Как китайских военных обучают в бундесвере демократии

Власти Германии с тревогой смотрят на в Китай - в связи с протестами в Гонконге и ситуацией с правами человека в стране. Но Берлин не намерен прекращать военное сотрудничество с Пекином.
Немецкая бульварная газета Bild в начале недели сообщила о том, что в Германии проходят профессиональное обучение китайские военные. Это не является ни для кого секретом. Но на фоне протестов в Гонконге и сообщений о возможных нарушениях прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе эта новость вызвала широкий резонанс.
Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) потребовала от правительства ФРГ немедленного прекращения сотрудничества бундесвера с армией КНР. "Любая немецкая помощь в профессиональной подготовке китайских военных на фоне ситуации с правами человека в КНР и роли армии в ней непонятна и крайне сомнительна", - считает эксперт по вопросам вооружений и правам человека AI Матиас Джон (Mathias John).
Демократические ценности для китайских военных
Отвечая на запрос DW, один из сотрудников пресс-службы министерства обороны ФРГ пояснил, что "частью этого сотрудничества является приобщение граждан других стран к нашим представлениям о демократических ценностях". В настоящее время в Германии находятся 15 китайских военнослужащих. Они, по словам сотрудника пресс-службы Минобороны, в академии бундесвера в Гамбурге проходят на немецком языке обучение для руководящего состава вооруженных сил.
В данный момент Берлин поддерживает контакты в военной сфере и сфере безопасности примерно со 100 странами мира. Одна из них - Китай. В рамках такого сотрудничества осуществляются различные программы по профессиональной подготовке и обучению кадров.
В этом году бундесвер провел с китайскими военнослужащими совместные учения в баварском Фельдкирхене. Их целью была отработка действий по оказанию помощи в случае чрезвычайных ситуаций и природных катаклизмов. Государственное информационное агентство Китая "Синьхуа" сообщило, что для учений под названием Combined Aid 2019 в Германию была доставлена китайская бронетехника. КНР получает пользу от таких учений, поскольку они помогают улучшить процессы координации действий и логистики.
ФРГ критикует КНР за ситуацию с правами человека
Федеральное правительство Германии убеждено в том, что в данном случае нет повода для критики. Речь идет о конституционных обязательствах, гуманитарном международном праве, армии, находящейся под контролем парламента, и наших ценностях, поясняет сотрудник министерства обороны ФРГ. По его словам, все это действует в особенности в отношении стран и регионов, чья стабилизация - в интересах Германии.
Для партии "Союз-90"/"зеленые" дальнейшее сотрудничество бундесвера с китайскими военными неприемлемо. В качестве аргумента "зеленые" указывают на ситуацию с правами человека в КНР. "В провинции Синьцзян миллионы людей являются жертвами тотальной слежки и жестокого угнетения", - подчеркивают эксперты партии "зеленых" по правам человека и политике безопасности Маргарете Баузе (Margarete Bause) и Тобиас Линднер (Tobias Lindner). В Гонконге в ходе массовых акций протеста также были задействованы расквартированные там китайские солдаты. Поэтому Баузе и Линднер приходят к выводу, что "при таких условиях абсолютно безответственно то, что бундесвер продолжает готовить китайских военных".
В оппозиционной Свободной демократической партии Германии (СвДП) придерживаются такого же мнения. Внешнеполитический эксперт СвДП Биджан Джир-Сарай заявил в интервью DW: "Такое сотрудничество бессмысленно, и оно должно быть закончено. Вызывает неловкость то, что бундесвер - армия под парламентским контролем - сотрудничает с армией государства, где установлена жесткая диктатура. Это армия, которая специализируется на жестоком подавлении протестов во всех регионах страны".
Новые планы бундесвера на 2020 год
Федеральное правительство не реагирует на подобные высказывания и не ставит под вопрос сотрудничество со своим важным экономическим партнером Китаем. "Мы не перестанем говорить о вызывающей тревогу ситуации с правами человека по всему миру и, конечно, в Китае", - заверила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер (Ulricke Demmer).
Американские власти намного резче высказываются в адрес Китая. Глава госдепартамента США Майк Помпео жестко критикует Китай за отношение к уйгурам. По словам Помпео, все уйгуры прошедшие лагеря по перевоспитанию в провинции Синцзянь и открыто рассказавшие об этом, должны быть немедленно освобождены от ответственности.
Между тем у Германии и КНР на 2020 год уже есть конкретные планы по продолжению военного сотрудничества, сообщают в министерстве обороны ФРГ. Например, речь идет об обучении руководящего состава, подготовке к участию в миссиях ООН, а также тренингах по работе с прессой.
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