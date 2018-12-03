 Как немцы говорят о деньгах | Учеба и работа в Германии | DW | 04.12.2018

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Учеба и карьера

Как немцы говорят о деньгах

Сколько стоит машина соседа? Сколько получает коллега? В Германии о деньгах говорить не принято. Но если очень хочется спросить про это, то можно использовать необычные синонимы.

  • Снегопад из денег

    Деньги и немцы

    Денежный снегопад

    У эскимосов есть 50 слов для обозначения снега, а у немцев - несчетное количество для денег. Один вариант даже "снежный" - Flocken, что означает хлопья.

  • Уголь

    Деньги и немцы

    Деньги - в печку

    Von irgendetwas muss der Schornstein ja rauchen, - эта старая немецкая идиома означает "нужно же чем-то зарабатывать деньги", а дословно ее можно было бы перевести как "нужно же чем-то печку топить". Если в русском встречаются "деревяшки", то в немецком широкое распространение получило слово Kohle - "уголь". Во время войны уголь был дорогим товаром, поэтому он быстро стал эквивалентом деньгам.

  • Гравий

    Деньги и немцы

    Звон монет

    Менее распространенное понятие, заменяющее в лексиконе слово "деньги" - Kies, "гравий". Мелкие камни в кармане по ошибке можно с легкостью принять за монеты.

  • Пластелин

    Деньги и немцы

    Слепила из того, что было...

    Ohne Knete keine Fete. Все достаточно просто: "Нет денег, не будет праздника". Слово Knete, "пластилин", скорее всего в немецкий язык принесли английские студенты. Для них dough, это английский вариант Knete, - выход из сложной ситуации. Деньги решают все.

  • Мох

    Деньги и немцы

    Зеленые, но не баксы

    Безденежью посвящена и другая немецкая поговорка: "Ohne Moos nix los". Можно было бы подумать, что мох имеет сходство с зелеными купюрами американской валюты. На самом деле, доллары здесь ни при чем. Происхождение этого слова объясняет древнееврейское слово ma'oth - "монеты" или "мелочь".

  • Мыши

    Деньги и немцы

    Еще один оттенок серого

    Немецкое слово Mäuse, возможно, созвучно Moos. Другое объяснение себе сложно представить, почему немцы называют деньги "мышами". А может все дело в выражении Mäuse merken, что означает "чуять махинации".

  • Лягушка

    Деньги и немцы

    Такие гроши

    Что общего у лягушек с деньгами? Словом Kröten раньше обозначали небольшую сумму денег - гроши.

  • Тряпка

    Деньги и немцы

    Вовсе не тряпка

    Немецкое слово Lappen имеет несколько значений. Одно из них - тряпка, как правило, имеется в виду грязная, выжатая после уборки, другое - крупная денежная купюра. А может, немцы имели в виду русскую поговорку "Из грязи - в князи", когда дали деньгам такое обозначение?

  • Великан

    Деньги и немцы

    Размер имеет значение

    Самый высокий человек в мире, турок Султан Кесен - безусловно, не самый бедный человек. Великан сумел уже немало заработать на своем росте. Однако немецкое слово Riesen помимо великанов имеет и другое значение - "тысяча".

  • Бумажник

    Деньги и немцы

    Fuffi и Hunni

    "Фуфик" и "хунтик" могли бы стать смешными персонажами. На самом деле Fuffi (50 евро) и Hunni (100 евро) - это сленг немецкой молодежи.

    Автор: Марина Борисова, Элизабет Грениэр


  • Снегопад из денег

    Деньги и немцы

    Денежный снегопад

    У эскимосов есть 50 слов для обозначения снега, а у немцев - несчетное количество для денег. Один вариант даже "снежный" - Flocken, что означает хлопья.

  • Уголь

    Деньги и немцы

    Деньги - в печку

    Von irgendetwas muss der Schornstein ja rauchen, - эта старая немецкая идиома означает "нужно же чем-то зарабатывать деньги", а дословно ее можно было бы перевести как "нужно же чем-то печку топить". Если в русском встречаются "деревяшки", то в немецком широкое распространение получило слово Kohle - "уголь". Во время войны уголь был дорогим товаром, поэтому он быстро стал эквивалентом деньгам.

  • Гравий

    Деньги и немцы

    Звон монет

    Менее распространенное понятие, заменяющее в лексиконе слово "деньги" - Kies, "гравий". Мелкие камни в кармане по ошибке можно с легкостью принять за монеты.

  • Пластелин

    Деньги и немцы

    Слепила из того, что было...

    Ohne Knete keine Fete. Все достаточно просто: "Нет денег, не будет праздника". Слово Knete, "пластилин", скорее всего в немецкий язык принесли английские студенты. Для них dough, это английский вариант Knete, - выход из сложной ситуации. Деньги решают все.

  • Мох

    Деньги и немцы

    Зеленые, но не баксы

    Безденежью посвящена и другая немецкая поговорка: "Ohne Moos nix los". Можно было бы подумать, что мох имеет сходство с зелеными купюрами американской валюты. На самом деле, доллары здесь ни при чем. Происхождение этого слова объясняет древнееврейское слово ma'oth - "монеты" или "мелочь".

  • Мыши

    Деньги и немцы

    Еще один оттенок серого

    Немецкое слово Mäuse, возможно, созвучно Moos. Другое объяснение себе сложно представить, почему немцы называют деньги "мышами". А может все дело в выражении Mäuse merken, что означает "чуять махинации".

  • Лягушка

    Деньги и немцы

    Такие гроши

    Что общего у лягушек с деньгами? Словом Kröten раньше обозначали небольшую сумму денег - гроши.

  • Тряпка

    Деньги и немцы

    Вовсе не тряпка

    Немецкое слово Lappen имеет несколько значений. Одно из них - тряпка, как правило, имеется в виду грязная, выжатая после уборки, другое - крупная денежная купюра. А может, немцы имели в виду русскую поговорку "Из грязи - в князи", когда дали деньгам такое обозначение?

  • Великан

    Деньги и немцы

    Размер имеет значение

    Самый высокий человек в мире, турок Султан Кесен - безусловно, не самый бедный человек. Великан сумел уже немало заработать на своем росте. Однако немецкое слово Riesen помимо великанов имеет и другое значение - "тысяча".

  • Бумажник

    Деньги и немцы

    Fuffi и Hunni

    "Фуфик" и "хунтик" могли бы стать смешными персонажами. На самом деле Fuffi (50 евро) и Hunni (100 евро) - это сленг немецкой молодежи.

    Автор: Марина Борисова, Элизабет Грениэр


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