очень активны. У них тонкое, длинное и гибкое тело, большие миндалевидные глаза ярко-голубого цвета, большие уши и длинный хвост с заостренным кончиком. Шерсть короткая, светлая, но хвост, уши, кончики лап и мордочка - почти черные.
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Бенгальская кошка
Говорят, что бенгальская кошка - это результат скрещивания обыкновеной домашней кошки с леопардом, хотя вывели ее в Америке. Бенгалы - довольно крупные, у них хорошо развит охотничий инстинкт. Они очень грациозны и пластичны. И что самое необыкновенное: в отличие от подавляющего большинства кошек любят воду.
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Норвежская лесная кошка
Полюбилась немцам и норвежская лесная кошка. "Норвежки" - пушистые, крупные, элегантные и свободолюбивые. Они тянутся к людям, любознательны и игривы. Как правило, у них нет агрессии и шкодливости.
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Автор: Виктор Вайц
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Автор: Ксения Сафронова