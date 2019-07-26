Как Меркель проводит первый день отпуска

Меркель на красной дорожке Байройта

Ангела Меркель и Йоахим Зауэр на открытии фестиваля в 2002-м. В начале этого года она сняла свою кандидатуру на пост канцлера в пользу Эдмунда Штойбера. Сентябрьские выборы в бундестаг выиграла коалиция СДПГ и партии "зеленых" во главе с Герхардом Шредером и Йошкой Фишером.