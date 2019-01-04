 Как назвать любимых по-немецки: топ-10 ласкательных имен | Учеба и работа в Германии | DW | 07.01.2019

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Учеба и карьера

Как назвать любимых по-немецки: топ-10 ласкательных имен

У вас иссяк запас нежных прозвищ для любимого человека? Не беда! Кое-что можно перенять у немцев. Они тоже горазды говорить друг другу нежности. Убедитесь в этом сами!

  • Ласкательные имена в Германии

    Ласкательные имена в Германии

    Maus (мышка)

    Произносится: "маус". Сама по себе мышь - не самое приятное животное. Она создает много шума и переносит инфекцию. Причем поймать этого грызуна трудно. Тем не менее, в Германии именно мышкой зачастую нарекают друг друга как свежеиспеченные влюбленные, так и супруги со стажем. Мышкой или мышонком (Mäuschen, Mausi - "мойсхен", "маузи") немцы также очень любят называть маленьких детей.

  • Ласкательные имена в Германии

    Ласкательные имена в Германии

    Hase (заяц)

    Произносится: "хазе". Кто-кто, а зайцы намного симпатичнее, чем мыши. К слову, в 1912 году их даже исключили из отряда грызунов, включив в самостоятельный отряд зайцеобразных. Не говоря уже, что заяц - во многих культурах символ, скажем так, плодовитости. Как правило, в Германии зайчиком (Hasi, Häschen - "хази", "хезхен") называют женщины мужчин.

  • Ласкательные имена в Германии

    Ласкательные имена в Германии

    Bärchen (медвежонок)

    Произносится: "берхен". Понятное дело, женщину медвежонком лучше не называть. Так представительницы прекрасного пола ласково называют героев своего романа - особенно тех, кто является обладателем растительности на теле и небольшого уютного животика.

  • Ласкательные имена в Германии

    Ласкательные имена в Германии

    Mausebär (мышка-медведь)

    Произносится: "маузе-бер". "Мышемедведь" - это чисто немецкое изобретение. Логике словообразование не поддается, поскольку абсолютно непонятно, как можно сочетать мышь с медведем. Да и как реагировать, если вас так назвали, - тоже вопрос. Но, как говорится, слова из песни не выкинешь…

  • Ласкательные имена в Германии

    Ласкательные имена в Германии

    Schnecke (улитка)

    Произносится: "шнеке". Еще менее лестно, чем "мышка-медведь", звучит "улитка". Как только можно радоваться подобному прозвищу! Ведь все улитки такие скользкие, липкие, неповоротливые... Кстати, девушки, будьте бдительны: если парень называет вас улиточкой, это значит, он находит вас сексуально привлекательной.

  • Ласкательные имена в Германии

    Ласкательные имена в Германии

    Schnucki (точного перевода нет)

    Произносится: "шнуки". Слово может быть производным и от "улитки" (Schnecke), и от "ягненочка" (Schnuckelchen). Как бы то ни было, точного перевода слова "Schnucki" на русский язык нет. Но факт остается фактом: немцы ужасно радуются, когда их так называют. Можете проверить на практике!

  • Ласкательные имена в Германии

    Ласкательные имена в Германии

    Liebling (милочка, миленок)

    Произносится: "либлинг". В большинстве случаев такое обращение переводится как "милочка", "миленок". Хотя слово "Liebling" может быть использовано и в качестве приставки, например - "Lieblingsbuch" означает "любимая книга".

  • Ласкательные имена в Германии

    Ласкательные имена в Германии

    Süsse, Süsser (сладенькая, сладенький)

    Произносится: "зюсе", "зюсер". Кем ощущает себя человек, когда его называют сладеньким? В любом случае, не мышью или улиткой. "Сладенькими" немцы называют своих вторых половинок по поводу и без повода. Это одно из самых распространенных в Германии ласкательных обращений.

  • Ласкательные имена в Германии

    Ласкательные имена в Германии

    Schatz (сокровище)

    Произносится: "шац". На сегодняшний день это самое распространенное в Германии ласкательное обращение. И если, влюбившись в немца, вы так его назовете, то точно не промахнетесь. Существуют и разновидности данного имени: "Schatzi", "Schätzchen", "Schätzlein".

  • Muschel mit Perle

    Ласкательные имена в Германии

    Perle (жемчужинка)

    Произносится: "перле". Такое ласкательное имя распространено отнюдь не во всей Германии. Им называют своих любимых лишь жители Рурской области - одного из промышленных центров страны. Почему там отдают предпочтение такому прозвищу, никто объяснить не может.

    Автор: Кейт Мюзер, Наталия Королева


  • Ласкательные имена в Германии

    Ласкательные имена в Германии

    Maus (мышка)

    Произносится: "маус". Сама по себе мышь - не самое приятное животное. Она создает много шума и переносит инфекцию. Причем поймать этого грызуна трудно. Тем не менее, в Германии именно мышкой зачастую нарекают друг друга как свежеиспеченные влюбленные, так и супруги со стажем. Мышкой или мышонком (Mäuschen, Mausi - "мойсхен", "маузи") немцы также очень любят называть маленьких детей.

  • Ласкательные имена в Германии

    Ласкательные имена в Германии

    Hase (заяц)

    Произносится: "хазе". Кто-кто, а зайцы намного симпатичнее, чем мыши. К слову, в 1912 году их даже исключили из отряда грызунов, включив в самостоятельный отряд зайцеобразных. Не говоря уже, что заяц - во многих культурах символ, скажем так, плодовитости. Как правило, в Германии зайчиком (Hasi, Häschen - "хази", "хезхен") называют женщины мужчин.

  • Ласкательные имена в Германии

    Ласкательные имена в Германии

    Bärchen (медвежонок)

    Произносится: "берхен". Понятное дело, женщину медвежонком лучше не называть. Так представительницы прекрасного пола ласково называют героев своего романа - особенно тех, кто является обладателем растительности на теле и небольшого уютного животика.

  • Ласкательные имена в Германии

    Ласкательные имена в Германии

    Mausebär (мышка-медведь)

    Произносится: "маузе-бер". "Мышемедведь" - это чисто немецкое изобретение. Логике словообразование не поддается, поскольку абсолютно непонятно, как можно сочетать мышь с медведем. Да и как реагировать, если вас так назвали, - тоже вопрос. Но, как говорится, слова из песни не выкинешь…

  • Ласкательные имена в Германии

    Ласкательные имена в Германии

    Schnecke (улитка)

    Произносится: "шнеке". Еще менее лестно, чем "мышка-медведь", звучит "улитка". Как только можно радоваться подобному прозвищу! Ведь все улитки такие скользкие, липкие, неповоротливые... Кстати, девушки, будьте бдительны: если парень называет вас улиточкой, это значит, он находит вас сексуально привлекательной.

  • Ласкательные имена в Германии

    Ласкательные имена в Германии

    Schnucki (точного перевода нет)

    Произносится: "шнуки". Слово может быть производным и от "улитки" (Schnecke), и от "ягненочка" (Schnuckelchen). Как бы то ни было, точного перевода слова "Schnucki" на русский язык нет. Но факт остается фактом: немцы ужасно радуются, когда их так называют. Можете проверить на практике!

  • Ласкательные имена в Германии

    Ласкательные имена в Германии

    Liebling (милочка, миленок)

    Произносится: "либлинг". В большинстве случаев такое обращение переводится как "милочка", "миленок". Хотя слово "Liebling" может быть использовано и в качестве приставки, например - "Lieblingsbuch" означает "любимая книга".

  • Ласкательные имена в Германии

    Ласкательные имена в Германии

    Süsse, Süsser (сладенькая, сладенький)

    Произносится: "зюсе", "зюсер". Кем ощущает себя человек, когда его называют сладеньким? В любом случае, не мышью или улиткой. "Сладенькими" немцы называют своих вторых половинок по поводу и без повода. Это одно из самых распространенных в Германии ласкательных обращений.

  • Ласкательные имена в Германии

    Ласкательные имена в Германии

    Schatz (сокровище)

    Произносится: "шац". На сегодняшний день это самое распространенное в Германии ласкательное обращение. И если, влюбившись в немца, вы так его назовете, то точно не промахнетесь. Существуют и разновидности данного имени: "Schatzi", "Schätzchen", "Schätzlein".

  • Muschel mit Perle

    Ласкательные имена в Германии

    Perle (жемчужинка)

    Произносится: "перле". Такое ласкательное имя распространено отнюдь не во всей Германии. Им называют своих любимых лишь жители Рурской области - одного из промышленных центров страны. Почему там отдают предпочтение такому прозвищу, никто объяснить не может.

    Автор: Кейт Мюзер, Наталия Королева


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