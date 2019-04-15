Как немцы называют кузнечиков (фото)

Имидж кузнечиков в немецком языке существенно подпортила саранча, сокращенное название которой используется для обозначения беспринципных финансовых инвесторов.
Райнау • Эта фотография была сделана около баден-вюртембергского города Райнау в один из очень жарких дней в конце нынешнего июня. На этом можно было бы закончить, но не будем останавливаться.
В мире насчитывается огромное количество разных видов кузнечиковых. Heuschrecken - так звучит общее немецкое название этого отряда насекомых, прямокрылых или прыгающих прямокрылых, состоящего из более чем 24 тысячи видов. Происходит оно от древневерхненемецкого глагола "schrecken" - прыгать и существительного "Heu" - сено. Некоторые немецкие названия отдельных видов - еще более интересные. Обыкновенных (или зеленых) кузнечиков немцы, например, называют "зелеными сенными лошадками" - Grünes Heupferd.
В филологическом плане имидж всех кузнечиков в немецком языке существенно подпортила саранча (нем. Wanderheuschrecken, дословно - мигрирующие кузнечики), название которой, сокращенное просто до Heuschrecken, часто используется для обозначения беспринципных финансовых инвесторов, нацеленных на получение максимальной и быстрой прибыли любыми способами, то есть уничтожающих все ради выгоды на своем пути - например, на рынке арендного жилья. Такое сравнение с нашествиями саранчи (Heuschreckenplagen) было впервые использовано в Германии в 2005 году тогдашним председателем Социал-демократической партии (СДПГ) Францем Мюнтеферингом (Franz Müntefering).
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