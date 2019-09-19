Как контрабанда щенков стала в Германии прибыльным бизнесом

"Не забудь спросить, откуда их привезли", - напутствует Штефан Клиппштайн (Stefan Klippstein) свою подругу Клаудию (имя изменено. - Ред.), которая отправляется на встречу с нелегальными торговцами собак в Берлине. Штефан занимается защитой животных: он почти ежедневно выискивает в интернете подозрительные объявления и сообщает о них правоохранительным органам. Клаудия часто помогает ему, играя роль потенциального покупателя. В этот раз в берлинском районе Веддинг ей хотят продать щенка мальтийской болонки. Операция проводится совместно с полицией.

"Если я подам условный знак, быстро подходите, хорошо?" - говорит Клавдия полицейским. Правоохранители со Штефаном из укрытия наблюдают за происходящим. Напряжение растет. Из роскошного черного лимузина выходят три человека - предположительно, выходцы из Сербии. Они просят 500 евро за явно нездорового щенка. Вакцинирован ли он, они не знают. Задав посредникам еще пару вопросов, Клаудия берет собаку в руки и подает знак. К группе подбегают полицейские с криком: "Руки вверх!". Нелегальные торговцы арестованы.

Штефан Клиппштайн

Собаки из Румынии с поддельными документами

Случай с мальтийской болонкой в Берлине - лишь один из множества примеров того, что происходит на нелегальном рынке собак в Германии и Европе в целом. Согласно исследованию Еврокомиссии, ежегодно в пределах ЕС незаконно перевозится свыше полумиллиона собак - больных, непривитых, с поддельными документами или вовсе без таковых. При этом покупателей регулярно обманывают, а животные зачастую умирают вскоре после совершения сделки.

В свою очередь, посредники зарабатывают таким способом огромные суммы. По словам активистов, прибыль нелегальных торговцев собаками уже можно сопоставить с доходами наркомафии. Так, в международной организации Vier Pfoten ("Четыре лапы") подсчитали, что только на платформе eBay во всем мире ежегодно продается около 2,3 млн собак - большинство из них нелегально. Учитывая, что средняя цена за щенка колеблется около 700 евро, общая выручка частных продавцов составляет около 1,6 млрд евро в год.

Приют для бездомных животных в Сербии

Контрабанда собак стала прибыльным бизнесом и в ФРГ. "Вне всяких сомнений, здесь имеет место организованная преступность. Люди завозят собак в Германию и здесь их продают", - отмечает представитель Немецкого союза защиты животных Леа Шмиц (Lea Schmitz). По данным активистов, больше всего на немецком нелегальном рынке собак из Румынии; за ней следуют Венгрия, Сербия и Болгария. В основном торговцы находят своих клиентов через интернет.

Алчные "зоозащитники"

Схема, по которой работают продавцы собак, довольно проста: породистых щенков незаконно разводят в странах Юго-Восточной Европы и продают в Западной Европе по гораздо более высокой цене. В последнее время, однако, популярность получила еще одна стратегия. В Юго-Восточной Европе много бродячих собак: их отлавливают и помещают в приюты: если никто их не забирает в течение определенного времени, таких животных умерщвляют.

Мариус Чирка

О попавших в беду псах заботится ряд местных и международных организаций. Однако, как ни странно, именно это и способствовало развитию нелегального бизнеса. Штефан Клиппштайн знает о схеме не понаслышке. "Они говорят, что спасают бездомных животных, забирают из приютов по 60-70 собак и через Facebook продают их новым хозяевам, которые ничего о них не знают. Некоторые даже открыли настоящие фирмы, которые специализируются на транспортировке животных из Восточной в Западную Европу", - рассказывает активист.

При этом продавцы собак в Германии зачастую сотрудничают с посредниками в Восточной Европе. Животных нередко вывозят из страны без вакцинации и с поддельными документами, приобретенными с помощью коррумпированных ветеринаров. Торговцы не готовы тратить пару сотен евро на прививки и оформление легального паспорта, ведь это уменьшит их прибыль.

25 тысяч евро за 40 собак

В свою очередь, в Румынии с нелегальным бизнесом борется коллега немецкого активиста Мариус Чирка. В прошлом он работал в банке, однако шесть лет назад уволился и открыл приют для домашних животных. Теперь он пытается засудить контрабандистов и изменить местное законодательство. Как Чирка, так и Клиппштайн неоднократно подвергались физическим нападениям со стороны мошенников.

Румынский активист рассказывает DW о том, как контрабандистам удается заработать пятизначные суммы: "Так называемые "защитники" животных пишут, что им нужны деньги на транспорт. Немцы, итальянцы и англичане им платят: таким способом они собирают пару тысяч евро. Следующим этапом является сбор денег якобы на прививки, паспорта и тому подобное. В общей сложности за 30-40 собак они вполне могут выручить 20-25 тысяч евро".

В отличие от Австрии и Швейцарии, где торговля щенками в интернете запрещена, ни в Германии, ни на уровне ЕС пока не планируют принимать подобные меры. Полиция ФРГ лишь реагирует на сигналы от бдительных граждан, как это было в случае с мальтийской болонкой в Берлине. Тем временем контрабандисты продолжают зарабатывают миллионы евро, поставляя немецким покупателям собак из Восточной Европы.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | YouTube | Telegram

Смотрите также:

Как немецкие пожарные спасают животных Котенок под капотом Бригаду спасателей из Дортмунда вызвал владелец машины, который услышал мяуканье из-под капота своего автомобиля, а когда открыл его, то увидел застрявшего глубоко внизу котенка. Спасти котенка удалось лишь после того, как пожарные размонтировали днище автомобиля. Как он туда ухитрился залезть - загадка. По всей видимости, котенок пытался согреться там в холодную декабрьскую ночь.

Как немецкие пожарные спасают животных Енот в трубе Пожарным города Гёппингена на юге Германии пришлось вызволять этого енота из дымовой трубы камина. Лишь с помощью троса, на который был прикреплен щит, им удалось буквально протолкнуть животное в подвал, в котором его ждали спасатели.

Как немецкие пожарные спасают животных Косули провались в шахту В июне 2017 года пожарные Дортмунда спасли двух молодых косуль, которые упали в шахту бывшей теплоэлектростанции. Косулям повезло, что их рев услышали случайные прохожие, которые и позвали на помощь спасателей.

Как немецкие пожарные спасают животных Ежик в заборе В сентябре 2017 года в Бонне между прутьями железного забора застрял еж. Приехавшие спасатели смогли освободить его, перекусив толстые металлические прутья с помощью специальных арматурных ножниц

Как немецкие пожарные спасают животных Косуля в воротах В закрытых металлических воротах мусороперерабатывающего предприятия города Штендаля в земле Саксония-Анхальт застряла косуля, которая пыталась пролезть между металическими прутьями. Здесь перекусывать прутья не пришлось: пожарные воспользовались специальным расширителем-домкратом: чтобы освободить напуганное животное.

Как немецкие пожарные спасают животных Попугай испугался крякающих уток Артист цирка Алессио Фохезато из Штутгарта благодарен пожарным за то, что они смогли достать с дерева его попугая по кличке Пако. Двенадцатилетний попугай во время репетиции у озера вырвался из рук артиста и приземлился на верхушке дерева. Он испугался кряканья уток в парке. Пако не подавался уговорам своего хозяина вернуться на землю. На помощь пришли спасатели, поднявшиеся по пожарной лестнице.

Как немецкие пожарные спасают животных Кошка из горящей квартиры Сотрудник пожарной службы Ганновера Штефан Альбрехт (Stefan Albrecht) вынес в июле 2017 года из горящей квартиры кошку. Она отравилась углекислым газом, поэтому ей дали подышать чистым кислородом. И спасли ее.

Как немецкие пожарные спасают животных Куры на автобане Неподалеко от города Линца потерпел аварию грузовик, который вез клетки с курами.В результате на автостраде оказалось семь тысяч кур. Сотрудникам пожарной службы понадобилось несколько часов на то, чтобы поймать их и водворить обратно в клетки. Все это время движение по автобану было перекрыто.

Как немецкие пожарные спасают животных Свиньи под присмотром В окрестностях города Ашеберга шофер грузовика, перевозившего 135 свиней, не справился с управлением и съехал в кювет. Грузовик перевернулся, пять свиней погибли сразу, еще пять получили ранения, несовместимые с жизнью, и их пришлось усыпить. За оставшимися в живых 125 свиньями присматривала, а потом загружала их в кузов другого автомобиля бригада пожарных. Автор: Виктор Вайц

