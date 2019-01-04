Как назвать любимых по-немецки: топ-10 ласкательных имен

У вас иссяк запас нежных прозвищ для любимого человека? Не беда! Кое-что можно перенять у немцев. Они тоже горазды говорить друг другу нежности. Убедитесь в этом сами!
Смотрите также:
Щедрость немецких влюбленных: не букет, а сразу дерево
Эмма и Бен лидируют в списке популярнейших имен в Германии в 2018 году. Но некоторые родители отличились любовью к экзотике.
В наши дни многие одинокие люди обращаются к услугам сайтов знакомств. Но не всем это по душе. В этой статье - альтернативные варианты для тех, кто еще не нашел спутника жизни. (07.10.2018)
Немецкие статистики выяснили, что некоторые клише, касающиеся выбора спутника жизни, в Германии почти вымерли. Уровень образования играет все большую роль. (05.11.2018)
1968 год стал одним из самых бунтарских в истории, в том числе, и Германии. "Make love, not war", - таков был антивоенный лозунг нового поколения. (04.09.2018)