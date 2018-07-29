Как на выставку залетели рыбы (видео)

Нож в сердце и безопасные гробы: как европейцев возвращали с того света (фотогалерея)

Тафофобия охватила Европу в XVIII-XIX веках неслучайно. На выставке в музее берлинской клиники Charité показывают изобретения, которые могли спасти человека от похорон по ошибке. (29.06.2018)