 Как Меркель проводит первый день отпуска | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 26.07.2019

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Культура и стиль жизни

Как Меркель проводит первый день отпуска

Канцлер ежегодно отправляется на открытие фестиваля музыки Вагнера в баварский Байройт. И каждый сезон демонстрирует там новые наряды. В этой фотогалерее - самые яркие из них.

  • Ангела Меркель

    Меркель на красной дорожке Байройта

    Ангела Меркель с супругом Йоахимом Зауэром на открытии Байройтского фестиваля в 2001 году. Меркель на тот момент - председатель ХДС.

  • Ангела Меркель

    Меркель на красной дорожке Байройта

    Ангела Меркель и Йоахим Зауэр на открытии фестиваля в 2002-м. В начале этого года она сняла свою кандидатуру на пост канцлера в пользу Эдмунда Штойбера. Сентябрьские выборы в бундестаг выиграла коалиция СДПГ и партии "зеленых" во главе с Герхардом Шредером и Йошкой Фишером.

  • Ангела Меркель

    Меркель на красной дорожке Байройта

    Ангела Меркель с супругом в Байройте. Август 2005-го. 30 мая этого года президиумы ХДС и ХСС на совместном заседании избрали Меркель кандидатом на пост федерального канцлера от своих партий. А 22 ноября 2005 года Меркель стала федеральным канцлером ФРГ.

  • Ангела Меркель

    Меркель на красной дорожке Байройта

    Ангела Меркель в Байройте в 2007 году. В том году Германия председательствовала в ЕС.

  • Ангела Меркель

    Меркель на красной дорожке Байройта

    В Байройте в 2009 году. 27 сентября 2009 года состоялись парламентские выборы, по итогам которых блок ХДС/ХСС сохранил относительное большинство в бундестаге. Удалось сформировать "черно-желтую" коалицию с участием СвДП и привести к присяге второе правительство под председательством Меркель.

  • Ангела Меркель

    Меркель на красной дорожке Байройта

    Этот наряд 2012 года не обсудили разве что самые ленивые! Канцлер появилась на красной дорожке в шикарном платье. Декольте Меркель привлекло тогда всеобщее внимание.

  • Ангела Меркель

    Меркель на красной дорожке Байройта

    Наряд Ангелы Меркель 2015 года тоже долго обсуждали - за лучезарность. Начиная с 2005 года фестивальный гардероб Меркель почти не меняется: приталенный жакет и длинная юбка. Но глаз радует цветовое разнообразие!

  • Ангела Меркель

    Меркель на красной дорожке Байройта

    Байройт, июль 2017-го. В сентябре того года парламентские выборы вновь принесли победу ХДС/ХСС. Из-за сложного состава бундестага коалиционные переговоры затянулись. Но в 2018 году было сформировано новое правительство, основанное на коалиции с социал-демократами. А Меркель уже в четвертый раз стала канцлером Германии.

  • Ангела Меркель

    Меркель на красной дорожке Байройта

    Канцлер с супругом в Байройте в прошлом году. В конце 2018-го после отказа Меркель от участия в борьбе за лидерство в партии новым председателем ХДС была избрана Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

  • Ангела Меркель

    Меркель на красной дорожке Байройта

    Наряд этого сезона - костюм в светло-зеленых тонах. До конца августа Ангела Меркель традиционно ушла в отпуск, начав отдых с прослушивания любимой музыки. После приступов дрожи, которые случились этим летом, общественность особенно пристально следит за состоянием здоровья федерального канцлера.

    Автор: Дарья Брянцева


  • Ангела Меркель

    Меркель на красной дорожке Байройта

    Ангела Меркель с супругом Йоахимом Зауэром на открытии Байройтского фестиваля в 2001 году. Меркель на тот момент - председатель ХДС.

  • Ангела Меркель

    Меркель на красной дорожке Байройта

    Ангела Меркель и Йоахим Зауэр на открытии фестиваля в 2002-м. В начале этого года она сняла свою кандидатуру на пост канцлера в пользу Эдмунда Штойбера. Сентябрьские выборы в бундестаг выиграла коалиция СДПГ и партии "зеленых" во главе с Герхардом Шредером и Йошкой Фишером.

  • Ангела Меркель

    Меркель на красной дорожке Байройта

    Ангела Меркель с супругом в Байройте. Август 2005-го. 30 мая этого года президиумы ХДС и ХСС на совместном заседании избрали Меркель кандидатом на пост федерального канцлера от своих партий. А 22 ноября 2005 года Меркель стала федеральным канцлером ФРГ.

  • Ангела Меркель

    Меркель на красной дорожке Байройта

    Ангела Меркель в Байройте в 2007 году. В том году Германия председательствовала в ЕС.

  • Ангела Меркель

    Меркель на красной дорожке Байройта

    В Байройте в 2009 году. 27 сентября 2009 года состоялись парламентские выборы, по итогам которых блок ХДС/ХСС сохранил относительное большинство в бундестаге. Удалось сформировать "черно-желтую" коалицию с участием СвДП и привести к присяге второе правительство под председательством Меркель.

  • Ангела Меркель

    Меркель на красной дорожке Байройта

    Этот наряд 2012 года не обсудили разве что самые ленивые! Канцлер появилась на красной дорожке в шикарном платье. Декольте Меркель привлекло тогда всеобщее внимание.

  • Ангела Меркель

    Меркель на красной дорожке Байройта

    Наряд Ангелы Меркель 2015 года тоже долго обсуждали - за лучезарность. Начиная с 2005 года фестивальный гардероб Меркель почти не меняется: приталенный жакет и длинная юбка. Но глаз радует цветовое разнообразие!

  • Ангела Меркель

    Меркель на красной дорожке Байройта

    Байройт, июль 2017-го. В сентябре того года парламентские выборы вновь принесли победу ХДС/ХСС. Из-за сложного состава бундестага коалиционные переговоры затянулись. Но в 2018 году было сформировано новое правительство, основанное на коалиции с социал-демократами. А Меркель уже в четвертый раз стала канцлером Германии.

  • Ангела Меркель

    Меркель на красной дорожке Байройта

    Канцлер с супругом в Байройте в прошлом году. В конце 2018-го после отказа Меркель от участия в борьбе за лидерство в партии новым председателем ХДС была избрана Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

  • Ангела Меркель

    Меркель на красной дорожке Байройта

    Наряд этого сезона - костюм в светло-зеленых тонах. До конца августа Ангела Меркель традиционно ушла в отпуск, начав отдых с прослушивания любимой музыки. После приступов дрожи, которые случились этим летом, общественность особенно пристально следит за состоянием здоровья федерального канцлера.

    Автор: Дарья Брянцева


Мы не только собрали здесь самые яркие наряды Ангелы Меркель, но и вспомнили, что знаменательного произошло в тот или иной год в политической биографии немецкого политика.

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Сайт Байройтского фестиваля

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