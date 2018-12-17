 Как немцы называют своих детей | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 18.12.2018

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Культура и стиль жизни

Как немцы называют своих детей

Эмма и Бен лидируют в списке популярнейших имен в Германии в 2018 году. Но некоторые родители отличились любовью к экзотике.

Детские имена в Германии

Среди имен, которые получили дети, родившиеся в 2018 году, чаще всего встречаются мужское имя Бен и женское имя Эмма, как выяснил интернет-портал для родителей Elterngeld.de. Рейтинг излюбленных имен основан на данных почти 180 тысяч новорожденных, которые предоставили региональные ЗАГСы, выдающие свидетельства о рождении. Таким образом было охвачено более четверти всех имен, данных детям в Германии в этом году.

Самые популярные имена
Имена Бен и Эмма остаются фаворитами с 2017 года. В списке самых популярных имен для девочек за Эммой следуют Ханна (Hannah, Hanna) и Миа (Mia). Кроме того в топ-10 девичьих имен вошли Эмилия (Emilia), София (Sofia/Sophia), Лина (Lina), Мила (Mila), Леа (Lea/Leah) и Мари (Marie). Завершает первую десятку излюбленных женских имен имя Элла (Ella). Его популярность сильно возросла по сравнению с прошлым годом, в котором оно занимало лишь 20-е место. Свои результаты в рейтинге-2018 улучшили также имена Матильда (Mathilda) и Фрида (Frieda), которые находятся в актуальной статистике на 19-м и 22-м местах соответственно.

Контекст

С точностью до цента статистики подсчитали, во сколько обходятся немецким родителям дети - грудные и взрослые. Прямо скажем, недешево. Без помощи было бы трудновато.

Младенцы начинают познавать мир еще в утробе матери. Немецкие ученые обращают внимание родителей на особенности раннего развития.

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На втором и третьем месте излюбленных мужских имен - Леон (Leon) и Пауль (Paul). Мальчиков в Германии чаще всего называли также Йонас (Jonas), Феликс (Felix), Ноа (Noah), Финн (Finn, Fynn), Луис (Луис/Louis), Элиас (Elias) и Лукаc (Lukas/Lucas). Все более популярным становится имя Тео (Theo): в 2018-м оно заняло 15-е место, поднявшись в рейтинге на восемь позиций.

Без Ленина и Граммофона

В то время как среди самых распространенных имен лидируют классические варианты, некоторые родители предпочитают весьма экзотические имена для своего потомства. Так, в статистике за 2018 год упоминаются Аристидис, Ксеркс, Мелоди-Аджоа, Тига, Дон-Гарсия, а также Белладонна, Сахара и Принцесс.

В Германии ЗАГСы регистрируют, в том числе, и очень необычные имена, если они соответствуют следующим критериям: должно быть понятно, что это имя собственное, а также, что оно соответствует женскому или мужскому полу. Кроме того, имя не должно быть во вред ребенку. Помимо этого, новорожденному нельзя давать более пяти имен и называть его в честь какой-либо известной торговой марки.

Так, в прошлом в Германии не разрешали родителям назвать своих детей, например, такими именами, как Гуччи, Макдональд, Ленин, Сатана, Иуда, а также Лорд и Граммофон.

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    Автор: Марина Борисова


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