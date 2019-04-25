 Как музыкальный диалог в Петербурге сблизил Россию и Германию | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 25.04.2019

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Россия

Как музыкальный диалог в Петербурге сблизил Россию и Германию

В Академической капелле Санкт-Петербурга прошел концерт молодых музыкантов в рамках "Германо-российского музыкального диалога". Одна из его целей - растопить лед в отношениях между РФ и ФРГ.

Концерт молодежного ансамбля в государственной капелле Санкт-Петербурга

Концерт ансамбля российских и немецких молодых музыкантов в капелле Санкт-Петербурга

Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга приняла на своей площадке последнее событие 16-й Недели Германии. 24 апреля в этих старинных стенах прозвучали произведения Чайковского, Шумана, Стравинского и Брамса, которые исполнил ансамбль из 170 немецких и российских молодых музыкантов. DW послушала второй из трех запланированных концертов и пообщалась с его участниками.

Музыканты говорят на своем языке

"У истоков Санкт-Петербургской консерватории им. Римского-Корсакова стояли немецкие профессора, - напомнил в своей приветственной речи ректор этого учебного заведения Алексей Васильев. - Именно в те годы и началось взаимопроникновение немецкой и российской культуры". Хор возглавляемого Васильевым вуза - один из четырех участников "Германо-российского музыкального диалога" наряду с "Молодежным ансамблем Берлина", хором Высшей школы музыки Фрайбурга и берлинским Европа-хором.

В этот вечер и за кулисами, и в зале Капеллы три языка звучали одинаково часто: русский, немецкий и английский. На первых двух, понятно, говорили их носители, а на третьем общались между собой немцы и россияне. Публику составляли родители музыкантов, многие из которых приехали в Петербург из Германии, чтобы поддержать детей. Кроме них, на Мойке 20 собрались и завсегдатаи капеллы и консерватории, сотрудники Генконсульства Германии и Гёте-Института. Алексей Васильев рассказал DW, что музыкантам в общем-то и необязательно знать языки, чтобы сработаться. "Когда люди занимаются музыкой, часто перевод им не нужен вовсе, - считает ректор. - Есть дирижер, жесты которого делают понятными все его намерения".

Участники Музыкального диалога после выступления

Участники "Музыкального диалога" после выступления

Чайковский с Брамсом говорит

Кстати, дирижер Франк Маркович (Frank Markowitsch), хотя и не знает русского языка, в Петербург приезжает не в первый раз. Горожанам он мог запомниться как капельмейстер концерта с кантатами Баха в Петрикирхе два года назад - то же на Неделе Германии. В Северной столице то выступление стало довольно популярным событием. Маркович рассказал DW, что он восхищается Петербургом. "Это прекрасный город с интересной историей и сильной консерваторией", - сказал он в разговоре с корреспондентом перед началом концерта.

Сам концерт был разбит на два отделения. В каждом - по одному произведению русской и немецкой классики: Чайковский-Брамс и Шуман-Стравинский соответственно. Коллега Марковича, дирижер Михаэль Ридель (Michael Riedel) из Берлина, рассказал DW, что отчасти это и есть воплощение концепции, отраженной в названии концерта. "Два великих произведения немецкого романтизма - "Песнь судьбы" Брамса и "Реквием по Миньоне" Шумана - как бы вступают в диалог с "Ромео и Джульеттой" Чайковского и "Симфонией псалмов" Стравинского", - пояснил мэтр. Все четыре произведения публика награждала долгими аплодисментами, а в завершение программы ансамбль около десяти минут не уходил со сцены, слушая овации.

Поклон музыкантов после концерта под овации публики

Поклон музыкантов после концерта под овации публики

"Связи на всю жизнь"

Впрочем, не только музыкальные произведения вступили в диалог благодаря этому проекту. Участники "Музыкального диалога" надеются, что он сможет сделать то, в чем пока бессильны политики. "В трудное (для российско-германских отношений) время этот проект должен сблизить людей и культуру России и Германии, - считает Михаэль Ридель. - Конечно, сотрудничество между людьми, хорами и оркестрами этому способствует".

Контекст

По мнению немецкого профессора нейропсихологии Эрвина-Йозефа Шпекмана, музыка недостаточно применяется в медицине. Ученый уверен, что оздоравливающее влияние музыки на организм часто недооценивается. (15.08.2009)

Массовые оргии, изнасилование и линчевание на сцене, - даже когда ставят классику, подобные сцены плохи прежде всего не сами по себе, а тем, что спектакль как будто сводится только к ним. (19.09.2011)

Может ли Москва поступать с Берлином так, как ей заблагорассудится? Позиция немецкой делегации в ПАСЕ и на форуме "Петербургский диалог" вызывает много вопросов, пишет Йорг Химмельрайх. (10.10.2018)

В Берлине начал работу форум гражданских обществ Германии и России. Репортаж DW с церемонии открытия, прошедшей в немецкой столице. (23.11.2017)

В марте мы предлагаем вниманию слушателей цикла "DW в гостях у радио "Орфей" два уникальных события музыкальной жизни Германии. (12.03.2019)

С ним соглашается и генеральный консул Германии в Петербурге Эльтье Адерхольд (Eltje Aderhold). "Эти выступления показывают, что для творческого диалога между русскими и немцами нет границ, - сообщила она со сцены, открывая концерт. - А если они и есть, то он ("Музыкальный диалог". - Ред.) помогает преодолевать их. Благодаря сотрудничеству возникнут личные и творческие связи на всю жизнь".

Концерт в академической капелле Петербурга - второй из трех запланированных в рамках "Германо-российского музыкального диалога". Первый прошел в Берлинской филармонии в январе, а заключительный третий состоится во Фрайбурге в июне. По словам Марковича, выступление в столице Германии имело оглушительный успех, а все билеты были распроданы. Судя по овациям в зале, петербургская публика тоже осталась довольна.

"Культура и музыка действительно сближают людей, - поделилась с DW впечатлениями зрительница Марина Пучкова. - Хор просто потряс - он был великолепен!". Ее подруга Виктория Собесская отметила прекрасную организацию концерта. "Понравилось, что представлены и русские, и немецкие композиторы, а хор смешанный, - говорит женщина. - Отдельная благодарность за подстрочник. Кто знает немецкий, тот наслаждался языком, а кто не знает - имел возможность прочесть перевод". 

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    Автор: Илле Симон, Элла Володина


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