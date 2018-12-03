Как немцы говорят о деньгах

Сколько стоит машина соседа? Сколько получает коллега? В Германии о деньгах говорить не принято. Но если очень хочется спросить про это, то можно использовать необычные синонимы.
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