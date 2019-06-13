Как Минск готовится к Европейским играм

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. "Беларусь ждет десятки тысяч гостей, к нам приковано внимание всего мира", - восклицают ведущие белорусского ТВ.

В Минске тем временем продолжается благоустройство. Сколько денег уже потратили на организацию Игр и еще потратят, учитывая все бонусы для участников, волонтеров и болельщиков, официально не сообщается. Одних белорусов возмущают распоряжения о покупке билетов госорганизациями, других - добровольно-принудительное нерациональное озеленение города, ремонт фасадов и особенно - минских дорог за месяц до парада, когда по ним пойдут танки. Третьи просто ждут праздника, несмотря на скромный статус Евроигр в иерархии мировых состязаний.

Статус Евроигр и имидж Беларуси

Сравнивать Олимпийские игры с Евроиграми - это как сравнивать "запорожец" с "мерседесом", говорит белорусский спортивный журналист Сергей Щурко. И проводит другую, менее обидную параллель: "Мы идем отмечать что-то в пятизвездный ресторан или едем на дачу. И то, и то приятно, но по-разному". Спортивные победы и факт проведения турниров в какой бы то ни было стране, может, и влияют на ее имидж, замечает Щурко, но это влияние, как минимум, преувеличено: "Отношение к Азербайджану, где прошли первые Евроигры, не изменилось".

Гораздо большее внимание, а заодно и несоизмеримо большее выгоды, полагает Щурко, Беларусь привлекла бы, организуя марафоны. На них, да еще и на более длительный срок, приезжают туристы, тратящие много денег ради удовольствия, это показывает опыт ряда стран. Евроигры - не те соревнования, на которые едут топовые спортсмены, соответственно и отношение к ним болельщиков. "Откуда появились данные о том, что продано 130 000 билетов и что иностранцев будет 30 000, трудно сказать", - говорит Щурко.

Реклама официального национального спонсора Игр - Минского часового завода "Луч"

Он убежден, что сама концепция Евроигр по определению не позволяют "отбить" затраты: "Неудивительно, что Беларусь не смогла привлечь ни одного крупного зарубежного спонсора: нет звездных спортсменов, нет топовых видов спорта - нет и серьезных спонсоров".

5 млн долларов - на цветы к Евроиграм

Дирекция Игр не оглашает суммы спонсорской помощи белорусского бизнеса - деньгами или участием в благоустройстве, но белорусские Telegram-каналы цитируют распоряжение НОК "привлечь не менее 4 млн долларов в эквиваленте". Гласные и негласные поборы, вынужденные походы госслужащих и прочих зависимых от государства категорий белорусов на организуемые государством мероприятия, по словам председателя Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александра Ярошука, - обычная практика, и Евроигры не исключение.

В принципе, по закону нельзя принудить бизнес, например, высаживать цветы, констатирует Игорь Корзун, активист общественной кампании "Городской Лесничий". Но Ярошук сомневается, что есть отчаянные, осмеливающиеся перечить властям.

В сообществе экологических организаций "Зеленая сеть" подсчитали: на высадку цветов к Играм ушло не менее 5 млн долларов, и это непозволительно нерационально. Экологи возмущены даже не тем, сколько потрачено, а как. "Преимущество деревьев очевидно (в Минске сейчас +32), но именно на озеленение однолетними цветами тратят больше, и не только по случаю Игр. "Зеленстрой" озабочен не благоустройством города, а обеспечением рабочими местами не самых благополучных слоев населения", - говорит Корзун.

Сувенирная продукция II Евроигр

Проблема, по мнению активиста, в "хитрой системе" - непрозрачном управлении ЖКХ. Тем не менее, Корзун "не стал бы кричать караул, у нас из кармана взяли колоссальные деньги на проведение Евроигр". По его мнению, они все-таки "положительно повлияют на атмосферу в РБ, а минусы есть всегда: где-то кто-то "пилит", где-то кто-то "откатывает".

Магнитики с логотипом Евроигр в нагрузку

Павла Белоуса, руководителя компании Symbal.by, продающей товары с белорусской символикой, требование властей участвовать в благоустройстве не смущает. "Цветы на окна поставили, сами сделали велопарковку и скидки для гостей",- рассказывает он. Павел уверен, что Игры открывают Беларусь и меняют самих белорусов.

В то же время, он отмечает, что столкнулся с недовольством от принуждения закупать сувенирку: "Нам звонят из регионов, приходил владелец небольшого придорожного кафе, спрашивал магнитики с логотипом, он воспринял это как нагрузку нежелательную".

Что и для кого бесплатно на II Европейских играх

10 июня 2019 года вступил в силу безвизовый режим для иностранцев из 74 стран "с благополучной миграционной обстановкой", приезжающих в Беларусь с билетами на Игры. Безвиз в силе на всех пунктах пропуска, в том числе возможен въезд через Россию, но, по решению российских властей, не по всем дорогам.

Для тех, кто едет на авто, бесплатным сделали пользование платными автодорогами, электричками и автобусами из Минска до гребного канала в Заславле. Узаконенными "зайцами" в минском общественном транспорте разрешили быть аккредитованным участникам Игр - спортсменам, тренерам, обслуживающему персоналу, волонтерам, журналистам, сотрудникам дирекции игр. Медпомощь участникам Игр окажут бесплатно в столичной больнице Скорой помощи. Болельщикам нужна медстраховка.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp

Смотрите также:

Олимпийские игры-2018 в цифрах 23-е зимние Олимпийские игры В южнокорейском Пхёнчхане 9 февраля 2018 года стартовали 23-е зимние Олимпийские игры. Первые проходили в 1924 году во французском Шамони, правда, статус Олимпийских игр они получили от МОК уже после их проведения. Изначально соревнования в Шамони назывались Международной неделей зимних видов спорта.

Олимпийские игры-2018 в цифрах 130/80 (не)безопасно Пхёнчхан расположен в горах Тхэбэк в 130 километрах восточнее Сеула. Зима там долгая и снежная. Так что условия для зимних видов спорта идеальные. Но отпугнуть многих болельщиков способен тот факт, что в 80 километрах от Пхёнчхана находится граница с Северной Кореей.

Олимпийские игры-2018 в цифрах 43 700 - мир и процветание Пхёнчхан в переводе с корейского означает мир и процветание. Лучшего лозунга для проведения Олимпиады не найти. При этом население самого Пхёнчхана составляет всего 9 940 человек. В одноименном округе проживает более 43 700 человек.

Олимпийские игры-2018 в цифрах 35 000 Олимпийский стадион Стадион в Пхёнчхане построен специально для зимних Олимпийский игр-2018. Он рассчитан на 35 000 зрителей, которые смогут наблюдать здесь за церемонией открытия и закрытия зимних Олимпийских Игр и зимних Паралимпийских игр.

Олимпийские игры-2018 в цифрах Разница во времени Многим любителям спорта, которые приехали в Пхёнчхан, например, из Европы, придется пережить определенные неудобства, связанные с разницей во времени. Между Берлином и Сеулом она составляет 8 часов. А между Москвой и Сеулом - 6. По среднеевропейскому времени соревнования будут проходить после обеда и даже ночью. Открытие Игр состоялось 9 февраля, европейцы увидели его ровно в полдень.

Олимпийские игры-2018 в цифрах 15 видов спорта Спортсмены со всего мира принимают участие в соревнованиях по 15 видам спорта. Среди них подавляющее большинство - традиционные: лыжи, биатлон, горные лыжи, хоккей. При этом МОК включил в программу Олимпиады-2018 шесть новых дисциплин: масс-старт в конькобежном спорте (мужчины и женщины), биг-эйр в сноуборде (мужчины и женщины), командные соревнования в горнолыжном спорте и дабл-микст в кёрлинге.

Олимпийские игры-2018 в цифрах 3000 спортсменов Почти 3000 атлетов поборются за олимпийские медали в Пхёнчхане. "Чистым" российским спортсменам, не замешанным в допинговом скандале, разрешено участвовать в Играх под нейтральным флагом.

Олимпийские игры-2018 в цифрах Последствия допингового скандала 5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в Играх в Пхёнчхане из-за допингового скандала. При этом МОК пригласил 169 "чистых" спортсменов из РФ поучаствовать в Играх под нейтральным флагом. В день открытия Олимпиады Спортивный арбитражный суд в Лозанне, рассмотрев апелляции 45 российских спортсменов и 2 тренеров на решение МОК, не разрешил ни одному из них участвовать в Олимпийских играх.

Олимпийские игры-2018 в цифрах Впервые без немецких кёрлингистов Впервые с 1998 года, когда кёрлинг вновь был включен в программу зимних Олимпийских игр, немецкие спортсмены не примут участие в розыгрыше медалей в этом виде спорта. Как мужская, так и женская сборные не смогли квалифицироваться на Игры.

Олимпийские игры-2018 в цифрах 377 медалей немецкой сборной 377 олимпийских медалей завоевали немецкие спортсмены за всю историю зимних Олимпийских игр. Представлявшие Германию атлеты в общей сложности выиграли 136 медалей высшего достоинства. А еще в копилке олимпийской сборной ФРГ 135 серебряных и 106 бронзовых медалей.

Олимпийские игры-2018 в цифрах Германия на шестом месте На прошедших в 2014 году зимних Олимпийских играх в Сочи на счету сборной Германии было 19 медалей: 8 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых. Немецкие спортсмены в неофициальном командном зачете оказались на шестом месте.

Олимпийские игры-2018 в цифрах Седьмые игры для лучшей немецкой спортсменки Пятикратная олимпийская чемпионка Клаудия Пехштайн (Claudia Pechstein), всего завоевавшая 9 медалей разного достоинства, является лучшей немецкой спортсменкой, отправившейся на зимние Олимпийские игры-2018. В Пхёнчхане она будет праздновать не только свое участие в седьмой для нее Олимпиаде, но и свой 46-й день рождения.

Олимпийские игры-2018 в цифрах Более миллиона билетов на Олимпиаду для болельщиков Продажа билетов на олимпийские соревнования проходила вяло. Из 1,07 млн входных билетов было продано лишь около 30 процентов. Интерес корейцев к зимней Олимпиаде в Пхёнчхане не очень большой. Многим не по карману дорогие билеты и проживание в отелях рядом со спортивными аренами.

Олимпийские игры-2018 в цифрах 7500 факелоносцев участвовали в эстафете Олимпийского огня 7500 факелоносцев принимали участие в эстафете олимпийского огня. Они пронесли его через все важные города и регионы Южной Кореи и зажгли во время церемонии открытия Олимпиады на стадионе в Пхёнчхане. Самой продолжительной и масштабной в истории зимних Олимпийских игр была эстафета олимпийского огня "Сочи-2014". Автор: Мелани Ласт, Наталья Позднякова

