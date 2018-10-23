Как мирилась враждующая Европа 370 лет назад

Вестфальский мир 1648 года занимает особое место в истории не только потому, что он завершил Тридцатилетнюю войну, затронувшую почти все европейские страны и опустошившие их (в регионах Германии, например, от войны, эпидемий и голода погибло почти две трети населения). И даже не потому, что Вестфальский мир декларировал на уровне международного права свободу вероисповедания. Еще более важное его значение с исторической точки зрения состоит в том, что он выстроил систему международных отношений, принципы которой действуют и сегодня.

Вестфальский мир стал результатом первого международного конгресса, ставшего образцом для подобных конгрессов в последующие века. Он впервые заложил в основу европейского порядка принципы государственного суверенитета, коллективной ответственности, права наций на самоопределение, установил гарантии сохранения мира.

Тридцатилетняя война: все против всех

Надо сказать, что хотя 370-летие заключения Вестфальского мирного договора отмечается 24 октября, но в этот день в немецком городе Мюнстере было подписано лишь итоговое соглашение. Предыдущее, не менее важное, было заключено в Оснабрюке за полгода до этого. Почему в двух городах? Так было решено. Ведь Мюнстер был католическим городом, а Оснабрюк - преимущественно протестантским. А Тридцатилетняя война началась как война религиозная, конфликт между католиками и протестантами. И подписание Вестфальского мира в католическом и протестантском городах явилось одним из компромиссов, которые и сделали Вестфальский мир дипломатическим образцом.

Начались мирные переговоры еще раньше, за несколько лет до заключения Вестфальского мира. Война еще продолжалась, а отдельные ее участники (в частности, Габсбурги и Франция) уже пытались найти точки соприкосновения. В конце концов, стало ясно, что нужно собрать в одном месте представителей всех заинтересованных сторон, иначе ничего не получится. А окончания войны хотели все: слишком много бед она принесла Европе.

Кто договаривался в Мюнстере

В выработке мирных соглашений участвовали почти 150 дипломатов, представлявшие не только императора Священной Римской империи германской нации и Францию, но также, в частности, Швецию, Испанию, Нидерланды, папу римского, Венецианскую республику, влиятельных немецких курфюрстов... С одной стороны - австрийские и испанские Габсбурги и их союзники, с другой - Франция, Швеция и их союзники. Была еще и третья сторона - города, которые боролись за большую независимость.

Вопросов, которые надо было решить, накопилось очень много, и все представлялись принципиальными: от конституционных прерогатив императора Священной Римской империи германской нации до прав отдельных провинций и даже городов, от территориальных притязаний и уступок до секуляризации церковных земель, от гегемонии на Балтике до амнистии мятежников.

Итоги Вестфальского мира

Главные итоги Вестфальского мира таковы. Он провозгласил на уровне международного права свободу вероисповедания, декларированную почти за сто лет до этого, но фактически не соблюдавшуюся. Были оговорены даже такие детали, как сосуществование католиков и протестантов в одном городе, а именно - число церквей, представительство в городском совете и так далее. Для Германии это означало, среди прочего, укрепление независимости отдельных регионов и в конечном итоге, проецируя это на сегодняшний день, когда религиозный фактор уже не играет никакой роли в государственном устройстве, - федеральное устройство страны.

Участники конгресса в Мюнстере, подписавшие Вестфальский мир. С картины Герарда Терборха (1648)

Если раньше субъектами международного права были монархи, то теперь ими стали суверенные государства. Даже отдельные курфюршества получили возможность проводить самостоятельную внешнюю политику, объявлять войну и заключать мир (если это не было в ущерб империи). Новые свободы регионов стали чувствительным ударом по единовластию Габсбургов, которые к тому же вынуждены были пойти на территориальные уступки: Франция получила Эльзас и закрепила свои права на Лотарингию, Швеция приобрела порты на Балтийском и Северных морях, контролируя устья всех крупных северных немецких рек и став на 70 лет, до поражения от Петра I и его датских и саксонских союзников, гегемоном на Балтике.

Был провозглашен принцип правового равенства между государствами и невмешательства одного государства во внутренние дела другого.

Были сняты все торговые блокады и ограничения. Это (вместе, конечно, с прекращением боевых действий) принесло Европе достаточно быстрое процветание. Континент, потерявший несколько миллионов человек, оправился от войны. Не случайно, например, во Франции вторая половина XVII - начало XVIII веков, время правления Людовика XIV, "короля-солнца", прославилась процветанием промышленности, торговли и искусств, великосветским блеском Версаля.

Разумеется, Вестфальский мир не принес полного и окончательного спокойствия в Европе. И все же главные, ключевые принципы международных отношений, выработанные тогда, очень многое сделали для сохранения мира на всей нашей планете.

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По следам Вестфальского мира Более четырех миллионов жителей Германии ежегодно совершают многодневные велосипедные путешествия по стране. Маршрутов - множество. Один из них проложен между городами, в которых был подготовлен Вестфальский мир - соглашения, положившие конец Тридцатилетней войне и заложившие основы нынешнего устройства Европы, принципов религиозной терпимости и международных отношений.

По следам Вестфальского мира На этой картине изображено принятие окончательного текста Вестфальского мира 370 лет назад в Мюнстере. Переговоры между представителями католических и протестантских стран, регионов и некоторых городов Европы, в которых участвовало более 130 дипломатов, продолжались несколько лет. В качестве мест для конгресса были выбраны два соседних города в центре континента - вестфальские Оснабрюк и Мюнстер.

По следам Вестфальского мира Мюнстер, на который мы сейчас смотрим, был городом католическим. Оснабрюк - преимущественно протестантским. Таким образом был соблюден религиозный паритет. Оба города были объявлены нейтральными и демилитаризованными. Между ними во время переговоров было налажено верховое курьерское сообщение. Именно по следам этих гонцов и проложен наш велосипедный Маршрут мира (Friedensroute).

По следам Вестфальского мира Перед началом переговоров Мюнстер и Оснабрюк также включили в сеть имперской почты семейства Турн-и-Таксис. Она доставляла депеши из Вестфалии по всей Европе - от Швеции до Ватикана. С туристической точки зрения следует отметить, что оба города позже не подвергались разрушениям во время мировых войн и во многом сохранили свой исторический облик. Например, так выглядит мюнстерский Принципалмаркт.

По следам Вестфальского мира Расстояние между Мюнстером и Оснабрюком, если ехать на машине, не превышает 60 километров, но во времена Тридцатилетней войны таких прямых дорог еще не было. Конные курьеры пользовались двумя дорогами, по которым сейчас проходит этот 170-километровый кольцевой маршрут, дающий туристам возможность увидеть вестфальские ландшафты и достопримечательности - например, мельницу в Гландорфе.

По следам Вестфальского мира В 2008 году этот маршрут был назван лучшим велосипедным маршрутом земли Северный Рейн - Вестфалия. Большая часть проложена по отдельным удобным дорожкам. Вестфалия - местность, в основном, равнинная, так что подъемов на пути немного, за исключением отрезка по окраине Тевтобургского леса. По пути можно, например, побывать в этом Музее под открытым небом в городе Хаген.

По следам Вестфальского мира В середине XVII века курьерам нужно было хорошо знать местность, а в пути их поджидали многие опасности, несмотря на наличие охранных грамот, - ведь война в Европе продолжалась. Нынешний велосипедный маршрут обозначен указателями, на которых изображен такой гонец на коне, вернее - графический символ. Вот фрагмент гравюры 1648 года, послужившей для него образцом.

По следам Вестфальского мира На это путешествие рекомендуется запланировать пять-шесть дней. Начинать можно в любом месте. От Оснабрюка до Бад-Ибурга ведет 30-километровый отрезок, а затем начинается кольцевой маршрут, в дальней точке которого расположен Мюнстер. Мюнстерская ратуша, где 24 октября 1648 года был подписан Вестфальский мир, изображена на этой фотографии.

По следам Вестфальского мира Главная достопримечательность Бад-Ибурга - замок и бывший монастырь ордена бенедиктинцев, объединенные в одно укрепление. Обитель была основана в 1080 году. В замке до конца XVII века располагалась резиденция князей-епископов Оснабрюка. На территории есть две церкви - католическая и протестантская. Особой достопримечательностью является богато украшенный рыцарский зал.

По следам Вестфальского мира Маршрут проходит через несколько вестфальских городов и десятки живописных деревушек. Особое удовольствие от поездки получат любители немецкой фахверковой архитектуры. Такие домики здесь встречаются повсюду, а не только в музее под открытым небом. Эта фотография сделана в общине Линен.

По следам Вестфальского мира Замок на воде Хаус Марк находится в Теккленбурге. В 1643 году в этом поместье XIV века проходили предварительные консультации перед началом мирных переговоров. В 1831 году здесь родился пастор Фридрих фон Бодельшвинг, именем которого названы фонды Von Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel - крупнейшее социальное объединение Европы, ежегодно оказывающее помощь 200 тысячам нуждающихся.

По следам Вестфальского мира Все достопримечательности на этом маршруте мы здесь показать не сможем, но некоторые все же еще отметим. В городе Тельгте расположены церковь Святого Климента XVI века и паломническая часовня Девы Марии, возведенная в середине XVII века. В часовне находится пиета - скульптура Богоматери с мертвым Христом, лежащим у нее на коленях, созданная из тополиного дерева около 1370 года.

По следам Вестфальского мира Регион Мюнстерланд известен своими замками на воде, возведенными в разные столетия. Около такого средневекового замка в Теккленбурге мы уже останавливались, а этот расположен в коммуне Остбеверн. Замок Лобург впервые упоминается в 1294 году. Свой нынешний облик приобрел в результате перестроек в 1760 и 1900 годах в стилях барокко и необарокко. Сейчас в замке расположен интернат.

По следам Вестфальского мира Перед нами - ратуша Оснабрюка, построенная в 1487-1512 годах. Если в центре переговоров в Мюнстере стояли вопросы мира между Испанией и Нидерландами, то в Оснабрюке обсуждалось, главным образом, послевоенное устройство германских земель и договор со Швецией. Входная дверь здесь открывается символической ручкой, сделанной в виде голубя мира. Автор: Максим Нелюбин

