Как на выставку залетели рыбы (видео)

В Берлине проходит выставка французского художника Филиппа Паррено. Там летают рыбы, а в центре экспозиции стоит живой организм.
Тафофобия охватила Европу в XVIII-XIX веках неслучайно. На выставке в музее берлинской клиники Charité показывают изобретения, которые могли спасти человека от похорон по ошибке. (29.06.2018)
Кочующая по Европе биеннале современного искусства "Манифеста" делает в этом году остановку в Палермо. (20.06.2018)
В нидерландском городе Леувардене проходит выставка работ легендарного художника Эшера. Никто не умел так виртуозно сбивать с толку зрителя своими оптическими иллюзиями, как он. (19.06.2018)
Камни из храма Христа Спасителя, арт-законопроект в Госдуму и тренинг-опера: в Москве показывают "Формы художественной жизни" - совместный проект Гете-Института и ММOМА. (17.05.2018)