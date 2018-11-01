 Как Кремль украинских политиков для санкций выбирал | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 01.11.2018

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Европа

Как Кремль украинских политиков для санкций выбирал

В санкционном списке Москвы оказались десятки представителей политической элиты Украины, включая Юлию Тимошенко. Как в Кремле составляли этот список? Взгляд Сергея Елкина.

карикатура Сергея Елкина о санкциях России против украинских политиков

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  • Пятновыводитель Ушастый нянь

    Украинские товары в российских магазинах: что еще осталось?

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    Под брендом "Ушастый нянь" производится более десятка товаров для детей. Часть из них, в частности, стиральный порошок, производилась на Украине. В июне 2015 года Роспотребнадзор запретил продажи украинского порошка по причине его токсичности. Сегодня из всей линейки товаров "Ушастый нянь", производимых на украинском заводе, в России продается только пятновыводитель.

  • Бытовая химия, произведенная на Украине

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    В апреле 2015 года Роспотребнадзор запретил продавать в России чистящее средство Mr. Muscle, производимое в Киеве. Сегодня в московских супермаркетах еще можно встретить бытовую химию этой марки, правда, только частично. "Эксперт для кухни" пропал безвозвратно, остался только "Профессионал для стекол".

  • Чистящее средство Утенок

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    В заботе о "благополучии человека" Роспотребнадзор решил запретить и несколько видов средств для очистки туалета. Под запрет попали украинские средства "Супер Сила" и "Видимый эффект". В продаже остается только "Утенок" с морским ароматом.

  • Мыло Camay и Safeguard

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    Без внимания надзорных органов России остаются пока всемирно известные марки мыла, производимые на украинских заводах. Это Camay и Safeguard. Возможно, дело в том, что эти же марки производятся на заводах в других странах Восточной Европы, и пока это осталось незамеченным.

  • Масло из кунжута, кукурузы, тыквы

    Украинские товары в российских магазинах: что еще осталось?

    Масло не для всех

    Вслед за всеми любимыми семечками подсолнечника с Украины из российских магазинов исчезло и подсолнечное масло. Зато для гурманов и любителей здорового питания пока продается масло из кунжута, кукурузы, тыквы и шиповника. В отличие от подсолнечного масла, стоит оно немало, а потому и спросом почти не пользуется.

  • Приправа Maggi

    Украинские товары в российских магазинах: что еще осталось?

    Не до борща

    Компания Nestle, производящая ряд приправ и консервированных продуктов под торговой маркой Maggi, имеет один из заводов в Киеве. На полки российских магазинов оттуда поступает сегодня только один вид приправы - для блюд из мяса. Как сказано на упаковке, с ее помощью можно приготовить и первое, и второе блюдо.

  • Чипсы Estrella

    Украинские товары в российских магазинах: что еще осталось?

    С укропом

    Украина гордится своим картофелем. К сожалению, в России сегодня он продается только в виде чипсов Estrella. Причем, по иронии судьбы, один из наиболее популярных вкусов - "Душистый укроп".

  • Пиво Львовское и Черниговское

    Украинские товары в российских магазинах: что еще осталось?

    Пiво или пиво?

    "Черниговское" и "Львовское" пиво для внутреннего рынка России производится на российских заводах по лицензии. Часть продукции даже отправляется на украинский рынок. Однако украинские покупатели, внимательные к стране происхождения, стали, по словам наблюдателей, бойкотировать украинское пиво российского производства.

  • Пиво Оболонь

    Украинские товары в российских магазинах: что еще осталось?

    "Оболонь" несмотря на запрет

    "Оболонь" появилась на российском рынке около 20 лет назад и стало едва ли не самым популярным среди импортных. В августе 2014 года Россия запретила его импорт. Сегодня, несмотря на запрет, в небольших магазинах шаговой доступности это пиво еще можно найти.

  • Водка Nemiroff

    Украинские товары в российских магазинах: что еще осталось?

    Одно название

    В алкогольных отделах магазинов в России широко представлена любимая всеми украинская горилка, перцовка и водка. Однако, как выясняется, на поверку, от украинского в этих напитках - только название. Сами производители спешат об этом заявить на этикетке.

  • Надпись о продаже тыквы из Гондураса

    Украинские товары в российских магазинах: что еще осталось?

    Гондурас в помощь

    Поставки овощей с Украины сократились в Россию почти на 86 процентов за первый квартал этого года. Замещать импорт из соседней страны приходится самыми экзотичными способами, например, при помощи закупок тыквы в Гондурасе.

  • Масло Олейна

    Украинские товары в российских магазинах: что еще осталось?

    Сами себе маслодавы

    Подсолнечное масло, как и подсолнечные семечки, всегда ассоциировались у российского покупателя с Украиной. "Олейна" до недавнего времени привозилась из Днепропетровска, сегодня все поставки осуществляются с заводов в Воронежской области.

  • Водка Хортица и Nemiroff

    Украинские товары в российских магазинах: что еще осталось?

    Горилка "а-ля рус"

    Водочные полки ломятся от "украинских" напитков. Только въедливый покупатель сможет обнаружить, что в действительности страна происхождения спиртного - Россия. Украинским осталось только название и история напитка.

  • Водка Путинка и Санкционка

    Украинские товары в российских магазинах: что еще осталось?

    Водка "Санкционка"

    Самой популярной и знаковой маркой водки в России остается "Путинка". Правда, к ней добавилась недавно новая водка - "Санкционка" со слоганом "Вот наш ответ!", изображением карты России, раскрашенной в цвета российского триколора, и утверждением, что "лучше русской водки нет".

    Автор: Евлалия Самедова, Москва


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Спецпредставитель Госдепа США по Украине в "Немцова.Интервью": Санкции против РФ пока не сработали

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