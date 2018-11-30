Как Киев вводил запрет на въезд российских мужчин в Украину

Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России

ЕС критикует Россию

Ситуация обострилась с открытием Керченского моста, соединяющего Таманский полуостров с Крымом. До этого, говорится в резолюции Европарламента от 25 октября 2018 года, проверки Россией кораблей в Азовском море совершались выборочно и не нарушали свободного движения судов и грузов. Но с весны 2018 года, по словам пресс-службы ЕС, Москва демонстративно создает препятствия для торгового судоходства.