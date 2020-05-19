Как немецкий плексиглас выиграл от коронавируса

Фирма Röhm GmbH по производству органического стекла существует уже более века. Это единственная в Германии компания, чья продукция имеет право носить распространенное название плексиглас. Она была основана в 1905 году химиком Отто Рёмом в Дармштадте. А в 1933 году Рём изобрел прозрачное акриловое стекло, которое до сих пор производит завод Röhm GmbH в городе Вайтерштадте и которое чрезвычайно популярно сейчас, во время пандемии коронавируса SARS-CoV-2.

Спрос на органическое стекло растет из-за пандемии

С середины марта спрос на органическое стекло подскочил в разы. "Мы производим столько стекла, сколько возможно. Объем выпускаемой нами продукции, в зависимости от ее типа, вырос в 5-10 раз", - говорит исполнительный директор Röhm GmbH Михаэль Пак (Michael Pack). В компании работают около 4000 сотрудников.

Производство пластин прозрачного оргстекла происходит идет с соблюдением правил гигиены

Выпуск полиметилметакрилата - таково химическое название органического стекла - осуществляется на 15 предприятиях в пяти странах: Германии, США, России, Китае и Южной Африке. На сегодняшний день Röhm - самый крупный производитель оргстекла, которое, помимо прочего, широко применяется в авиа- и машиностроении, строительстве, производстве бытовой техники и осветительных приборов.

Сырье для производства органического стекла - метилметакрилат - добывается в 50 км от завода. "Оно поставляется из Вормса в Вайтерштадт, где изготавливаются плексигласовые пластины. Это происходит быстро, поскольку все находится рядом. И таким образом уровень выхлопных газов, выбрасываемых в атмосферу, очень невысокий. Удобная логистика - безусловно, наше преимущество перед теми производителями, которые вынуждены завозить сырье из-за границы", - поясняет Михаэль Пак.

Органическое стекло - материал будущего

Метилметакрилат используется также для производства лаков, напольного покрытия, клея и материалов для протезирования зубов. Из твердого метилметакрилата, например, делают разметку на дорогах, а также цианиды, которые необходимы для добычи драгоценных металлов.

Перегородки из оргстекла после пандемии понадобятся не только в парикмахерских

Спрос на органическое стекло будет увеличиваться, прогнозируют аналитики американской компании по исследованию рынка Adroit Market. По их оценкам, до 2025 года рост ежегодно будет составлять до 6 процентов. Сейчас спрос на продукцию из прочного, небьющегося, долговечного органического стекла усиливается из-за пандемии. "Мы находимся в самом начале и рассчитываем на то, что спрос на нашу продукцию будет сохраняться очень долго. Сейчас, когда снимают введенные из-за коронавируса ограничения и открывают магазины, мы ожидаем вторую волну заказов", - добавляет Михаэль Пак.

В будущем особенно востребованными станут защитные перегородки из плексигласа: в школах, банках, магазинах, ресторанах, парикмахерских и даже в автобусах и такси - поскольку коронавирус повлиял на гигиену и правила поведения людей, продолжает Пак. Можно представить, что для охраны здоровья сотрудников перегородки из органического стекла появятся возле касс во всех магазинах, а также в производственных помещениях на промышленных предприятиях. Чтобы защитить собственных сотрудников, на заводе Röhm GmbH также действуют жесткие правила: сотрудники сохраняют дистанцию, а чтобы уменьшить контакты, передача смены происходит по телефону, рассказывает Пак.

Американский инвестор в производство немецкого плексигласа

С начала 2019 года Röhm GmbH действует как самостоятельная фирма, контролируемая американским финансовым инвестором Advent International. Бостонская инвесткомпания купила Röhm GmbH за 2,5 млрд долларов у концерна Evonik из Эссена.

Так после пандемии могут выглядеть пассажирские места в самолетах

В США, как и в Китае и Южной Африке, Röhm GmbH сейчас производит столько плексигласа, сколько может. "В Америке мы тоже получаем выгоду от того, что все необходимое для производства продукции сырье добываем внутри страны. Короткая цепочка поставок подразумевает отсутствие границ и быструю доставку", - указывает Пак. Многие немецкие предприятия, глядя на свои цепочки поставок, могли бы задуматься над такой организацией производства.

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