Как колядуют в Германии (фото)

06.01.2019, Трир • День трех святых королей (Heilige Drei Könige) отмечается по всей Германии 6 января. В некоторых федеральных землях, например, в Баварии, Баден-Вюртемберге, Саксонии-Анхальт, этот день даже считается официальным выходным. Мощи трех евангельских волхвов, принесших младенцу Иисусу дары на Рождество, хранятся в Кельнском соборе.
Декабрьские кадры из Германии
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Из Берлина с Новым годом!
31.12.2018, Берлин • Таким необычным способом решил поздравить берлинцев с наступающим Новым годом житель столичного района Мальсдорф. Он "рисует" в воздухе фонариком, это снимают с длинной выдержкой, а потом кадры накладываются друг на друга.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Достопримечательности Германии: Дрезденский Цвингер
30.12.2018, Дрезден • Дрезденский Цвингер (Zwinger) - дворцово-парковый ансамбль эпохи барокко в столице Саксонии. Его возвели в центре города во времена правления курфюрста Августа Сильного (1670-1733). Сейчас здесь находятся знаменитая Дрезденская картинная галерея и несколько других музеев.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Немецкие "моржи" совершили зимний заплыв
Берлин, 29.12.2018 • Каждый год члены клуба "Берлинские тюлени" после Рождества совершают заплыв в озере Оранкезе.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
В зоопарке Гамбурга родился 100-килограммовый малыш
28.12.2018, Гамбург • Слоненку, который родился в ночь на Рождество, еще не дали имя. Проголосовать за него должны жители Гамбурга.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Кошкин дом под Франкфуртом
27.12.2018, Бад-Хомбург • Фасад этого дома в гессенском городе Бад-Хомбург облицован природным шифером. Материал, который получают, раскалывая слоистые горные сланцы, используется в Германии уже много столетий. В последнее время он вновь вошел в моду. Стоит такая облицовка дорого, но держится вечно, так что улыбаться эта кошка будет еще долго.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Когда толстеют в Германии
26.12.2018 • Килограммы прибавляются не между Рождеством и Новым годом, а между Новым годом и Рождеством, - гласит немецкий афоризм, охотно цитируемый перед праздниками в разных вариантах, например, в таком: Man nimmt nicht zwischen Weihnachten und Neujahr zu, sondern zwischen Neujahr und Weihnachten. Важно, однако, помнить, что в Германии Рождество отмечают до Нового года.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Зимний вечер в Рудных горах
25.12.2018, Зайффен • Этот регион находится в двух странах на границе немецкой земли Саксония и чешской Богемии. Зимой здесь всегда много снега и созданы прекрасные условия для катания на лыжах, а так эти места выглядят вечером, когда туристы уже отдыхают после занятий всякими разными зимними видами спорта или просто длительных прогулок на свежем воздухе.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Рождественский вертеп в романском соборе
24.12.2018, Оснабрюк • Этот рождественский вертеп, установленный в кафедральном соборе нижнесаксонского города Оснабрюка, состоит из более чем четырех десятков фигур. Они были созданы в 1919-1929 годах в мастерской тогдашнего соборного скульптора Якоба Хольтмана. Храм был возведен в конце романской эпохи в XII-XIII веках. Первую церковь на этом месте заложили во времена Карла Великого в 785 году.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Снежное Рождество в Баварском лесу
23.12.2018, Нойшёнау • Трудно поверить, но в Германии есть места, где на Рождество лежит снег. Эта фотография была сделана незадолго до праздника в Национальном парке Баварский лес.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Рождественский парк Юрского периода
22.12.2018, Карлсруэ • Говорят, что много миллионов лет назад птерозавры питались рыбами и насекомыми, но в наши дни они явно предпочитают рождественские пирамиды. Этот представитель данного отряда хорошо устроился - обитает около Музея естественной истории в Карлсруэ, где по соседству в предпраздничные недели работает одна из городских рождественских ярмарок.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Небесная покровительница горняков
21.12.2018, Эссен • В конце 2018 года в Германии завершается целая эпоха: прекращается добыча каменного угля. В пятницу закрывается последняя угольная шахта в Рурской области - Prosper-Haniel. В Эссене состоялась прощальная и очень эмоциональная церковная служба, на которую из-под земли доставили эту фигуру святой великомученицы Варвары - небесной покровительницы горняков.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Наводнению века - 25 лет
20.12.2018, Кобленц • Эту природную катастрофу, случившуюся на Рождество четверть века назад, в Германии называют "Наводнением века". Особенно сильно тогда пострадали города и регионы на Среднем и Нижнем Рейне, а также вдоль Мозеля. Общий ущерб оценивается в полмиллиарда евро. После катастрофы были существенно увеличены инвестиции в строительство дамб и других защитных сооружений.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Успел подрасти!
19.12.2018, Берлин • Около двух недель назад мы уже показывали вам этого медвежонка, появившегося на свет в зоопарке Берлин-Фридрихсфельде в начале декабря. Сейчас зоопарк опубликовал новый снимок, которым мы также охотно делимся.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Красный "Жук" - старый верный друг
19.12.2018, Эртинген • Немцы в большинстве своем, как известно, испытывают особую привязанность и нежную любовь к родным автомобилям. Немецким Санта-Клаусам ничто человеческое тоже не чуждо. Этот Рождественский Дед из баден-вюртембергского Эртингена оленьей повозке предпочитает такого классического "Жука" (VW Käfer), кончено же, красной праздничной лакировки.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Новый броневик для немецкого спецназа
18.12.2018, Эссен • Такой новогодний подарок получил полицейский отряд специального назначения земли Северный Рейн - Вестфалия - новый 17,5-тонный броневик модели "Survivor R" особой комплектации стоимостью 1,2 млн евро. Он сменит модель 1979 года и будет использоваться в антитеррористических операциях и борьбе с оргпреступностью. Ранее такие новые машины поступили на службу в Берлине и Саксонии.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Два года после трагедии
18.12.2018, Берлин • В немецкой столице работает более восьмидесяти рождественских базаров. Эта фотография была сделана сейчас в районе Шарлоттенбург на площади Брайтшайдплац, где в 2016 году произошел террористический акт с использованием угнанного грузовика, в результате которого погибло 12 человек и более пятидесяти получили ранения. 19 декабря этому трагическому событию исполняется два года.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Мамонтово Рождество в Германии
17.12.2018, Ройтлинген • Это мамонтово дерево было посажено около евангелической церкви в баден-вюртембергском Бронвайлере в 1864 году. Перед Рождеством здешнюю 37-метровую гигантскую секвойю украшают гирляндами. Еще одно такое дерево можно увидеть в этой же земле - в Райнфельдене. Родиной секвой является Северная Америка. В Европу первые семена для ботанических садов завезли в XIX веке.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Снежный стрит-арт
17.12.2018, Гамбург • Эта фотография была сделана в Гамбурге, где в прошлое воскресенье выпал первый снег - для снеговика маловато, но смайлик на машине вышел чудесный.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Зима на горе Броккен
16.12.2018, Гарц • Немецкий регион Гарц, расположенный в трех федеральных землях Германии - Тюрингии, Саксонии-Анхальт и Нижней Саксонии, интересен для туристов в любое время года. Одна из достопримечательностей Гарца - гора Броккен, на вершину которой проложена узкоколейная дорога. Весной на Вальпургиеву ночь, согласно легенде, на вершину горы слетаются ведьмы, но сейчас им здесь слишком холодно.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Мороз и солнце - день альпийский
15.12.2018, Штёттен-ам-Ауэрберг • В Баварских Альпах скоро начнется очередной лыжный сезон. В перерывах между катанием можно также осмотреть здешние достопримечательности - например, церковь Святого Георгия, расположенную на горе Ауэрберг в регионе Восточный Альгой.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Музей рождественских вертепов
14.12.2018, Миндельхайм • Немецкая традиция создания рождественских композиций (нем. Weihnachtskrippe), воспроизводящих сцену Рождества Христова, уходит во времена Средневековья. В этом году, незадолго до праздника, в баварском Миндельхайме после ремонта вновь открылся музей Krippenmuseum, в котором собраны такие экспонаты. Эта резная фигура шагающего Младенца Христа была создана в XV веке.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Слово года в Германии
14.12.2018, Висбаден • Общество немецкого языка в Висбадене выбрало Слово 2018 года в Германии: Heißzeit. Пререводится как "пекло" или, если дословно, по аналогии с ледниковым периодом, - "жаркий период". Прошедшее аномальное и эпохально жаркое лето вошло в историю наблюдений за погодой, продемонстрировав перспективы, ожидающие человечество в результате изменения земного климата.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Гильотина для куриных яиц
13.12.2018, Бонн • Вы ничего не пропустили в жизни, если до сих пор обходились без таких штучек для срезания скорлупы - своего рода яичных гильотин. Однако это их немецкое название рекомендуем запомнить, чтобы при случае блеснуть филологическим шедевром - Eierschalensollbruchstellenverursacher. Не будем лишать вас радости самостоятельно его перевести. Есть также короткий вариант - Eierköpfer.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Сколько стоят елки
13.12.2018, Бад-Фильбель • Ежегодно в Германии продается более 29 миллионов рождественских елок. В нынешнем сезоне цена за метр самого популярного вида - кавказской пихты (нем. Nordmanntanne) составит от 18 до 24 евро. На фотографии - елочный базар в гессенском Бад-Фильбеле.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Borschtsch - рекордсмен
12.12.2018, Берлин • Borschtsch - так название борща пишется по-немецки. Согласно данным словарного издательства Duden, среди простых слов в немецком языке оно занимает первое место по количеству идущих подряд согласных - восемь букв, то есть держит филологический рекорд в своей категории. Вот такие пироги! Вернее - Piroggen.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Золотой подарок к Рождеству
12.12.2018, Куксхафен • Два золотых слитка по 250 грамм каждый - такой рождественский подарок от анонимного благотворителя получил по почте приют для животных в нижнесаксонском городе Куксхафене. Стоимость этих слитков составляет сейчас около 17 тысяч евро.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Ночной Бамберг
11.12.2018, Бамберг • Эта фотография была сделана в баварском городе Бамберге в начале этой недели. Старая ратуша, построенная на искусственном острове посреди реки Регниц, внесена в список Всемирного культурного наследия вместе с другими архитектурно-историческими памятниками этого небольшого города - одной из популярных туристических целей в Германии.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Северные олени из Гарца
10.12.2018, Вульфтен • "Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним"... Эти олени в тундру и тайгу не собираются. Они прекрасно чувствуют себя в немецком регионе Гарц. Их послужному списку могут позавидовать даже настоящие актеры. Они активно снимаются в кино, выступают на телевидении. В оставшееся время сейчас - развозят подарки детворе, выезжая на помощь Санта-Клаусам в разные уголки Германии.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Рождественские байкеры
10.12.2018, Гамбург • В ганзейском городе Гамбурге состоялся предпраздничный заезд на мотоциклах - Santa Claus Tour. В этом году в нем приняло участие около полусотни Рождественских-Дедов-Морозов-Санта-Клаусов. Цель акции - сбор пожертвований для детской больницы в гамбургском районе Альтона.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Фахверковое Рождество
09.12.2018, Бернкастель-Кус • Девятое декабря - время открывать девятые дверки на рождественских календарях - маленьких, больших, покупных, самодельных... Такой рождественский календарь сейчас можно увидеть в городе Бернкастель-Кус на Мозеле - популярном туристическом и винодельческом регионе. В него превратили фасад одного из здешних фахверковых домов.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Элвис Пресли на светофоре
08.12.2018, Фридберг • Такие пешеходные светофоры можно теперь увидеть в немецком городе Фридберге около Франкфурта-на-Майне. В 1958-1960 годах "король рок-н-ролла" проходил в этих местах срочную военную службу на здешней американской военной базе. Жил Элвис Пресли в это время на соседнем курорте Бад-Наухайм, где сейчас ежегодно проводится музыкальный фестиваль, посвященный его памяти.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Белый мишка
07.12.2018, Берлин • Этот медвежонок появился на свет в зоопарке Берлин-Фридрихсфельде около недели назад и растет под бдительным присмотром медведицы Тони, видеокамеры и немецкой общественности. Особо критическими в жизни новорожденных белых медведей считаются первые 10 дней. В целом их смертность в зоопарках Германии составляет почти 60 процентов. Желаем здоровья маме и малышу.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Жизнь в янтарном лесу
06.12.2018, Штутгарт • Личинка богомола, попавшая в древесную смолу много миллионов лет назад. В немецком городе Штутгарте открылась выставка "Жизнь в янтарном лесу" ("Leben im Bernsteinwald"). Она проходит в земельном Музее естественной истории (Naturkundemuseum Stuttgart) до 28 июля 2019 года. Особое внимание организаторы экспозиции уделили инклюзам - ископаемым останкам живых организмов.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Время прогонять злых духов
06.12.2018, Бургберг • Эта фотография была сделана в баварском Альгое, где в эти дни проходят шествия - Klausentreiben, традиционные для этих альпийских регионов. Молодые люди в одеждах из шкур после наступления темноты устраивают шумные процессии, цель которых - изгнать злых духов.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Cамые красивые рождественские рынки
05.12.2018, Кельн • В Европе ищут лучшие рождественские рынки. Германию среди двадцати финалистов конкурса на сайте www.europeanbestdestinations.com представляют Кельн (фото), Ахен, Нюрнберг, Дрезден, Лейпциг и Эрфурт. Принять участие в голосовании можно до десятого декабря. В последние три года победителем становился Загреб.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Двойник Ангелы Меркель
05.12.2018, Аттендорн • На этой неделе будет избран преемник или преемница Ангелы Меркель на посту лидера ХДС. Ранее она также заявила, что не будет больше выдвигаться на пост канцлера. Двойник Меркель - Урсула Ванецки, много лет выступающая в образе самой сильной женщины в мировой политике, в связи с этим заявила, что сама уже немного устала от этой роли и рада будет более спокойным временам.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Мировой рекорд
04.12.2018, Ринтельн • Сюзанна и Томас Йеромин из Нижней Саксонии очень любят Рождество и наряжают дома целый рождественский лес. В этом году они установили 316 рождественских елок и стали обладателями мирового рекорда по их количеству в одном месте, что подтвердил представитель Института рекордов Германии (RID). Для создания праздничной атмосферы использовали 300 гирлянд и 42 тысячи шаров.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Бэби-угрей выпустили в Рейн
04.12.2018, Франкфурт-на-Майне • Килограмм мальков речного угря (ангулас), считающихся деликатесом в Испании, стоит около тысячи евро. Немецкая таможня в аэропорту Франкфурта недавно изъяла партию такого товара - две тысячи живых экземпляров, которых пытались вывезти во Вьетнам. Теперь их выпустили в Рейн в районе Майнца. Популяция угрей здесь сильно сократилась. Они находятся под особой охраной.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Рождественские рынки отказываются от пластика
03.12.2018, Любек • Эта фотография была сделана в ганзейском городе Любеке - на родине сладостей из марципана, где в этом году объявили последовательную борьбу пластиковому мусору на рождественских рынках. Глинтвейн и пунш здесь теперь разливают только в такие керамические кружки, а покупки кладут в бумажные пакеты с надписью: "Любек - рождественская столица Северной Германии".
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Замок за один евро
03.12.2018, Ганновер • Неоготический замок Мариенбург считается своего рода нижнесаксонским "Нойшванштайном". Он был возведен в середине XIX века для последнего царствовавшего короля Ганновера Георга V. До сих пор находился в собственности рода Вельфов. Сейчас замок нуждается в ремонте стоимостью в 27 млн евро, поэтому нынешний глава рода принял решение продать его Нижней Саксонии за один евро.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Рождество в княжеском замке
02.12.2018, Регенсбург • Князья фон Турн-и-Таксис считаются самым богатым из бывших владетельных домов Европы. Их предки сыграли важную роль в становлении и развитии европейской почтовой службы. Графиня Глория фон Турн-и-Таксис уже много лет устраивает во дворе родового дворца Санкт-Эммерам в Регенсбурге рождественский рынок - один из более чем 2500 таких рынков в Германии.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Золотой гость
01.12.2018, Дрезден • В начале декабря в Германии повсюду открылись рождественские рынки. Один из самых древних находится в Дрездене - Striezelmarkt. А эта фотография сделана на рынке Augustusmarkt, названого в честь саксонского курфюрста Августа Сильного, памятник которому изображен на этой фотографии на фоне колеса обозрения, на котором там можно прокатиться.
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Когда отдыхают немцы
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Праздничные дни в немецком календаре
Праздничная география
Германия - государство федеральное. Праздничные дни определяются земельными законами, поэтому в разных регионах их количество колеблется от девяти до пятнадцати в год. В целом среди земель лидирует Бавария (14), а меньше всего праздников в Берлине, Бремене, Гамбурге, Нижней Саксонии и Шлезвиг-Гольштейне (9). Особое место занимает баварский город Аугсбург (15), где есть дополнительный выходной.
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Праздничные дни в немецком календаре
Католики и протестанты
Разница объясняется конфессиональными особенностями. В преимущественно католических регионах в календаре насчитывается больше красных дней, чем в протестантских. При этом некоторые официальные праздники остаются рабочими днями, в которые лишь нет занятий в школах и вузах.
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Праздничные дни в немецком календаре
Великие комбинаторы
Искусство комбинировать праздники, уик-энды и отпуск - народный немецкий спорт. Самые урожайные месяцы - май и декабрь. Заветное слово в таких случаях - "Brückentag", то есть день (Tag) отпуска, который как мост (Brücke) соединяет праздник(и) и выходные. Кроме того, можно также добавить отпуск к одному из длинных уик-эндов (langes Wochenende), когда праздник отмечается в пятницу или понедельник.
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Праздничные дни в немецком календаре
Цена вопроса
Если праздники выпадают на выходные, в Германии их не отгуливают позже, как это делается во многих других странах, например, в России. Однако в последнее время этот прогрессивный зарубежный опыт начали активно обсуждать. Экономисты уже подсчитали, что каждый дополнительный выходной обойдется Германии в 0,1% годового роста ВВП и приведет к снижению экономического оборота на 10 миллиардов евро.
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Праздничные дни в немецком календаре
Новый год
Neujahr, Neujahrstag. Отмечается первого января и в особых объяснениях не нуждается. Однако уже на примере этого праздника можно еще раз продемонстрировать особенности немецкого федерализма. Первый вариант его названия (Новый год / Neujahr) - официально используется в соответствующих законах Баварии и Баден-Вюртемберга, второй (Новогодний день / Neujahrstag) - во всех остальных землях.
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Праздничные дни в немецком календаре
Богоявление
Heilige Drei Könige, Epiphanias. Отмечается шестого января. В католицизме этот праздник связан с поклонением волхвов. В Германии их также называют Тремя святыми королями. Является официальным выходным в Баварии, Баден-Вюртемберге и Саксонии-Анхальт. В этот праздник дети в одеждах волхвов ходят по улицам и славят Христа своими песнями - не только в этих трех, но и во всех остальных землях.
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Праздничные дни в немецком календаре
Великая пятница
Karfreitag. Пятница Страстной недели посвящена воспоминанию о крестной смерти Иисуса Христа. Является выходным во всех федеральных землях Германии и относится к числу так называемых тихих праздников (stiller Freitag), в которые запрещены все мероприятия и занятия, нарушающие спокойствие. Запрет начинает действовать в шесть вечера четверга и продолжается до шести утра в субботу.
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Праздничные дни в немецком календаре
Светлый понедельник
Ostermontag. Пасхальный понедельник отмечается повсюду. В первый день после воскресения Иисус явился ученикам и в течение сорока дней рассказывал им о Царстве Небесном, после чего вознесся на небо. Накануне отмечается Светлое Христово Воскресение (Ostersonntag). Отдельной необходимости объявлять это воскресенье выходным днем нет, но в одной из земель все же это сделали - в Бранденбурге.
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Праздничные дни в немецком календаре
Первое мая
Erster Mai, Tag der Arbeit. День труда или Первое мая также отмечается во всей Германии. Профсоюзные и политические организации проводят свои митинги и шествия. Многие немцы встречают начало этого весеннего месяца вечеринками - "Танцами в май" (Tanz in den Mai). Эта традиция является своего рода современным вариантом празднования Вальпургиевой ночи.
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Праздничные дни в немецком календаре
Вознесение Господне
Christi Himmelfahrt. Отмечается на сороковой день после Пасхи во всех землях и приходится на один из четвергов между 30 апреля и 3 июня. Однако на фотографии - не церковное шествие, а немецкие мужчины, которые вне зависимости от религиозной принадлежности празднуют в этот выходной свой День отца. Непременный атрибут их совместных прогулок на Vatertag - тележка, груженная пивом и провиантом.
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Праздничные дни в немецком календаре
Духов день
Pfingstmontag - второй день Пятидесятницы (Pfingsten), приходящийся на понедельник. Является выходным во всех землях Германии. Напоминает о сошествии Святого Духа на апостолов. Отметим, что православные церкви отмечают в это время День Святой Троицы, который западные церкви, в свою очередь, празднуют неделей позже, но выходным в Германии он не является.
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Праздничные дни в немецком календаре
Праздник Тела и Крови Христовых
Fronleichnam. Отмечается католической церковью в один из четвергов мая или июня на одиннадцатый день после Пятидесятницы. Является официальным выходным днем в Баден-Вюртемберге, Баварии, Гессене, Северном Рейне - Вестфалии, Рейнланд-Пфальце, Сааре, а также отдельных регионах Саксонии и Тюрингии, в которых среди населения преобладают католики.
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Праздничные дни в немецком календаре
Аугсбургский день мира
Augsburger Hohes Friedensfest. В 1555 году в Аугсбурге был заключен религиозный мир между католиками и протестантами Священной Римской империи. Позже во время Тридцатилетней войны 8 августа 1629 года католический император запретил протестантам города исповедовать их веру. После ее завершения они решили вспоминать этот день, который стал в Аугсбурге официальным выходным - Аугсбургским днем мира.
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Праздничные дни в немецком календаре
Вознесение Богоматери
Mariä Himmelfahrt. Отмечается 15 августа и является официальным праздником в федеральной земле Саар, а также в большинстве регионов Баварии - за исключением около 350 общин, в которых нет католического большинства. В этот день в Германии традиционно проходят церемонии освящения трав и цветов.
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Праздничные дни в немецком календаре
День германского единства
Tag der Deutschen Einheit. Отмечается 3 октября. В этот день в 1990 году вступил в силу Договор об объединении Германии. Является единственным официальным праздничным днем, закрепленным на федеральном уровне. Однако, хотя в этом нет необходимости, почти все немецкие земли также внесли его в список своих земельных праздников.
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Праздничные дни в немецком календаре
День Реформации
Reformationstag. 31 октября 1517 года Мартин Лютер обнародовал в Виттенберге 95 тезисов, положивших начало Реформации в Европе. Этот день отмечают в Бранденбурге, Мекленбурге-Передней Померании, Саксонии, Саксонии-Анхальт и Тюрингии, большинство населения которых составляют протестанты. В 2017 году будет праздноваться 500-летие этого события. Юбилейный день объявят выходным во всей Германии.
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Праздничные дни в немецком календаре
День всех святых
Allerheiligen. День всех святых, отмечаемый первого ноября, является официальным выходным в Баден-Вюртемберге, Баварии, Нижней Саксонии, Рейнланд-Пфальце и Сааре, где он входит в число так называемых тихих праздников. Отметим также, что второго ноября за ним следует День всех усопших верных, в который католики вспоминают покойных родственников и посещают кладбища.
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Праздничные дни в немецком календаре
День покаяния и молитвы
Buß- und Bettag. Отмечается протестантами в ноябре, но праздником остается только в Саксонии. Дни покаяния и молитвы объявляли в связи с опасностями и бедствиями. Со временем их оказалось нескольких десятков. В 1893 году власти Пруссии ввели единый такой день. В ФРГ до 1995 года он был выходным, однако его отменили.
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Праздничные дни в немецком календаре
Первый день Рождества
Erster Weihnachtstag. 25 декабря. Рождество Христово - один из главных христианских праздников. Отмечать его в Германии начинают уже накануне в Сочельник (Heiliger Abend), но 24 декабря не является официальным выходным, однако многие берут в этот день отпуск. Кроме того, магазины и предприятия сферы обслуживания накануне Рождества работают по сокращенному графику.
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Праздничные дни в немецком календаре
Второй день Рождества
Zweiter Weihnachtstag. 26 декабря. Второй день Рождества многие немцы проводят, отдыхая от праздничных застолий, посещая родственников и совершая прогулки. До Нового года, если есть возможность, предпочитают не работать - брать отпуск.
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Праздничные дни в немецком календаре
P.S.
Как же знаменитый карнавал? Почему его нет в списке, ведь главные шествия проходят в понедельник? "Бешеный понедельник" (Rosenmontag) нигде в Германии не является праздничным днем. Однако в городах и регионах, где его отмечают, например, в Рейнской области, работодатели добровольно дают выходной своим сотрудникам, даже не пытаясь сопротивляться карнавальной стихии и традициям.
Автор: Максим Нелюбин