Как Кремль украинских политиков для санкций выбирал

Украинские товары в российских магазинах: что еще осталось?

Масло не для всех

Вслед за всеми любимыми семечками подсолнечника с Украины из российских магазинов исчезло и подсолнечное масло. Зато для гурманов и любителей здорового питания пока продается масло из кунжута, кукурузы, тыквы и шиповника. В отличие от подсолнечного масла, стоит оно немало, а потому и спросом почти не пользуется.