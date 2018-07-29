 Как на выставку залетели рыбы (видео) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 30.07.2018

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Культура и стиль жизни

Как на выставку залетели рыбы (видео)

В Берлине проходит выставка французского художника Филиппа Паррено. Там летают рыбы, а в центре экспозиции стоит живой организм.

Смотреть видео 04:54
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04:54 мин

Летающие рыбы

  

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