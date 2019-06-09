Как немцы называют пионы и причем здесь Духов день (фото)

В Германии - длинные выходные. В этот праздничный понедельник отмечается Духов день, он же - Пятидесятница.
Франкфурт-на-Майне • Этот религиозный праздник, который всегда приходится на понедельник, является официальным выходным во всех федеральных землях Германии - как преимущественно католических, так и протестантских. День сошествия Святого Духа на апостолов - Духов день (Pfingsten) в западной христианской традиции отмечается на пятидесятый день после Пасхи, поэтому также называется Пятидесятницей.
"Райский садик", 1410/1420. Штеделевский художественный институт (Städel Museum), Франкфурт-на-Майне
На это время в конце весны - начале лета обычно приходится цветение пионов, поэтому в Германии их называют пятидесятничными розами - Pfingstrosen. В немецких словарях и энциклопедиях также указывается название Päonien, но оно практически не используется. Попытайтесь найти эти цветы на картине "Райский садик" (Das Paradiesgärtlein) неизвестного мастера верхнерейнской школы начала XV века.
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