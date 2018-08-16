Как мост через Рейн спас Европу от атомной бомбы

И сегодня еще американцы на вопрос об известных им достопримечательностях Германии вспоминают не только Гейдельберг и Нойшванштайн, но и переправу через Рейн к югу от Бонна - мост у Ремагена.

Мост исторического значения отметил 15 августа 100-летие со дня своего открытия. Известный также как мост Людендорфа, он сыграл немаловажную роль в ходе Второй мировой войны, значительно ускорив темпы наступления союзников.

7 марта 1945 года войска США, продвигаясь через освобожденную Францию на Берлин, захватили чудом уцелевший мост в Ремагене и использовали его для переправы через Рейн. За одни лишь сутки 8 тысяч американских солдат перешли через мост. Обрушился он лишь через десять дней после захвата его американцами. Историки убеждены, что мост в Ремагене приблизил окончание войны и спас многие человеческие жизни.

Всемирную известность Ремагенскому мосту принесла голливудская драма "The Bridge at Remagen" в конце шестидесятых. Художественный фильм, использующий реальные факты боев за мост через Рейн в марте 1945 года в качестве достоверного исторического фона, поднимает проблемы самопожертвования, допустимого риска и приемлемых потерь.

Кадр из фильма "Ремагенский мост" (1969)

Официальные власти Западной Германии не дали разрешения на съемку картины, сославшись на возможные помехи судоходству по Рейну. Фильм поэтому снимали в Чехословакии. В конце съемок в Чехословакию вошли советские войска, направленные на подавление Пражской весны, и съемочной группе пришлось в спешном порядке уезжать на Запад на такси.

Упоминается Ремагенский мост также в фильме "Monuments Men"2014 года, в котором спецподразделение американской армии во главе с героем Джорджа Клуни спасает в хаосе войны произведения искусства от нацистов.

Переправа между Востоком и Западом

Железнодорожный мост через Рейн в районе Ремагена начали строить в разгар Первой мировой войны для обеспечения доставок подкрепления на фронт и чтобы усилить давление на Францию. Но строительство было завершено лишь к концу войны. Рельсы на мосту появились еще позже - в 1919 году. Так что товарные составы через мост на запад так и не отправились. Лишь солдаты возвращались по мосту домой.

После окончания Первой мировой войны мост и вовсе утратил всякое стратегическое значение, но оставался связующим звеном между разделенными Рейном берегами. Пешеходной дорожкой 325-метрового моста активно пользовались местные жители, что привело к буму свадеб между левобережным Ремагеном и правобережным Эрпелем.

Во время Второй мировой войны сначала союзническая авиация пыталась разбомбить этот мост - безуспешно. Потом, когда его захватили американцы, железнодорожную переправу бомбили нацисты, не пожалев даже ракет V-2. Тщетно. Мост продолжал стоять.

Чудо Ремагена

И вот 7 марта 1945 года передовой отряд 9-й бронетанковой дивизии армии США к своему великому удивлению обнаружил целехонькую переправу у Ремагена. Отряд возглавлял 22-летний лейтенант немецкого происхождения Карл Тиммерман (Karl Timmermann). Авангард сообщил о счастливой находке командованию и получил приказ взять мост штурмом. С момента обнаружения моста американцами до его захвата прошло всего три часа.

Мост Людендорфа 7 марта 1945 года, вид со стороны Ремагена

А между тем, майор вермахта Ханс Шеллер (Hans Scheller) ранее в тот день отдал приказ на уничтожение моста. Взрыв, однако, оказался слишком слабым, мост подпрыгнул и опустился на свои основания. Переправа тысяч американских солдат через Рейн вошла в военную историю США как "чудо Ремагена". Легенда гласит, что генерал Эйзенхауэр в этой связи провозгласил: "Мост стоит своего веса в золоте".

Историки более трезво оценивают те события, утверждая даже, что Ремагенский мост был не последней неповрежденной переправой через Рейн. Как бы там ни было, захват моста ускорил продвижение союзников на восток.

Историк Курт Клеман (Kurt Kleemann) говорит: "До Ремагена США полагали, что война продлится до осени 1945 года". И даже думали, по его словам, о нанесении ядерного удара по Берлину, чтобы заставить противника капитулировать. Другие историки также не исключают такого сценария - несмотря на понятную осторожность с использованием атомного оружия на территории Европы.

Безуспешный подрыв моста Адольф Гитлер расценил как предательство. Четыре немецких офицера были казнены военным судом, включая отдавшего приказ о подрыве Ханса Шеллера. "Я вырос с обвинениями в трусости", - вспоминает его сын Герт. В 1967 году майор Шеллер по решению суда был реабилитирован.

Ремагенский мост 17 марта 1945 года

Обрушился Ремагенский мост 17 марта 1945 года в результате повреждений, полученных при подрыве и последующих бомбежках, а также в результате перегрузок. Лишь четыре башни и поныне стоят на берегах Рейна, по две на каждом. Башни выполняли функцию оборонительных цитаделей с окошками-бойницами, помещениями для людей и оружия.

Новая жизнь Ремагенского моста

Музей в башнях Ремагена с 1980 года напоминает о драматических событиях. "У нас около 20 тысяч посетителей в год", - говорит директор Франк Корнели (Frank Cornely). Кассир Дорис Шарренбройх (Doris Scharrenbroich) добавляет: "Около трети - иностранцы. Много туристов из США". Гостевая книга содержит трогательные комментарии потомков солдат, которые переходили через Ремагенский мост в 1945 году. И сегодня в музее можно купить в качестве сувенира камушек из опор Ремагенского моста, которые лишь в 1976 году убрали из Рейна, чтобы они не мешали судоходству.

Башни Ремагенского моста

За башнями на правом берегу Рейна начинается железнодорожный туннель - теперь уже без рельсов. В туннеле с 2006 года ставят спектакль под названием "Мост", реконструирующий этот важный эпизод Второй мировой войны на месте реальных событий. Мостовые башни и туннель используются также регулярно в качестве места проведения выставок и концертов.

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