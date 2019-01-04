Как назвать любимых по-немецки: топ-10 ласкательных имен

Ласкательные имена в Германии

Maus (мышка)

Произносится: "маус". Сама по себе мышь - не самое приятное животное. Она создает много шума и переносит инфекцию. Причем поймать этого грызуна трудно. Тем не менее, в Германии именно мышкой зачастую нарекают друг друга как свежеиспеченные влюбленные, так и супруги со стажем. Мышкой или мышонком (Mäuschen, Mausi - "мойсхен", "маузи") немцы также очень любят называть маленьких детей.