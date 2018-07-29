Как немецкий автометаллолом отправляют в Африку

Старые автомобили, которые в Германии уже не могут появиться на дорогах, многие годы успешно экспортируются в Африку. DW о том, как и почему это происходит.
Солнце палит нещадно. Хайдар, гражданин Германии иракского происхождения, сидит под деревянным навесом в своем автосалоне в Бонне. Его отец в это время ведет переговоры с чернокожим клиентом. Голоса звучат громко, как на базаре. "Они приезжают в Германию на две недели, чтобы купить автомобили определенных моделей", - объясняет хозяин автосалона.
Старые немецкие машины - как раз для африканских улиц?
Старые авто из Германии отправляются в Африку, дизельные, которые не соответствуют экологическим стандартам, - в Восточную Европу, продолжает Хайдар. Многое, судя по всему, происходит неофициально, хотя Евросоюз в ходе обсуждения с африканскими странами договора о свободной торговле, помимо снижения таможенных тарифов, ведет переговоры и об экологических стандартах. Более подробная информация о содержании таких стандартов должна предоставляться властями стран-импортеров, указывает Ульрих Кёстер из Центрального объединения немецкой автомобильной индустрии (ZDK). В ряд стран нельзя ввозить транспортные средства старше пяти лет, в другие разрешен импорт машин, которые впервые были зарегистрированы десять лет назад.
"Если вы знаете нужных людей, то можете ввезти любую машину в любую (африканскую. - Ред.) страну", - возражает Хайдар. Ходят слухи, что в определенных случаях автомобили могут быть специально разобраны на запчасти, чтобы соответствовать правилам импорта. Потенциальные покупатели из Африки через интернет получают информацию о нужных им разных моделях, продающихся в Германии.
Например, красная Audi A4 1995 года выпуска (бензиновый двигатель, 101 л.с.) будет стоить 500 евро. Дата следующего техосмотра: январь 2019 года. Мотор и коробка передач, как сказано, в хорошем состоянии. При более пристальном взгляде, однако, сразу выявляются очевидные недостатки: соответствуя всего лишь экологическому стандарту евро-1, автомобиль просто больше не может ездить по немецким дорогам. За оснащение его катализатором владельцу пришлось бы выложить еще от 400 до 700 евро. Кроме того, выхлопная труба негерметична, поэтому машина очень громко ревет. В Германии ее водитель неизбежно навлек бы на себя ярость окружающих.
Техосмотр? Тест для выхлопных газов? Не тот случай!
Эта Audi A4 едет в Африку, смеясь, говорит по телефону автодилер. Так же, как Audi Cabrio. Годный после аварии лишь на металлолом, этот автомобиль впервые был выпущен в 1994 году, пробег у него, как и у красного седана A4, около 250 000 километров. За все про всего продавец просит 950 евро. Окончательная цена - вопрос переговоров. В продаже есть машины, имеющие повреждения из-за повышенного износа, аварии или плохих погодных условий.
Особенно востребованы у африканцев известные своим качеством немецкие авто - Audi, BMW, Mercedes, Opel, Volkswagen, а также надежные японские внедорожники от Subaru и Toyota. В Германии они нашли бы свое последнее пристанище на автомобильных свалках. Вместо этого их успешно и с прибылью продают, отправляя по морю в Африку. Основным перевалочным пунктом таких машин является Бенин. С 2013 по 2015 годы туда было доставлено 210 000 тысяч автомобилей - третья часть всех транспортных средств, экспортированных на африканский рынок.
По данным Экологического института во Фрайбурге (Öko-Institut), который провел исследование по заказу ЕС, средняя стоимость доставленного в Африку автомобиля составляет 1930 евро. "Джибути, Дар-эс-Салам, Лагос", - называет порты, куда из Германии отправляются подержанные автомобили, немецкий дилер, который специализируется на их поставке в Африку. Он продает в основном японские машины: "У них оптимальное соотношение цены и качества".
Автомобили с левым рулем находят своих новых хозяев в Западной Африке, а британские - в Восточной, где правостороннее движение. На "черном континенте" также востребованы дизели стандарта евро-4, которые перестали соответствовать немецким экологическим нормам. В африканских же странах не существует регулярных техосмотров, инспекций или тестов для выхлопных газов с целью оценки пригодности автомобиля к эксплуатации.
Местонахождение выведенных из эксплуатации в ФРГ авто не выяснено
В ходе проведенного Федеральным ведомством по охране окружающей среды (UBA) исследования выяснилось, что местонахождение более миллиона окончательно выведенных в Германии из эксплуатации транспортных средств статистически не задокументировано.
Это указывает на возможность незаконного экспорта автомобилей или деталей с истекшим сроком эксплуатации. Случаи транзита подержанных автомобилей из Германии через другую европейскую страну в государство, не входящее в ЕС, не учитываются немецкой внешнеторговой статистикой.
По официальным данным, после 2012 года имел место существенный спад экспорта машин из Германии в африканские страны, и в 2016 году он снизился до уровня 2008 года - 60 000 автомобилей. Причины снижения не видны из статистики, указывает представитель UBA Регина Koльмайер (Regina Kohlmeyer).
Вполне вероятно, добавляет она, что свою роль здесь сыграли ограничения на ввоз автомобилей в страны-импортеры, которые официально вводили таможенные пошлины и возрастные лимиты на иностранные транспортные средства.
В большинстве африканских стран нет никаких ограничений на импортируемые машины, возражает торговец автомобилями Аллух. За закрытыми дверями также говорят о том, что системы очистки выхлопных газов перед отправкой машин в Африку специально демонтируются. Содержащиеся в них ценные элементы можно отправить на переработку и вторичное использование, к тому же в африканских странах все равно не проводят тестов по контролю загрязнения воздуха выхлопными газами.
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