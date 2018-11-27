Как нарастает противостояние России и Украины в Азовском море (фотогалерея)

Крым через 3 года после российской аннексии

Как легально попасть в Крым

Киев не признает бесконтрольный въезд в аннексированный Крым из России. Иностранцы должны сначала въехать на территорию Украины и только потом следовать на полуостров, иначе можно угодить в украинские списки невъездных. Попасть в Крым можно через КПП на административной границе с материковой Украиной - пешком или на машине, другой транспорт тут не ходит. Для украинцев проезд и проход свободный.