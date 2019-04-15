 Как немцы называют кузнечиков (фото) | Кадр дня | DW | 28.06.2019

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Кадр за кадром

Как немцы называют кузнечиков (фото)

Имидж кузнечиков в немецком языке существенно подпортила саранча, сокращенное название которой используется для обозначения беспринципных финансовых инвесторов.

Райнау

Райнау • Эта фотография была сделана около баден-вюртембергского города Райнау в один из очень жарких дней в конце нынешнего июня. На этом можно было бы закончить, но не будем останавливаться.

В мире насчитывается огромное количество разных видов кузнечиковых. Heuschrecken - так звучит общее немецкое название этого отряда насекомых, прямокрылых или прыгающих прямокрылых, состоящего из более чем 24 тысячи видов. Происходит оно от древневерхненемецкого глагола "schrecken" - прыгать и существительного "Heu" - сено. Некоторые немецкие названия отдельных видов - еще более интересные. Обыкновенных (или зеленых) кузнечиков немцы, например, называют "зелеными сенными лошадками" - Grünes Heupferd.

В филологическом плане имидж всех кузнечиков в немецком языке существенно подпортила саранча (нем. Wanderheuschrecken, дословно - мигрирующие кузнечики), название которой, сокращенное просто до Heuschrecken, часто используется для обозначения беспринципных финансовых инвесторов, нацеленных на получение максимальной и быстрой прибыли любыми способами, то есть уничтожающих все ради выгоды на своем пути - например, на рынке арендного жилья. Такое сравнение с нашествиями саранчи (Heuschreckenplagen) было впервые использовано в Германии в 2005 году тогдашним председателем Социал-демократической партии (СДПГ) Францем Мюнтеферингом (Franz Müntefering).

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  • BdT Erdmännchen mit Eistorte (picture-alliance/dpa/H. C. Dittrich)

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  • Цешдорф

    Июньская жара в Германии - 2019

    Водным процедурам рады все! Эта фотография сделана около бранденбургского Цешдорфа.

  • Мюнхене

    Июньская жара в Германии - 2019

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  • Нижняя Саксония

    Июньская жара в Германии - 2019

    Надувная лодка и прохлаждающийся лодочник на речке Лайне в Нижней Саксонии.

  • Дюссельдорф

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    Июньская жара в Германии - 2019

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    Июньская жара в Германии - 2019

    В ожидании захода солнца после жаркого дня в Берлине на холме Драхенберг.

  • Берлин

    Июньская жара в Германии - 2019

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  • Эдерзе

    Июньская жара в Германии - 2019

    Однако закончим нашу подборку в Гессене - на озере Эдерзе.


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