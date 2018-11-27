 Как нарастает противостояние России и Украины в Азовском море (фотогалерея) | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 28.11.2018

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Украина

Как нарастает противостояние России и Украины в Азовском море (фотогалерея)

Керченский кризис ноября 2018 года с захватом украинских кораблей российскими пограничниками стал продолжением ряда конфликтов Москвы и Киева в Азовском море. DW собрала основные факты.

  • Азовское море

    Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России

    Сотрудничество между Украиной и Россией - на бумаге

    "Все вопросы, касающиеся Азовского моря и Керченского пролива, должны решаться только мирными средствами совместно или по соглашению Украины и России... " Это слова из преамбулы Договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, заключенного в 2003 году.

  • Плакат Крым и Россия

    Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России

    Конфликты в Керченском проливе: на каком основании?

    Согласно международному праву, торговые суда и военные корабли должны пользоваться в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства. Однако после аннексии Крыма Россией в марте 2014 года реальность в Азовском море начала все дальше отдаляться от этого правового принципа.

  • Здание Европарламента в Страсбурге

    Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России

    ЕС критикует Россию

    Ситуация обострилась с открытием Керченского моста, соединяющего Таманский полуостров с Крымом. До этого, говорится в резолюции Европарламента от 25 октября 2018 года, проверки Россией кораблей в Азовском море совершались выборочно и не нарушали свободного движения судов и грузов. Но с весны 2018 года, по словам пресс-службы ЕС, Москва демонстративно создает препятствия для торгового судоходства.

  • Строительство моста через Керченский пролив

    Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России

    "Чрезмерные" проверки в Азовском море

    Суда, следующие из украинских портов и в украинские порты, на несколько часов задерживаются российскими пограничниками для досмотра. Порты, торговцы и перевозчики несут значительные убытки. Согласно данным, предоставленным Киевом, по состоянию на конец сентября 2018 года усиленным проверкам подверглись более 200 судов, среди которых 120 были под флагами стран ЕС.

  • Рыболовецкое судно Норд, апрель 2018 года

    Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России

    Аргументы России

    Тем временем российская сторона обвиняет в эскалации в Азовском море украинцев. Так, в конце марта 2018 года Украина задержала в Азовском море и впоследствии конфисковала зарегистрированное в Крыму рыболовецкое судно "Норд".

  • Керченский пролив 25 ноября 2018 года

    Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России

    Керченский кризис

    Самый крупный до сих пор инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября, когда рейд украинских военных кораблей из Одессы в Азовское море завершился обстрелом со стороны российских пограничников, которые утверждали что украинцы нарушают российскую границу, и задержанием украинских военных. Все три судна были задержаны и отправлены в порт Керчи.

  • Захваченные украинские суда в порту Керчи

    Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России

    "Незаконно пересекли границу и вошли в территориальные воды"

    ФСБ России заявляет, что украинские корабли "незаконно пересекли границу и вошли в территориальные воды". На заседании Совбеза ООН заместитель постоянного представителя России Дмитрий Полянский объяснил силовое задержание кораблей тем, что "было подозрение, что они могли перевозить радикалов, которые угрожали взорвать Керченский мост".

  • Даниэль-Эразмус Хан

    Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России

    "Чей Крым" - на этот раз об этом речь не идет

    Как рассказал DW профессор мюнхенского Университета бундесвера Даниэль-Эразмус Хан, вопросы прохождения Керченского пролива регулируются так же, как и вопросы прохождения Босфора или любого другого пролива мира. "Согласно Конвенции по морскому праву от 1982 года, Украина имеет неограниченное право на транзит через Керченский пролив. Для этого не нужны никакие разрешения России", - отметил эксперт.

    Автор: Евгений Тейзе


  • Азовское море

    Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России

    Сотрудничество между Украиной и Россией - на бумаге

    "Все вопросы, касающиеся Азовского моря и Керченского пролива, должны решаться только мирными средствами совместно или по соглашению Украины и России... " Это слова из преамбулы Договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, заключенного в 2003 году.

  • Плакат Крым и Россия

    Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России

    Конфликты в Керченском проливе: на каком основании?

    Согласно международному праву, торговые суда и военные корабли должны пользоваться в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства. Однако после аннексии Крыма Россией в марте 2014 года реальность в Азовском море начала все дальше отдаляться от этого правового принципа.

  • Здание Европарламента в Страсбурге

    Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России

    ЕС критикует Россию

    Ситуация обострилась с открытием Керченского моста, соединяющего Таманский полуостров с Крымом. До этого, говорится в резолюции Европарламента от 25 октября 2018 года, проверки Россией кораблей в Азовском море совершались выборочно и не нарушали свободного движения судов и грузов. Но с весны 2018 года, по словам пресс-службы ЕС, Москва демонстративно создает препятствия для торгового судоходства.

  • Строительство моста через Керченский пролив

    Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России

    "Чрезмерные" проверки в Азовском море

    Суда, следующие из украинских портов и в украинские порты, на несколько часов задерживаются российскими пограничниками для досмотра. Порты, торговцы и перевозчики несут значительные убытки. Согласно данным, предоставленным Киевом, по состоянию на конец сентября 2018 года усиленным проверкам подверглись более 200 судов, среди которых 120 были под флагами стран ЕС.

  • Рыболовецкое судно Норд, апрель 2018 года

    Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России

    Аргументы России

    Тем временем российская сторона обвиняет в эскалации в Азовском море украинцев. Так, в конце марта 2018 года Украина задержала в Азовском море и впоследствии конфисковала зарегистрированное в Крыму рыболовецкое судно "Норд".

  • Керченский пролив 25 ноября 2018 года

    Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России

    Керченский кризис

    Самый крупный до сих пор инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября, когда рейд украинских военных кораблей из Одессы в Азовское море завершился обстрелом со стороны российских пограничников, которые утверждали что украинцы нарушают российскую границу, и задержанием украинских военных. Все три судна были задержаны и отправлены в порт Керчи.

  • Захваченные украинские суда в порту Керчи

    Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России

    "Незаконно пересекли границу и вошли в территориальные воды"

    ФСБ России заявляет, что украинские корабли "незаконно пересекли границу и вошли в территориальные воды". На заседании Совбеза ООН заместитель постоянного представителя России Дмитрий Полянский объяснил силовое задержание кораблей тем, что "было подозрение, что они могли перевозить радикалов, которые угрожали взорвать Керченский мост".

  • Даниэль-Эразмус Хан

    Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России

    "Чей Крым" - на этот раз об этом речь не идет

    Как рассказал DW профессор мюнхенского Университета бундесвера Даниэль-Эразмус Хан, вопросы прохождения Керченского пролива регулируются так же, как и вопросы прохождения Босфора или любого другого пролива мира. "Согласно Конвенции по морскому праву от 1982 года, Украина имеет неограниченное право на транзит через Керченский пролив. Для этого не нужны никакие разрешения России", - отметил эксперт.

    Автор: Евгений Тейзе


Смотрите также:

  • Портрет Путина, нарисованный на стене жилого дома в Симферополе

    Крым через 3 года после российской аннексии

    Операция по захвату

    Бравый Путин на граффити и плакатах, а также российские флаги вместо украинских появились в Крыму после 27 февраля 2014 года, когда люди в военной форме без знаков отличия заняли здания Совмина и Верховного совета в Симферополе, а потом ключевые объекты и украинские воинские части. Операция РФ по захвату автономной республики Крым, находящейся в составе Украины, прошла всего за несколько дней.

  • Жители Крыма голосуют на референдуме 16 марта 2014 года

    Крым через 3 года после российской аннексии

    Под контролем российских военных

    Нелегитимный референдум 16 марта 2014 года изменил жизнь крымчан. Несмотря на протесты, в обход Конституции Украины на голосование был вынесен вопрос об изменении статуса Крыма. Новые власти назвали незаконной передачу Крымской области из РСФСР в состав УССР в 1954 году и подписали договор о вхождении в состав РФ. Большинство жителей Крыма ликовало, а на протестующих обрушились репрессии.

  • Крымские татары на акции протеста. Симферополь, 14 марта 2014 года

    Крым через 3 года после российской аннексии

    Крымские татары вне закона

    От аннексии Крыма больше всех пострадали крымские татары. Репрессии коснулись всех, кто считает действия России незаконными. В 2016 году меджлис крымскотатарского народа признан экстремистской организацией. Его лидеров преследуют, в домах татар не прекращаются обыски и аресты. Так было в 1944 году, когда их как врагов народа депортировал с полуострова советский НКВД.

  • Владимир Путин на телеэкранах во время пресс-конференции в декабре 2014 года

    Крым через 3 года после российской аннексии

    "А дышать в Крыму можно?"

    Вместо украинских телеканалов, отключенных в Крыму с весны 2014 года, работает аналоговое телевидение России. Независимый канал крымских татар ATR, выступивший за целостность Украины, вещает теперь из Киева, так как на полуострове его деятельность запрещена. Под запрет попали и другие крымские СМИ - "15 минут", "Lâle", "Крым. Реалии". "А дышать в Крыму можно?", - спрашивают местные журналисты.

  • КПП Каланчак на административной границе материковой Украины с полуостровом Крым

    Крым через 3 года после российской аннексии

    Как легально попасть в Крым

    Киев не признает бесконтрольный въезд в аннексированный Крым из России. Иностранцы должны сначала въехать на территорию Украины и только потом следовать на полуостров, иначе можно угодить в украинские списки невъездных. Попасть в Крым можно через КПП на административной границе с материковой Украиной - пешком или на машине, другой транспорт тут не ходит. Для украинцев проезд и проход свободный.

  • Колючая проволока на границе материковой части Украины и Крыма

    Крым через 3 года после российской аннексии

    Санкции за аннексию

    Евросоюз и США, не признавшие аннексию Крыма, не рекомендуют своим компаниям приобретать бизнес, недвижимость и торговать с полуостровом. А предприятия Крыма не могут продавать свою продукцию в ЕС и Америку. Из-за санкций у крымчан не работают карты Visa и MasterCard и подорожали кредиты, потому что в Крым не спешат приходить крупные банки России.

  • Женщины с российским флагом радуются вхождению Крыма в состав РФ

    Крым через 3 года после российской аннексии

    Обещанного три года ждут

    Те, кто проголосовал за Крым в составе России, ждут от Путина выполнения обещаний: постройки Керченского моста, газопровода, электростанций и решения социальных проблем. Пока же доходы крымчан не успевают за ростом цен и увеличением стоимости "коммуналки". Но информация о недовольных уровнем жизни и о локальных протестах появляется только в соцсетях и независимых СМИ.

  • Строительство моста через Керченский пролив со стороны материковой части России

    Крым через 3 года после российской аннексии

    Мост от друга Путина

    Стройка моста через Керченский пролив, который соединит материковую часть РФ и Крым, ведется в авральном режиме. Подряд на строительство стоимостью в 228 млрд рублей получила компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга - российского олигарха и друга Путина. К декабрю 2018 года планируется возвести 4 автомобильных полосы, а к декабрю 2019-го - 2 полосы железной дороги и подъездные пути к ним.

  • Туристическое бюро, парикмахерская и салон Фабрика грез на одной крымских улиц

    Крым через 3 года после российской аннексии

    Черный передел

    За 3 года малый бизнес крымчан сильно пострадал от передела собственности в пользу бизнесменов РФ. По данным сайта "Крым. Реалии", число малых предприятий в 2016 году по сравнению с 2014-м сократилось с 15 до 1 тысячи. Проблемы могут возникнуть у владельцев земельных участков и домов в прибрежной зоне. Они лишатся земли, если крымские суды не признают документы, выданные до аннексии полуострова.

  • На пляже Алушты в разгар сезона людей немного. Июнь 2016 года

    Крым через 3 года после российской аннексии

    Турбизнес несет убытки

    В сезон в Крыму работают все пляжи, Россия разрешила ввозить сюда продукты с Украины. Жители, занятые в инфраструктуре обслуживания, надеются, что жизнь войдет в привычное русло. Но поток туристов за 3 года сократился почти на треть. Железнодорожное сообщение прервано, а летать на отдых без особого комфорта - дорого. Из-за санкций ЕС в порты Крыма не заходят круизные пароходы с иностранцами.

  • Экспонаты выставки Крым. Золото и тайны Черного моря

    Крым через 3 года после российской аннексии

    Золото крымских скифов переедет в Киев

    Не вернутся в Крым сокровища местных музеев - сотни золотых украшений и оружие. В декабре 2016-го суд в Нидерландах постановил передать Киеву эту уникальную коллекцию из 550 артефактов, которая в дни аннексии Крыма путешествовала по выставкам Европы. В судебном постановлении сказано, что дальнейшую судьбу экспонатов выставки "Крым. Золото и тайны Черного моря" решит украинский суд.

  • Паспорт гражданина Российской федерации

    Крым через 3 года после российской аннексии

    С паспортом России

    Со времени аннексии Крыма местные жители могут покупать SIM-карты для мобильников только с паспортом РФ. Но с выданным на полуострове документом не дают визу в посольствах стран ЕС и США. В выигрыше оказались получившие паспорта России крымские пенсионеры. Пенсия у них выросла до уровня российской, а пенсионный возраст для женщин снизился с 60 до 55 лет.

    Автор: Галина Петровская


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