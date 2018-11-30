Как Киев вводил запрет на въезд российских мужчин в Украину

Госпогранслужба Украины запретила въезд в страну мужчинам-гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет. Карикатурист Сергей Елкин предположил, по какому принципу составлялся запрет.
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