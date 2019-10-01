Как казнили главных нацистских преступников

30 сентября и 1 октября 1946 года на Нюрнбергском процессе были оглашены приговоры главным нацистским преступникам. Двенадцать из них (Борман заочно) были приговорены к смертной казни через повешение. Смертные приговоры привели в исполнение в ночь на 16 октября. За три часа до казни Геринг (Hermann Göring) покончил жизнь самоубийством, приняв цианистый калий. Кто именно пронес в строго охраняемую тюрьму капсулу с ядом, точно не известно до сих пор. Остальные были казнены в переоборудованном спортзале Нюрнбергской тюрьмы. Первым - бывший министр иностранных дел "третьего рейха" Риббентроп (Joachim von Ribbentrop).

Около часа ночи 16 октября отворилась дверь в его камеру. Начальник тюрьмы, американский полковник Эндрюс зачитал еще раз приговор. Риббентропу черной веревкой связали за спиной руки. Два солдата военной полиции поднялись вместе с ним по лестнице в 13 ступенек на эшафот. Риббентропа поставили на закрытую крышку люка и связали ему ноги. Его спросили, не хочет ли он что-то сказать. После высокопарной тирады Риббентропа о спасении своей души и мире во всем мире старший сержант Джон Вудс накинул преступнику на голову черный колпак и затянул на шее веревку. Палач привел в действие механизм, и створки люка открылись.

Смерть нацистов была мучительной

Штатный палач американской армии, техасец Джон Вудс до этого привел в исполнение около трехсот смертных приговоров. Несмотря на это, казнь главных нацистских преступников он организовал плохо. Люки оказались слишком узкими, и многие из приговоренных, падая в них с веревкой на шее, ударялись о края люка. На сделанных после казни фотоснимках видно, например, что голова бывшего командующего вермахта, генерал-фельдмаршала Кейтеля (Wilhelm Keitel) залита кровью.

Кроме того, длина веревки и глубина люка были рассчитаны плохо, и приговоренные умирали не мгновенно, от перелома шейных позвонков, а от удушья. Риббентроп, например, мучился 15 минут, пока наступила смерть. Правда, собравшиеся, общим числом 40 человек, среди которых было восемь журналистов (по двое от СССР, США, Франции и Великобритании), этих предсмертных мук не видели: помост закрывали деревянные щиты и темный брезент.

Из-за того, что казнь затянулась, а решено было казнить всех главных нацистских преступников в эту ночь, палач и его помощники стали торопиться. С одной виселицы еще снимали труп казненного, а к другой на эшафот уже вели следующего. После казни последнего в зал внесли тело Геринга и поставили носилки с ним под виселицей. Это был символический акт.

Старший сержант Джон Вудс готовит веревку для казни

Трупы Геринга и других сфотографировали, в одежде и раздетыми, потом завернули в простыни и положили в гробы. Гробы опечатали. Утром их на грузовиках в сопровождении вооруженной охраны привезли в Мюнхен - в крематорий на окраине города.

Прах нацистов развеяли по ветру

В крематории не знали, кого именно будут сжигать: его работникам сказали, что это - погибшие американские солдаты. Здание оцепили. Каждый гроб перед кремацией открывали, чтобы убедиться в том, что труп не подменили. После кремации, которая продолжалась несколько часов, собрали пепел в ящик, который погрузили в автомобиль и увезли. Через два дня, ночью, пепел высыпали с моста в реку Изар в Мюнхене. Это также проходило в обстановке секретности. Так что места, где "вечно вчерашние" могли бы поклониться праху главных нацистов, нет.

Смотрите также:

Лагерь смерти Освенцим

Лагерь смерти Освенцим Ворота с надписью "Труд освобождает" Вход на территорию бывшего лагеря Аушвиц 1. Комплекс близ польского города Освенцим состоял из трех основных лагерей: Аушвиц 1, Аушвиц 2 и Аушвиц 3. Первый лагерь, созданный в 1940 году, стал впоследствии административным центром всего комплекса. Охраняли узников военнослужащие войск СС из отрядов "Мертвая голова".

Лагерь смерти Освенцим В одном из административных помещений Заключенные лагеря Аушвиц 1 были обязаны работать. Изматывающий труд и скудная пища стали причиной гибели многих узников.

Лагерь смерти Освенцим В одной из камер Заключенных морили голодом, помещали в камеры, где можно было только стоять, сажали в герметично закрывавшийся карцер, где они умирали от нехватки кислорода, пытали, расстреливали. В 1941 году в лагере Аушвиц 1 провели опыты по отравлению группы заключенных газом. Результаты были признаны успешными…

Лагерь смерти Освенцим Нашивки Заключенных лагеря делили на особые категории, что было визуально отражено нашивками на одежде. К примеру, розовый треугольник - узник-гомосексуал, красный - политзаключенный. Такая нашивка, как на этой фотографии, свидетельствовала о еврейском происхождении узника.

Лагерь смерти Освенцим Лагерь Аушвиц 2 Бараки практически не сохранились. Большинство из них были наскоро сколочены из досок и бревен. О том, что они здесь были, сегодня напоминают только печные трубы.

Лагерь смерти Освенцим Внутри барака В одноэтажных деревянных бараках лагеря Аушвиц 2 содержались сотни тысяч евреев, поляков, русских, украинцев, белорусов, синти и рома, узников других национальностей.

Лагерь смерти Освенцим Лагерь смерти Прибывших в лагерь делили на группы. Тех, кто входил в первую группу, а таких было больше всего, практически тут же отправляли в газовые камеры. Эта участь ожидала всех, кто был непригоден к работе: стариков, детей, женщин...

Лагерь смерти Освенцим Рабский труд Вторая группа заключенных отправлялась на принудительные работы – на различные промышленные предприятия. Большинство из них умирали от непосильного труда, от жестоких побоев, от болезней.

Лагерь смерти Освенцим К "медикам" Еще одна группа новоприбывших в лагерь Аушвиц 2 поступала в распоряжение местных "докторов", ставивших над узниками эксперименты.

Лагерь смерти Освенцим Прислуга Часть женщин, прибывших в лагерь Аушвиц 2, поступала в личное распоряжение нацистов, которые использовали их в качестве рабынь.

Лагерь смерти Освенцим Холокост Говоря о лагере смерти Освенцим, мы прежде всего имеем в виду лагерь Аушвиц 2. Именно на его территории нацисты начали практиковать массовые убийства небывалых до этого масштабов. Именно здесь было убито более миллиона евреев.

Лагерь смерти Освенцим Дорога смерти Узников привозили в Освенцим в переполненных товарных вагонах. Многие умирали в дороге - от холода, голода, болезней.

Лагерь смерти Освенцим В музее В музее Аушвиц-Биркенау можно увидеть сохранившиеся личные вещи узников лагеря, а также фотографии.

Лагерь смерти Освенцим Печи, в которых сжигали трупы В Аушвице было несколько газовых камер и несколько крематориев. Когда мощностей крематориев не хватало, трупы отравленных газом узников сжигали во рвах.

Лагерь смерти Освенцим Огромная территория Аушвиц 3 - это группа из небольших лагерей, созданных при фабриках и шахтах вокруг общего комплекса. Эти лагеря регулярно посещали доктора, отбиравшие слабых и больных для газовых камер.

Лагерь смерти Освенцим Освобождение 27 января 1945 года майор Анатолий Шапиро одним из первых вошел в Освенцим. Его отряд с боями прорвался к лагерю, разминировал подступы. Командир Шапиро открыл ворота лагеря Аушвиц 1, освободив узников лагеря.

Лагерь смерти Освенцим Что было дальше После освобождения лагеря советскими войсками часть бараков и зданий Аушвица 1 была использована как госпиталь для освобожденных узников. После этого часть лагеря использовалась до 1947 года как тюрьма НКВД и Министерства общественной безопасности Польши.

Лагерь смерти Освенцим Государственный музей Аушвиц-Биркенау В 1947 году территория, где располагались лагеря смерти, была переоборудована в музей, а в 1979 году мемориальный комплекс был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно в музей приезжают сотни тысяч человек со всего мира.

Лагерь смерти Освенцим Памятная плита Лагерь был освобожден 27 января 1945 года советскими войсками. Сегодня 27 января - Международный день памяти жертв Холокоста.

Лагерь смерти Освенцим Число жертв Точное количество погибших в Освенциме установить невозможно, так как многие документы были уничтожены. Современные историки сходятся во мнении, что в Освенциме было уничтожено около полутора миллионов человек. Большинство из них - евреи. Автор: Дарья Брянцева





___________

Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?"