Как музыкальный диалог в Петербурге сблизил Россию и Германию

В Академической капелле Санкт-Петербурга прошел концерт молодых музыкантов в рамках "Германо-российского музыкального диалога". Одна из его целей - растопить лед в отношениях между РФ и ФРГ.
Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга приняла на своей площадке последнее событие 16-й Недели Германии. 24 апреля в этих старинных стенах прозвучали произведения Чайковского, Шумана, Стравинского и Брамса, которые исполнил ансамбль из 170 немецких и российских молодых музыкантов. DW послушала второй из трех запланированных концертов и пообщалась с его участниками.
Музыканты говорят на своем языке
"У истоков Санкт-Петербургской консерватории им. Римского-Корсакова стояли немецкие профессора, - напомнил в своей приветственной речи ректор этого учебного заведения Алексей Васильев. - Именно в те годы и началось взаимопроникновение немецкой и российской культуры". Хор возглавляемого Васильевым вуза - один из четырех участников "Германо-российского музыкального диалога" наряду с "Молодежным ансамблем Берлина", хором Высшей школы музыки Фрайбурга и берлинским Европа-хором.
В этот вечер и за кулисами, и в зале Капеллы три языка звучали одинаково часто: русский, немецкий и английский. На первых двух, понятно, говорили их носители, а на третьем общались между собой немцы и россияне. Публику составляли родители музыкантов, многие из которых приехали в Петербург из Германии, чтобы поддержать детей. Кроме них, на Мойке 20 собрались и завсегдатаи капеллы и консерватории, сотрудники Генконсульства Германии и Гёте-Института. Алексей Васильев рассказал DW, что музыкантам в общем-то и необязательно знать языки, чтобы сработаться. "Когда люди занимаются музыкой, часто перевод им не нужен вовсе, - считает ректор. - Есть дирижер, жесты которого делают понятными все его намерения".
Чайковский с Брамсом говорит
Кстати, дирижер Франк Маркович (Frank Markowitsch), хотя и не знает русского языка, в Петербург приезжает не в первый раз. Горожанам он мог запомниться как капельмейстер концерта с кантатами Баха в Петрикирхе два года назад - то же на Неделе Германии. В Северной столице то выступление стало довольно популярным событием. Маркович рассказал DW, что он восхищается Петербургом. "Это прекрасный город с интересной историей и сильной консерваторией", - сказал он в разговоре с корреспондентом перед началом концерта.
Сам концерт был разбит на два отделения. В каждом - по одному произведению русской и немецкой классики: Чайковский-Брамс и Шуман-Стравинский соответственно. Коллега Марковича, дирижер Михаэль Ридель (Michael Riedel) из Берлина, рассказал DW, что отчасти это и есть воплощение концепции, отраженной в названии концерта. "Два великих произведения немецкого романтизма - "Песнь судьбы" Брамса и "Реквием по Миньоне" Шумана - как бы вступают в диалог с "Ромео и Джульеттой" Чайковского и "Симфонией псалмов" Стравинского", - пояснил мэтр. Все четыре произведения публика награждала долгими аплодисментами, а в завершение программы ансамбль около десяти минут не уходил со сцены, слушая овации.
"Связи на всю жизнь"
Впрочем, не только музыкальные произведения вступили в диалог благодаря этому проекту. Участники "Музыкального диалога" надеются, что он сможет сделать то, в чем пока бессильны политики. "В трудное (для российско-германских отношений) время этот проект должен сблизить людей и культуру России и Германии, - считает Михаэль Ридель. - Конечно, сотрудничество между людьми, хорами и оркестрами этому способствует".
С ним соглашается и генеральный консул Германии в Петербурге Эльтье Адерхольд (Eltje Aderhold). "Эти выступления показывают, что для творческого диалога между русскими и немцами нет границ, - сообщила она со сцены, открывая концерт. - А если они и есть, то он ("Музыкальный диалог". - Ред.) помогает преодолевать их. Благодаря сотрудничеству возникнут личные и творческие связи на всю жизнь".
Концерт в академической капелле Петербурга - второй из трех запланированных в рамках "Германо-российского музыкального диалога". Первый прошел в Берлинской филармонии в январе, а заключительный третий состоится во Фрайбурге в июне. По словам Марковича, выступление в столице Германии имело оглушительный успех, а все билеты были распроданы. Судя по овациям в зале, петербургская публика тоже осталась довольна.
"Культура и музыка действительно сближают людей, - поделилась с DW впечатлениями зрительница Марина Пучкова. - Хор просто потряс - он был великолепен!". Ее подруга Виктория Собесская отметила прекрасную организацию концерта. "Понравилось, что представлены и русские, и немецкие композиторы, а хор смешанный, - говорит женщина. - Отдельная благодарность за подстрочник. Кто знает немецкий, тот наслаждался языком, а кто не знает - имел возможность прочесть перевод".
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