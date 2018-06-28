Как культурно отдохнуть от футбола

Незадолго до начала чемпионата мира философ Саймон Кричли, автор бестселлера про Дэвида Боуи, выпустил книгу "О чем мы думаем, когда думаем о футболе". В ней он, выражаясь в алхимических терминах, назвал ЧМ-2018 в России "квинтэссенцией причудливости эпохи". По его словам, массовая коррупция, угроза насилия со стороны фанатов, культ звездных игроков, бесконечная реклама и "чудовищная а-ля вагнеровская музыка на стадионе" уживаются здесь с красотой самой игры и искренними эмоциями болельщиков.

Фанатская природа футбола

К исследованию природы современного футбола обращаются и социология, и экономика, и, разумеется, искусство. Последнему - сложнее. Визуальность футбола не страдает лакунами: почти все, что можно изобразить, изображено, говорит искусствовед Валентин Дьяконов. Но есть блестящие исключения, добавляет он и предлагает вспомнить документальный фильм Филиппа Паррено и Дугласа Гордона "Зидан. Портрет XXI века". Второй исключительный пример - работы о футболе немецкого фотографа Юргена Теллера (Juergen Teller), которые он привез в Музей современного искусства "Гараж". Выставка "Мандраж на диване" - это попытка сместить фокус с игры и игроков на болельщиков и их переживания.

На выставке фотографий Юргена Теллера

Вся архитектура выставки придумана Теллером лично. Для серии "Siegerflieger" ("самолетом победитилей" в Германии прозвали "Боинг", доставивший победивших футболистов бундестим из Бразилии домой) он построил "мудборд" - коллаж, где фотографии, остро эмоциональные, распластаны на всю протяженность галереи.

Специально для выставки в Москве Теллер сделал серию фотографий "Праздник пшеничного пива", в которой повторяет ритуал мюнхенской "Баварии", игроки которой после побед обливается пивом. "Тут много библейских, я бы сказал, ассоциаций с крещением, новой жизнью, перерождением. Эту серию я легко представляю себе даже в Пушкинском", - говорит Валентин Дьяконов.

На выставке в Москве представлена и видео-работа Теллера, иллюстрирующая горечь разочарования от проигрыша Германии в финале чемпионата мира в 2002 году. Теллер снял себя на видео как болельщика во время прямой трансляции этого матча. Он то расслабленно разваливается на розовом диване, то вскакивает в опасные моменты игры, проливая на ковер пиво. Это и комично, и трогательно, и абсурдно, поскольку зритель не видит экран телевизора. Главный герой - болельщик, уязвимый и не в лучшей форме.

"Фотограф ли Теллер, если является главным персонажем своих работ?" - спрашивают посетители "Гаража" в книге отзывов, которая заслуживает отдельного пролистывания. Там же - непонимание, как обливание пивом может считаться современным искусством.

"Стадион у завода", или Футбол без перспектив

В свою очередь выставка фотографа Сергея Новикова "Grassroots. Низовой футбол в России" в Центре фотографии имени братьев Люмьер фокусируется на маленьких типовых стадионах. Многие из них остались с советских времен, когда футбол был частью общего культа физической культуры. Сейчас же на них играют маленькие непримечательные клубы, названные в честь обувной фабрики или гипсового завода. Играют увлеченно, но не амбициозно, понимая общую бесперспективность с точки зрения достижений.

Одна из фоторабот Сергея Новикова

Фотограф уделяет внимание и ландшафтному контексту: игра на фоне деревянных избушек в Тверской области, карельского леса, типовой пятиэтажки или тепловой станции превращается в антропологическое высказывание о жизни в российской глубинке.

Футбол как часть идеологии

В исторический контекст помещает футбол Новая Третьяковка. Выставка "Футбол и не только" пытается раскрыть тему спорта и визуального образа человека, им занимающегося, в рамках советской идеологии 1920-30-х годов. Каким был футбол и его болельщики в то время? С какими чувствами ходили на футбол молодые строители коммунизма? Красивое, натренированное тело вдохновляет Александра Дейнеку и Иосифа Чайкова, Ивана Шадра и Матвея Манизера. А мяч, за которым тянутся "новые люди", становится символом чего-то недостижимого. Чем и был в итоге коммунизм…

Сравнить, как футбол из элитарного буржуазного развлечения превращался в массовый спорт в России и Германии, можно на специальных показах немых фильмов о футболе "Король нападающий" и "Одиннадцать чертей", снятых в 1927 году. Показы, организованные Немецким культурным центром имени Гете в Москве, пройдут в рамках выставки 29 и 30 июня в сопровождении живой музыки.

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