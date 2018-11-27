Как нарастает противостояние России и Украины в Азовском море (фотогалерея)

Керченский кризис ноября 2018 года с захватом украинских кораблей российскими пограничниками стал продолжением ряда конфликтов Москвы и Киева в Азовском море. DW собрала основные факты.
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