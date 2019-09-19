Как контрабанда щенков стала в Германии прибыльным бизнесом

Многие связывают термин "контрабанда" с оружием или наркотиками. Между тем в Европе процветает другой бизнес - нелегальная торговля собаками. Как они попадают в Германию - в расследовании DW.
"Не забудь спросить, откуда их привезли", - напутствует Штефан Клиппштайн (Stefan Klippstein) свою подругу Клаудию (имя изменено. - Ред.), которая отправляется на встречу с нелегальными торговцами собак в Берлине. Штефан занимается защитой животных: он почти ежедневно выискивает в интернете подозрительные объявления и сообщает о них правоохранительным органам. Клаудия часто помогает ему, играя роль потенциального покупателя. В этот раз в берлинском районе Веддинг ей хотят продать щенка мальтийской болонки. Операция проводится совместно с полицией.
"Если я подам условный знак, быстро подходите, хорошо?" - говорит Клавдия полицейским. Правоохранители со Штефаном из укрытия наблюдают за происходящим. Напряжение растет. Из роскошного черного лимузина выходят три человека - предположительно, выходцы из Сербии. Они просят 500 евро за явно нездорового щенка. Вакцинирован ли он, они не знают. Задав посредникам еще пару вопросов, Клаудия берет собаку в руки и подает знак. К группе подбегают полицейские с криком: "Руки вверх!". Нелегальные торговцы арестованы.
Собаки из Румынии с поддельными документами
Случай с мальтийской болонкой в Берлине - лишь один из множества примеров того, что происходит на нелегальном рынке собак в Германии и Европе в целом. Согласно исследованию Еврокомиссии, ежегодно в пределах ЕС незаконно перевозится свыше полумиллиона собак - больных, непривитых, с поддельными документами или вовсе без таковых. При этом покупателей регулярно обманывают, а животные зачастую умирают вскоре после совершения сделки.
В свою очередь, посредники зарабатывают таким способом огромные суммы. По словам активистов, прибыль нелегальных торговцев собаками уже можно сопоставить с доходами наркомафии. Так, в международной организации Vier Pfoten ("Четыре лапы") подсчитали, что только на платформе eBay во всем мире ежегодно продается около 2,3 млн собак - большинство из них нелегально. Учитывая, что средняя цена за щенка колеблется около 700 евро, общая выручка частных продавцов составляет около 1,6 млрд евро в год.
Контрабанда собак стала прибыльным бизнесом и в ФРГ. "Вне всяких сомнений, здесь имеет место организованная преступность. Люди завозят собак в Германию и здесь их продают", - отмечает представитель Немецкого союза защиты животных Леа Шмиц (Lea Schmitz). По данным активистов, больше всего на немецком нелегальном рынке собак из Румынии; за ней следуют Венгрия, Сербия и Болгария. В основном торговцы находят своих клиентов через интернет.
Алчные "зоозащитники"
Схема, по которой работают продавцы собак, довольно проста: породистых щенков незаконно разводят в странах Юго-Восточной Европы и продают в Западной Европе по гораздо более высокой цене. В последнее время, однако, популярность получила еще одна стратегия. В Юго-Восточной Европе много бродячих собак: их отлавливают и помещают в приюты: если никто их не забирает в течение определенного времени, таких животных умерщвляют.
О попавших в беду псах заботится ряд местных и международных организаций. Однако, как ни странно, именно это и способствовало развитию нелегального бизнеса. Штефан Клиппштайн знает о схеме не понаслышке. "Они говорят, что спасают бездомных животных, забирают из приютов по 60-70 собак и через Facebook продают их новым хозяевам, которые ничего о них не знают. Некоторые даже открыли настоящие фирмы, которые специализируются на транспортировке животных из Восточной в Западную Европу", - рассказывает активист.
При этом продавцы собак в Германии зачастую сотрудничают с посредниками в Восточной Европе. Животных нередко вывозят из страны без вакцинации и с поддельными документами, приобретенными с помощью коррумпированных ветеринаров. Торговцы не готовы тратить пару сотен евро на прививки и оформление легального паспорта, ведь это уменьшит их прибыль.
25 тысяч евро за 40 собак
В свою очередь, в Румынии с нелегальным бизнесом борется коллега немецкого активиста Мариус Чирка. В прошлом он работал в банке, однако шесть лет назад уволился и открыл приют для домашних животных. Теперь он пытается засудить контрабандистов и изменить местное законодательство. Как Чирка, так и Клиппштайн неоднократно подвергались физическим нападениям со стороны мошенников.
Румынский активист рассказывает DW о том, как контрабандистам удается заработать пятизначные суммы: "Так называемые "защитники" животных пишут, что им нужны деньги на транспорт. Немцы, итальянцы и англичане им платят: таким способом они собирают пару тысяч евро. Следующим этапом является сбор денег якобы на прививки, паспорта и тому подобное. В общей сложности за 30-40 собак они вполне могут выручить 20-25 тысяч евро".
В отличие от Австрии и Швейцарии, где торговля щенками в интернете запрещена, ни в Германии, ни на уровне ЕС пока не планируют принимать подобные меры. Полиция ФРГ лишь реагирует на сигналы от бдительных граждан, как это было в случае с мальтийской болонкой в Берлине. Тем временем контрабандисты продолжают зарабатывают миллионы евро, поставляя немецким покупателям собак из Восточной Европы.
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