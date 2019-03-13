 Как крымчане могут принять участие в выборах президента Украины | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 21.03.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Украина

Как крымчане могут принять участие в выборах президента Украины

Немало жителей Крыма и через 5 лет после аннексии полуострова сохранили украинские паспорта. Они могут проголосовать на выборах президента, но не спешат этим правом воспользоваться.

Листовки на КПП Каланчак, призывающие принять участие в выборах президента Украины

Листовки на КПП "Каланчак" призывают принять участие в выборах президента Украины

"Крым - это Украина", - напоминают листовки у окошка паспортного контроля пункта пропуска "Каланчак" на административной границе с аннексированным полуостровом. "Голос каждого важен", - можно прочесть на билборде с херсонской стороны пункта пропуска. Об "изменениях, которых все ждут", сообщает агитация на другой стороне автотрассы. Но жители Крыма, сохранившие украинские паспорта, не спешат регистрироваться для участия в грядущих выборах президента, которые состоятся 31 марта.

Упрощенная процедура для крымских избирателей

По состоянию на среду, 20 марта, о своем участии в голосовании сообщили 2743 жителя полуострова, говорится на сайте Государственного реестра избирателей Украины. Для этого они должны были пройти процедуру изменения места голосования - обратиться с соответствующим заявлением в органы ведения реестра на подконтрольной украинскому правительству территории.

В сентябре Центризбирком Украины упростил порядок изменения избирательного адреса для жителей аннексированного Крыма - теперь им достаточно предъявить только паспорт с регистрацией на полуострове. Сделать это можно до 25 марта включительно, а в случае если главу государства будут избирать во втором туре, - повторно пройти процедуру до 15 апреля.

Агитационный плакат в районе административной границы Крыма

Агитационный плакат в районе административной границы Крыма

Статистика госреестра избирателей свидетельствует, что большинство крымчан с украинским паспортом меняют адрес голосования на киевский - таких сейчас 917. Соучредитель правозащитной организации "Крым-SOS" Алим Алиев объясняет, что в столице регистрируются преимущественно переселенцы, покинувшие полуостров еще в 2014-15 годах.

"Те же, кто едет голосовать непосредственно из Крыма, регистрируются в Херсонской области. Но и этот путь, несмотря на упрощенную регистрацию, нужно пройти дважды, а значит, дважды потратить по тысяче гривен, что не для всех по силам", - рассказывает Алиев.

"Об этом не говорят вслух"

С ним согласны и в отделе ведения госреестра избирателей в Каланчакском районе Херсонской области. "Надеялись, что (избирателей. - Ред.) будет больше, но из Крыма подали только 11 заявлений", - сообщила DW начальник отдела Инна Бруяко.

Предприниматель из крымского Армянска Юрий Соломаха перебрался в херсонское село Преображенка сразу после аннексии полуострова. Он поддерживает связь с родственниками и знакомыми, оставшимися в городе, который находится всего лишь в трех километрах от админграницы. "Ехать на украинские (президентские. - Ред.) выборы им недалеко, но такое желание есть у пары десятков людей на весь 22-тысячный город, - признает Саломаха. - Да и те, кто поедут, не говорят об этом вслух - как бы чего не вышло".

Административная граница Крыма

Административная граница Крыма

По мнению Алима Алиева, участие в предстоящих выборах президента Украины для крымчан является смелым демонстративным жестом. Таким образом гражданин публично отрицает аннексию и признает Крым украинской территории. На фоне репрессий последних лет против крымскотатарских и украинских активистов решается на такую смелость, по оценке Алиева, далеко не каждый.

Контекст

После незаконного референдума 16 марта 2014 года аннексированный Крым отмежевался от Украины границей. В каком состоянии находятся пункты пропуска со стороны Херсонской области через 5 лет - в репортаже DW. (17.03.2019)

Избирательная кампания по выборам президента Украины вышла на финишную прямую. Голосование состоится 31 марта. В обзоре DW - все, что нужно знать о правилах и ходе выборов президента. (19.03.2019)

Расследование DW показало, что самые популярные русскоязычные фейки о выборах президента Украины в Facebook касаются Владимира Зеленского. Повлияют ли они на результаты голосования? (18.03.2019)

31 марта в Украине пройдут выборы президента, которые во многом определят будущее страны на следующие 5 лет. О вариантах развития ситуации - журналист Сергей Руденко для DW. (16.03.2019)

Телевизионный комик Владимир Зеленский считается одним из лидеров президентской гонки в Украине. Неожиданный взлет аутсайдера смешал карты других фаворитов. В чем его секрет? (13.03.2019)

Сразу несколько собеседников DW с полуострова или уклонились от ответа на вопрос об участии в голосовании, или просили не упоминать их имена. "Я не смогу проголосовать на этих выборах, ведь, выехав из Крыма, рискую уже никогда сюда не вернуться, или вернуться сразу в тюрьму", - жалуется председатель Центризбиркома курултая (национального съезда) крымскотатарского народа Заир Смедля.

А что там с темой Крыма?

На низкую активность крымчан на украинских выборах взаимностью отвечают и кандидаты. Как отмечают активисты движения #LiberateСrimea, 14 претендентов на пост главы государства, среди которых оппозиционеры с юго-востока Юрий Бойко и Александр Вилкул, а также один из лидеров избирательной гонки Владимир Зеленский, вообще обошли в своих программах вопрос возвращения Крыма.

"Вопрос Крыма не входит для многих кандидатов в топ-5, и это очень серьезный и угрожающий момент, ведь они боятся брать ответственность за возвращение украинских территории", - констатирует директор киевского центра внешнеполитических исследований "ОПАД" Сергей Пархоменко.

Меджлис, исполнительный орган крымскотатарского курултая, в марте призвал крымчан голосовать за Петра Порошенко. План действующего президента по восстановлению украинского суверенитета на полуострове в Меджлисе считают самым лучшим.

В самом Крыму российские власти объявили Меджлис экстремистской организацией еще в 2016 году, но, несмотря на это, его руководство считает, что Меджлис сохраняет влияние на значительную часть общины. "Но и мы не ожидаем высокой явки крымчан. Работа еще ведется, но вряд ли приедет более нескольких сотен человек", - спрогнозировал в беседе с DW председатель Меджлиса Рефат Чубаров.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp

Смотрите также:

  • Блокпост на административной границе Крыма в Херсонской области

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Первые блокпосты

    Военнослужащие Госпогранслужбы Украины и десантных войск появились на трассах южной Херсонщины в конце февраля 2014 года - с начала беспорядков в Крыму. Опасаясь наступления российских войск с полуострова, они начали обустраивать здесь первые окопы и блокпосты.

  • Пункт пропуска в Крым - очередь из грузовиков на трассе Херсон - Армянск

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Российские пункты пропуска

    В конце апреля 2014 года погранвойска ФСБ России открыли на административной границе с Крымом собственные пункты пропуска на полуостров. Украинские власти назвали эти действия незаконными, однако вынуждены были обустраивать собственные блокпосты. На фото: очередь из грузовиков на трассе Херсон - Армянск, 29 апреля 2014 года.

  • Строительство дамбы на пограничном участке Северо-Крымского канала, февраль 2015 года

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Перекрытый Северо-Крымский канал

    Одним из первых ответов украинских властей на аннексию Крыма было перекрытие Северо-Крымского канала - главного источника водоснабжения северной части полуострова. Формально украинское агентство водных ресурсов отказывается заключать соглашение с российскими структурами полуострова, так как не признает их юрисдикцию. На фото: строительство дамбы на пограничном участке канала, февраль 2015 года.

  • Пограничник на станции Вадим, май 2014 года

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Поезда в Крым больше не ходят

    Железнодорожное сообщение с Крымом было прекращено в декабре 2014 года - формально из соображений безопасности. На полуостров заходили две железнодорожные ветки: восточная - через станцию Новоалексеевка, до нее до сих пор ходят поезда из Киева, Харькова и Запорожья; и западная - через станцию "Вадим", она после перекрытия пришла в упадок. На фото: пограничник на станции "Вадим", май 2014 года.

  • Пожилая женщина с сумкой идет в направлении Крыма в районе административной границы

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Пеший переход в Крым

    С 2016 года проезд через административную границу в Крым разрешен только для частного автотранспорта. Большинство граждан пересекает ее пешком, преодолевая от одного до трех километров между украинским и российским пунктами пропуска.

  • Бетонные блоки на дороге, ведущей в Крым

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Блокада полуострова крымскотатарскими активистами

    В сентябре 2015 года крымскотатарские активисты начали так называемую "гражданскую блокаду" Крыма, перекрыв движение на трассах, ведущих на полуостров. Так они протестовали против сохранения торговых отношений между материком и аннексированным Крымом, а также против репрессий в отношении Меджлиса. Блокада закончилась в январе 2016 года после введения официального запрета на торговлю с Крымом.

  • Рабочие ремонтируют поврежденные линии электропередач, идущей в направлении Крыма

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Без электричества с материка

    Во время активной фазы блокады Крыма ее участники взорвали магистральные линии электропередач, идущие на полуостров от Каховской ГЭС. С тех пор электроснабжение полуострова со стороны материка прекращено. На фото: рабочие ремонтируют поврежденные линии, февраль 2016 года.

  • Штаб общественной организации Аскер у КПВВ Каланчак

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Общественный контроль

    После завершения блокады крымскотатарские активисты создали общественную организацию "Аскер", которая, по их словам, следит за работой пограничников и борется с коррупцией на таможне. На фото: штаб "Аскера" у КПВВ "Каланчак", лето 2016 года.

  • Знак, предупреждающих о наличии мин на этой территории

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Минные поля вместо кукурузных

    Близость административной границы кардинально изменила жизнь населения окрестных сел. Около пятой части сельскохозяйственных земель Мирненской объединенной общины оказались в зоне пограничного контроля: теперь на полях, где выращивали кукурузу и подсолнечник, заложены мины и установлены укрепления.

  • Завод Крымский титан

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    "Крымский титан"

    Завод "Крымский титан", принадлежащий олигарху Дмитрию Фирташу, расположен прямо на административной границе, но юридически зарегистрирован в крымском городе Армянск. Жителям херсонских сел, несмотря на проблемы с переходом административной границы, удавалось работать на предприятии до конца 2016 года.

  • Школьницы из херсонского села Преображенка в защитных масках возвращаются домой после отмены занятий

    Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

    Загрязнение воздуха и химические отравления

    В августе-сентябре 2018 года, вероятно, из-за выбросов с "Крымского титана", местные жители начали обращались в больницы с признаками химического отравления. Из Армянска и соседних херсонских сел эвакуировали детей. Расследование причин случившегося пока не завершено по обе стороны админграницы. На фото: школьницы из села Преображенка в защитных масках возвращаются домой после отмены занятий.

    Автор: Игорь Бурдыга


Смотреть видео 02:28

Бесправие в Крыму: как исчезают активисты и допрашиваются священники

Контекст

Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

После противоречившего конституции страны референдума 16 марта 2014 года аннексированный Крым отмежевался от Украины. Как жили на прилегающей территории последние годы - в галерее DW. (18.03.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Бесправие в Крыму: как исчезают активисты и допрашиваются священники  

КрымНеВаш: Запад считает полуостров частью Украины – DW Новости  

Порошенко, Тимошенко, Зеленский и другие: кто станет президентом Украины? DW Новости  

Также по теме

Ukraine, Kiew: Präsidentschaftskandidat Volodymyr Zelenskiy

Владимир Зеленский, или Кто на выборах в Украине засмеется последним 13.03.2019

Телевизионный комик Владимир Зеленский считается одним из лидеров президентской гонки в Украине. Неожиданный взлет аутсайдера смешал карты других фаворитов. В чем его секрет?

Ukraine Parteikongress Allukrainische Vereinigung Vaterland, Batkiwschtschyna | Julia Timoschenko

Тимошенко заявила о попытке политической расправы перед выборами в Украине 15.02.2019

Юлия Тимошенко обвинила генпрокурора Украины Юрия Луценко в попытке расправиться с конкурентами Петра Порошенко на президентских выборах.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Следствие в ФРГ и Австрии вышло на всемирную допинговую сеть  

Полиция возбудила дело после жалобы главы "Роскосмоса" на статьи с критикой  

Комментарий: Милитаризм как решение всех российских проблем  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно