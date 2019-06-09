Как немцы называют пионы и причем здесь Духов день (фото)

Франкфурт-на-Майне • Этот религиозный праздник, который всегда приходится на понедельник, является официальным выходным во всех федеральных землях Германии - как преимущественно католических, так и протестантских. День сошествия Святого Духа на апостолов - Духов день (Pfingsten) в западной христианской традиции отмечается на пятидесятый день после Пасхи, поэтому также называется Пятидесятницей.

"Райский садик", 1410/1420. Штеделевский художественный институт (Städel Museum), Франкфурт-на-Майне

На это время в конце весны - начале лета обычно приходится цветение пионов, поэтому в Германии их называют пятидесятничными розами - Pfingstrosen. В немецких словарях и энциклопедиях также указывается название Päonien, но оно практически не используется. Попытайтесь найти эти цветы на картине "Райский садик" (Das Paradiesgärtlein) неизвестного мастера верхнерейнской школы начала XV века.

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Немецкие маки В Германии сейчас повсюду цветут маки: на обочинах дорог, на полях, перед домами, на балконах, в парках, а также в других местах, порой самых неожиданных. В большинстве случаев речь идет об очень популярном и распространенном декоративном виде - маке самосейке (нем. Klatschmohn).

Немецкие маки Эта фотография сделана в бранденбургском регионе Якобсдорф, где кроме красных маков на этом зерновом поле также дружно цветут синие васильки.

Немецкие маки Так они выглядят при ближайшем рассмотрении, а для следующего кадра поднимемся над таким же полем повыше, но в другом месте...

Немецкие маки Здесь около бранденбургского Бигена красно-сине-зеленую палитру дополняют белые ромашки.

Немецкие маки Однако прежде, чем продолжить любоваться маками самосейками в разных уголках Германии, заглянем в гессенский Гермероде, где под тщательным надзором возделывают снотворный мак (нем. Schlafmohn).

Немецкие маки Выращивать снотворный мак здесь начали в 2010 году, получив разрешение Федерального агентства по контролю за оборотом опиатов. Семена используются для получения макового масла и производства кондитерских изделий. Поля стали местной достопримечательностью. Посмотреть на цветение этих полей за сезон приезжают около 25 тысяч туристов.

Немецкие маки Теперь же вернемся к макам, которые имеют полное право расти и цвести без особых разрешений. Эта фотография была сделана около бранденбургского Фалькенхагена.

Немецкие маки Маковое поле в окрестностях баварского Ландсхута.

Немецкие маки Один мак среди ромашек пророс на поле в земле Северный Рейн - Вестфалия.

Немецкие маки Покрытое утренней росой ячменное поле в Баварии.

Немецкие маки Около маяка на балтийском острове Хиддензе в земле Мекленбург - Передняя Померания.

Немецкие маки Цветущие маки в Нижней Саксонии.

Немецкие маки Красный мак посреди фацелий около Висмара в Мекленбурге - Передней Померании. Немецкие фермеры используют фацелии в качестве промежуточной культуры - в частности, для повышения плодородия и структуры почвы, а сами эти цветы также являются прекрасными медоносами.

Немецкие маки Серые журавли над зерновым полем экологического хозяйства в бранденбургском районе Барним.

Немецкие маки Красный мак после дождя в частном саду в Ганновере - столице Нижней Саксонии.

Немецкие маки Маковое поле в баварском Кранцберге.

Немецкие маки Темные тучи над зерновым полем в баварском районе Нойфарн. Но чтобы не заканчивать на тревожной ноте…

Немецкие маки … полюбуемся вполне импрессионистскими маками в тумане на одном из бескрайних рапсовых полей в Германии. Автор: Максим Нелюбин





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