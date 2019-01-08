 Как немецкий гимназист оказался хакером, похитившим личные данные | Главные события в политике и обществе Германии | DW | 08.01.2019

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Германия

Как немецкий гимназист оказался хакером, похитившим личные данные

В краже личных данных сотен известных немцев обвиняется 20-летний гимназист из Гессена. До окончания следствия его отпустили домой. DW - с подробностями.

Ученик за компьютером

Виновником нового киберскандала, разразившегося в Германии в конце прошлой недели, судя по всему, является ученик одной из гимназий в федеральной земле Гессен. Гимназиста обвиняют в том, что он, взломав аккаунты в социальных сетях, похитил, а затем "слил" в интернет личные данные - в том числе, паспортные и кредитных карт - сотен немецких политиков, VIP-персон, деятелей искусства, актеров, журналистов, музыкантов. Всего в списке - 949 пострадавших.

Во вторник, 8 января, о подробностях массового хищения личных данных в интернете проинформировали журналистов представители полиции и прокуратуры. А позднее в Берлине о выводах, которые намерено извлечь правительство Германии из этого скандала, рассказали министр внутренних дел Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) и руководители двух подведомственных ему силовых структур.

Что известно о хакере Orbit  

Учитывая возраст злоумышленника - 20 лет - прокуратура отказалась сообщать подробности о нем. В Германии лица такого возраста подпадают еще под молодежное законодательство, и никакие личные сведения о них не разглашаются. Неизвестно даже, в каком городе в Гессене прописан и был арестован юный хакер.

Георг Унгефук

Георг Унгефук

Прокурор из Франкфурта-на-Майне Георг Унгефук (Georg Ungefuk) сообщил только, что проживает гимназист еще с родителями, что он - гражданин Германии, что много времени проводил у компьютера, никакого специального компьютерного образования у него нет, а в Сети пользовался псевдонимами G0D и Orbit. Два года назад хакер-самоучка уже предпринимал попытку электронного взлома, поэтому и оказался в полицейской картотеке в списке лиц, гипотетически способных на хищение личных данных.

Хронология расследования кражи личных данных

Позднее на пресс-конференции в Берлине Хорст Зеехофер воспроизвел - поминутно - действия правоохранительных органов.

Первый сигнал в Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) поступил в четверг, 3 января, в 22 часа 40 минут. Позвонили, рассказал он, из офиса председателя Социал-демократической партии Германии и сообщили об утечке в интернет конфиденциальных сведений о высокопоставленных партийных функционерах.

Хорст Зеехофер на пресс-конференции в Берлине 8 января

Хорст Зеехофер на пресс-конференции в Берлине 8 января

Круглосуточно дежурящая оперативная группа сразу же начала расследование, были проинформированы МВД, а также другие спецслужбы, в частности, Федеральное ведомство по безопасности в сфере информационных технологий (BSI). Подняли по тревоге все земельные ведомства уголовной полиции. Как рассказал глава BKA Хольгер Мюнх (Holger Münch), оперативники поначалу решили, что речь идет о крупной хакерской атаке, предпринятой, возможно, одной из зарубежных спецслужб.

На следующий день - в пятницу, 4 января, - следователи начали опрашивать свидетелей, анализировать оставленные хакером в Сети следы и уже в воскресенье днем установили его личность. А вечером в тот же день в доме хакера провели обыск, изъяли компьютеры, а его самого арестовали.

Что грозит похитителю данных?

В течение всего понедельника, 7 января, молодого человека допрашивали и поздним вечером он, наконец, сознался, раскаялся, помог следователям выбрать из интернета и стереть все нелегально собранные и обнародованные им чужие личные данные, хотя не исключено, что где-нибудь в Сети они снова всплывут. В прокуратуре сочли, что риска побега или уничтожения вещественных доказательств не существует, и парня отпустили домой - до окончания следствия, которое исходит из того, что действовал он в одиночку.

Впрочем, наказание ему грозит не очень суровое. Соответствующие статьи немецкого Уголовного кодекса предусматривают за хищение личных данных или укрывательство похищенных (это новая статья) наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет или денежный штраф. Но это, если преступник взрослый. В отношении же правонарушителей 20-летнего возраста, как правило, применяются воспитательные меры, в крайнем случае - предупредительный арест на несколько суток.

Туманные мотивы хакера

Слив похищенных личных данных в Сеть был оформлен в виде предрождественского календаря: каждый день в декабре на аккаунтах гимназиста в Twitter открывалось по окошку со ссылкой на базу данных тех или иных VIP-персон.

Контекст

Массовое хищение личных сведений о сотнях известных немцах стало сюрпризом для спецслужб ФРГ. DW - о ходе расследования и выводах, которые делают в Берлине из очередного киберскандала. (07.01.2019)

О новой волне хакерских атак со стороны группировки Snake заявили в Федеральном ведомстве по охране конституции. Ее связывают с российскими спецслужбами. (29.11.2018)

Задержан 20-летний мужчина из федеральной земли Гессен. По сообщению полиции, он уже сознался в причастности к масштабной краже данных немецких политиков. (08.01.2019)

Юноша, задержанный по подозрению в краже данных немецких знаменитостей, объяснил свои действия злостью на политиков. Его отпустили на свободу. (08.01.2019)

Как именно он их воровал, полиция не уточняет, чтобы не надоумить возможных подражателей. Говорит лишь, что пользовался не вирусными программами, а легкомысленностью пользователей интернета, подбирающих очень примитивные пароли для защиты своих аккаунтов в социальных сетях и электронной почте. При этом свои следы в интернете гимназист заметал не очень тщательно, что и позволило сыщикам быстро установить его личность.

Мотивы молодого хакера остаются туманными. Сам он заявил следователям, что его, мол, рассердили заявления некоторых политиков и высказывания знаменитостей. Среди пострадавших есть представители всех партий, кроме правопопулистской "Альтернативы для Германии". Хорст Зеехофер предлагает задуматься над этим обстоятельством. Но шеф BKA, сотрудники которого допрашивали хакера, категорически отрицает наличие у него склонности к правопопулистским или праворадикальным идеям.

Киберсистема раннего предупреждения

Говоря о мерах, которые правительство намерено принять для профилактики такого рода киберпреступлений, глава МВД указал на уже одобренное бундестагом существенное наращивание штатов BSI и BKA. Первое ведомство получит дополнительно 350 ставок, а второе - 1800, из которых 160 будут определены в новый отдел по борьбе с преступностью в интернете.

Кроме того, рассказал Зеехофер, его министерство готовит законопроект, предусматривающий создание своего рода системы раннего предупреждения на базе BSI, сфера ответственности которого будет расширена. В настоящий момент эта спецслужба отвечает только за защиту правительственных сетей от хакерских атак. Впредь ей будет поручено обеспечивать и безопасность рядовых пользователей интернета. Но 100-процентной безопасности в киберпространстве, признал глава МВД, никогда не будет.

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    Автор: Илья Коваль


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Сообщения о взломах, утечках личных данных и хакерских атаках появляются регулярно. Многих хакеров подозревают в связях со спецслужбами РФ. Но не только. Фотогалерея DW - о самых резонансных случаях.  

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