Как мошенники в Германии используют COVID-19 в своих целях

Для немецких правоохранительные органов Пасха, выпавшая в этом году в Германии на прошлые выходные, неожиданно стала временем активной работы. Причем на след преступников их вывели журналисты. Немецкие медиакомпании NDR, WDR и газета Süddeutsche Zeitung начали совместное журналистское расследование случаев мошенничества с федеральными и местными субсидиями, которыми в ФРГ поддерживают малый бизнес, тяжело пострадавший от последствий пандемии коронавируса.

В процессе расследования журналисты натолкнулись на вебсайт, показавшийся им подозрительным - и в воскресенье, 12 апреля, сообщили о нем полиции земли Северный Рейн - Вестфалия. А там не поверили своим глазам.

Поддельный сайт министерства экономики

В принципе и до воскресенья киберспециалисты немецких полиции и спецслужб уже обнаружили около 90 мошеннических сайтов на немецком языке, целью которых было присвоение помощи от госорганов ФРГ пострадавшим от последствий коронавируса предприятиям. Но нынешняя уловка была несопоставима с предыдущими находками - как по масштабу, так и по профессионализму исполнения.

На фейковом сайте Минэкономики Севрного Рейна - Вестфалии был и раздел по борьбе с фейками

На домене wirtschaft-nrw.info преступники полностью воспроизвели официальный сайт министерства экономики земли Северный Рейн - Вестфалия, который находится по адресу www.wirtschaft.nrw. Фейк содержал все разделы и встроенные элементы настоящего сайта, включая - как иронично отмечает немецкая пресса - раздел по борьбе с фейками и экономическими преступлениями.

Но важнее то, что подделка имела один дополнительный раздел, а именно онлайн-заявку на получение субсидии для индивидуальных предпринимателей, несущих потери из-за пандемии и мер борьбы с ней. При этом настоящее министерство экономики этой федеральной земли еще 9 апреля приостановило прием таких заявок - как раз из-за многочисленных случаев мошенничества.

Помощь мелкому бизнесу - на фейковые счета

Однако информацию о приостановке приема заявлений видели далеко не все. В итоге, как полагают специалисты, от 3500 до 4000 человек могли заполнить фейковую заявку, а значит, предоставить мошенникам все конфиденциальные сведения, которые те, в свою очередь, используют при подаче уже настоящих заявок. Только вот банковские реквизиты тут будут фейковые. Вместо них будет использоваться так называемые bankdrops, то есть банковские счета, доступ к которым уже получен мошенниками.

Херберт Ройль

Сделано это либо обманным путем, либо в результате преступного сговора с настоящим или фиктивным владельцем такого счета. После получения денег вся сумма - или та ее часть, которая причитается мошенникам - через конвертацию в одну из криптовалют будет выведена на анонимный криптокошелек.

Однако и правоохранительные органы не дремлют. Как сообщил 12 апреля министр внутренних дел Северного Рейна - Вестфалии Херберт Ройль (Herbert Reul), в его ведомстве "уже думают о том, как в систему выплаты субсидий встроить дополнительные уровни безопасности". Их, по словам министра, может быть несколько: невыплата субсидий на счета заграницей, сверка указанных в заявке банковских реквизитов с данными налоговых инспекций, дополнительный запрос к получателям субсидий с просьбой верифицировать указанные банковские реквизиты и тому подобное.

Немецкие власти пытаются нанести ответный удар по кибермошенникам

Что же касается конкретного вебсайта, копировавшего сайт Минэкономики Северного Рейна - Вестфалии, то его после шестичасовых усилий убрали из Сети. Кроме того, согласно журналистскому расследованию NDR, WDR и Süddeutsche Zeitung, федеральные и местные органы власти в Германии приступили к скупке доменных имен, которые сходны с официальными доменами немецких госорганов и потому могут быть использованы для имитации их страниц в интернете.

Однако иллюзии скорой победы над киберпреступниками у немецких властей нет: число сайтов в Сети огромно и контролировать их все не представляется возможным. Например, как сообщается в журналистском расследовании, только с начала марта по всему миру зарегистрировано около 80 тысяч доменных имен со словами corona и COVID-19. Сколько из них предназначены для благих, а сколько для преступных целей, никто даже не берется оценивать.

Андреас Пинкварт

Поэтому помимо собственно мер борьбы с киберпреступниками власти призывают население к разумной бдительности. Как отметил 14 апреля министр экономики Северного Рейна - Вестфалии Андреас Пинкварт (Andreas Pinkwart), сегодня "любой вебсайт, который предлагает принять заявку на выплату финансовой поддержки (от земли Северный Рейн - Вестфалия. - Ред.), является мошенническим… Пожалуйста, не доверяйте слепо результатам поиска в поисковых машинах. Мы сами в ближайшие дни проинформируем вас о возобновлении помощи".

Примечательно при этом, что ни один серьезный немецкий политик не призывает сейчас из-за мошенников пересмотреть меры помощи бизнесу из-за пандемии или хотя бы снизить скорость ее предоставления ради соблюдения бюрократических процедур. Даже в Северном Рейне - Вестфалии, где по непонятным пока причинам больше всего в стране выявленных случаев мошенничества, гарантируют максимально быстрое восстановление выплат предпринимателям и сохранение принципа адекватности в соблюдении формальностей при подаче соответствующей заявки. А министр экономики земли Андреас Пинкварт заявляет предельно прямо: "Нам нужен малый бизнес - чтобы как можно быстрей выйти из нынешнего кризиса".

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