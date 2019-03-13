Как крымчане могут принять участие в выборах президента Украины

Немало жителей Крыма и через 5 лет после аннексии полуострова сохранили украинские паспорта. Они могут проголосовать на выборах президента, но не спешат этим правом воспользоваться.
"Крым - это Украина", - напоминают листовки у окошка паспортного контроля пункта пропуска "Каланчак" на административной границе с аннексированным полуостровом. "Голос каждого важен", - можно прочесть на билборде с херсонской стороны пункта пропуска. Об "изменениях, которых все ждут", сообщает агитация на другой стороне автотрассы. Но жители Крыма, сохранившие украинские паспорта, не спешат регистрироваться для участия в грядущих выборах президента, которые состоятся 31 марта.
Упрощенная процедура для крымских избирателей
По состоянию на среду, 20 марта, о своем участии в голосовании сообщили 2743 жителя полуострова, говорится на сайте Государственного реестра избирателей Украины. Для этого они должны были пройти процедуру изменения места голосования - обратиться с соответствующим заявлением в органы ведения реестра на подконтрольной украинскому правительству территории.
В сентябре Центризбирком Украины упростил порядок изменения избирательного адреса для жителей аннексированного Крыма - теперь им достаточно предъявить только паспорт с регистрацией на полуострове. Сделать это можно до 25 марта включительно, а в случае если главу государства будут избирать во втором туре, - повторно пройти процедуру до 15 апреля.
Статистика госреестра избирателей свидетельствует, что большинство крымчан с украинским паспортом меняют адрес голосования на киевский - таких сейчас 917. Соучредитель правозащитной организации "Крым-SOS" Алим Алиев объясняет, что в столице регистрируются преимущественно переселенцы, покинувшие полуостров еще в 2014-15 годах.
"Те же, кто едет голосовать непосредственно из Крыма, регистрируются в Херсонской области. Но и этот путь, несмотря на упрощенную регистрацию, нужно пройти дважды, а значит, дважды потратить по тысяче гривен, что не для всех по силам", - рассказывает Алиев.
"Об этом не говорят вслух"
С ним согласны и в отделе ведения госреестра избирателей в Каланчакском районе Херсонской области. "Надеялись, что (избирателей. - Ред.) будет больше, но из Крыма подали только 11 заявлений", - сообщила DW начальник отдела Инна Бруяко.
Предприниматель из крымского Армянска Юрий Соломаха перебрался в херсонское село Преображенка сразу после аннексии полуострова. Он поддерживает связь с родственниками и знакомыми, оставшимися в городе, который находится всего лишь в трех километрах от админграницы. "Ехать на украинские (президентские. - Ред.) выборы им недалеко, но такое желание есть у пары десятков людей на весь 22-тысячный город, - признает Саломаха. - Да и те, кто поедут, не говорят об этом вслух - как бы чего не вышло".
По мнению Алима Алиева, участие в предстоящих выборах президента Украины для крымчан является смелым демонстративным жестом. Таким образом гражданин публично отрицает аннексию и признает Крым украинской территории. На фоне репрессий последних лет против крымскотатарских и украинских активистов решается на такую смелость, по оценке Алиева, далеко не каждый.
Сразу несколько собеседников DW с полуострова или уклонились от ответа на вопрос об участии в голосовании, или просили не упоминать их имена. "Я не смогу проголосовать на этих выборах, ведь, выехав из Крыма, рискую уже никогда сюда не вернуться, или вернуться сразу в тюрьму", - жалуется председатель Центризбиркома курултая (национального съезда) крымскотатарского народа Заир Смедля.
А что там с темой Крыма?
На низкую активность крымчан на украинских выборах взаимностью отвечают и кандидаты. Как отмечают активисты движения #LiberateСrimea, 14 претендентов на пост главы государства, среди которых оппозиционеры с юго-востока Юрий Бойко и Александр Вилкул, а также один из лидеров избирательной гонки Владимир Зеленский, вообще обошли в своих программах вопрос возвращения Крыма.
"Вопрос Крыма не входит для многих кандидатов в топ-5, и это очень серьезный и угрожающий момент, ведь они боятся брать ответственность за возвращение украинских территории", - констатирует директор киевского центра внешнеполитических исследований "ОПАД" Сергей Пархоменко.
Меджлис, исполнительный орган крымскотатарского курултая, в марте призвал крымчан голосовать за Петра Порошенко. План действующего президента по восстановлению украинского суверенитета на полуострове в Меджлисе считают самым лучшим.
В самом Крыму российские власти объявили Меджлис экстремистской организацией еще в 2016 году, но, несмотря на это, его руководство считает, что Меджлис сохраняет влияние на значительную часть общины. "Но и мы не ожидаем высокой явки крымчан. Работа еще ведется, но вряд ли приедет более нескольких сотен человек", - спрогнозировал в беседе с DW председатель Меджлиса Рефат Чубаров.
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