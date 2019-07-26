Как Меркель проводит первый день отпуска

Канцлер ежегодно отправляется на открытие фестиваля музыки Вагнера в баварский Байройт. И каждый сезон демонстрирует там новые наряды. В этой фотогалерее - самые яркие из них.
Мы не только собрали здесь самые яркие наряды Ангелы Меркель, но и вспомнили, что знаменательного произошло в тот или иной год в политической биографии немецкого политика.
Смотрите также:
______________
Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?"
В Байройте стартует фестиваль музыки Рихарда Вагнера - одно из важнейших событий культурной жизни Германии. Главные звезды этого сезона - Анна Нетребко и Валерий Гергиев. (25.07.2019)
Всем работникам по найму в Германии полагается оплачиваемый отпуск. Но нередко работодатели платят сверх этого. Сколько? Все зависит от региона и сферы труда. (16.07.2019)
Немцы любят все планировать заранее: летние путевки покупают уже сейчас. Модные отпускные тенденции прошлого года сохранятся и в этом сезоне. (04.03.2019)
25 июля стартует музыкальный фестиваль в Байройте. Этот город и этот фестиваль сыграли немалую роль в истории немецкого национализма и национал-социализма. (25.07.2018)
Не секрет, что Рихард Вагнер придерживался антисемитских взглядов, а его музыку обожал Гитлер. Руководство в Байройте уже на протяжении многих лет сознательно "работает над ошибками". (25.07.2018)
25 июля начинается Байройтский фестиваль - самый большой оперный фестиваль в Германии. Ни один культурный форум мира не овеян таким количеством легенд - и предрассудков. (24.07.2018)
Наш музыкальный обозреватель Рик Фулкер уверен: если вам нравится Rammstein, то непременно должен нравиться и Вагнер. И наоборот. Почему? (14.08.2017)
Верхняя Франкония - регион "Тысячи сортов пива", однако туристы едут сюда не только, чтобы попробовать этот национальный баварский напиток. (27.07.2018)
Бавария - самый популярный туристический регион Германии. Ежегодно его посещают около 7,5 миллиона гостей из-за рубежа. В чем секреты такой привлекательности? (18.08.2017)