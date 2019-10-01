Как казнили главных нацистских преступников

30 сентября и 1 октября 1946 года на Нюрнбергском процессе были оглашены приговоры главным нацистским преступникам. Двенадцать из них (Борман заочно) были приговорены к смертной казни через повешение. Смертные приговоры привели в исполнение в ночь на 16 октября. За три часа до казни Геринг (Hermann Göring) покончил жизнь самоубийством, приняв цианистый калий. Кто именно пронес в строго охраняемую тюрьму капсулу с ядом, точно не известно до сих пор. Остальные были казнены в переоборудованном спортзале Нюрнбергской тюрьмы. Первым - бывший министр иностранных дел "третьего рейха" Риббентроп (Joachim von Ribbentrop).
Около часа ночи 16 октября отворилась дверь в его камеру. Начальник тюрьмы, американский полковник Эндрюс зачитал еще раз приговор. Риббентропу черной веревкой связали за спиной руки. Два солдата военной полиции поднялись вместе с ним по лестнице в 13 ступенек на эшафот. Риббентропа поставили на закрытую крышку люка и связали ему ноги. Его спросили, не хочет ли он что-то сказать. После высокопарной тирады Риббентропа о спасении своей души и мире во всем мире старший сержант Джон Вудс накинул преступнику на голову черный колпак и затянул на шее веревку. Палач привел в действие механизм, и створки люка открылись.
Смерть нацистов была мучительной
Штатный палач американской армии, техасец Джон Вудс до этого привел в исполнение около трехсот смертных приговоров. Несмотря на это, казнь главных нацистских преступников он организовал плохо. Люки оказались слишком узкими, и многие из приговоренных, падая в них с веревкой на шее, ударялись о края люка. На сделанных после казни фотоснимках видно, например, что голова бывшего командующего вермахта, генерал-фельдмаршала Кейтеля (Wilhelm Keitel) залита кровью.
Кроме того, длина веревки и глубина люка были рассчитаны плохо, и приговоренные умирали не мгновенно, от перелома шейных позвонков, а от удушья. Риббентроп, например, мучился 15 минут, пока наступила смерть. Правда, собравшиеся, общим числом 40 человек, среди которых было восемь журналистов (по двое от СССР, США, Франции и Великобритании), этих предсмертных мук не видели: помост закрывали деревянные щиты и темный брезент.
Из-за того, что казнь затянулась, а решено было казнить всех главных нацистских преступников в эту ночь, палач и его помощники стали торопиться. С одной виселицы еще снимали труп казненного, а к другой на эшафот уже вели следующего. После казни последнего в зал внесли тело Геринга и поставили носилки с ним под виселицей. Это был символический акт.
Старший сержант Джон Вудс готовит веревку для казни
Трупы Геринга и других сфотографировали, в одежде и раздетыми, потом завернули в простыни и положили в гробы. Гробы опечатали. Утром их на грузовиках в сопровождении вооруженной охраны привезли в Мюнхен - в крематорий на окраине города.
Прах нацистов развеяли по ветру
В крематории не знали, кого именно будут сжигать: его работникам сказали, что это - погибшие американские солдаты. Здание оцепили. Каждый гроб перед кремацией открывали, чтобы убедиться в том, что труп не подменили. После кремации, которая продолжалась несколько часов, собрали пепел в ящик, который погрузили в автомобиль и увезли. Через два дня, ночью, пепел высыпали с моста в реку Изар в Мюнхене. Это также проходило в обстановке секретности. Так что места, где "вечно вчерашние" могли бы поклониться праху главных нацистов, нет.
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Печи, в которых сжигали трупы
В Аушвице было несколько газовых камер и несколько крематориев. Когда мощностей крематориев не хватало, трупы отравленных газом узников сжигали во рвах.
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Лагерь смерти Освенцим
Что было дальше
После освобождения лагеря советскими войсками часть бараков и зданий Аушвица 1 была использована как госпиталь для освобожденных узников. После этого часть лагеря использовалась до 1947 года как тюрьма НКВД и Министерства общественной безопасности Польши.
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Лагерь смерти Освенцим
Государственный музей Аушвиц-Биркенау
В 1947 году территория, где располагались лагеря смерти, была переоборудована в музей, а в 1979 году мемориальный комплекс был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно в музей приезжают сотни тысяч человек со всего мира.
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Лагерь смерти Освенцим
Памятная плита
Лагерь был освобожден 27 января 1945 года советскими войсками. Сегодня 27 января - Международный день памяти жертв Холокоста.
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Лагерь смерти Освенцим
Число жертв
Точное количество погибших в Освенциме установить невозможно, так как многие документы были уничтожены. Современные историки сходятся во мнении, что в Освенциме было уничтожено около полутора миллионов человек. Большинство из них - евреи.
Автор: Дарья Брянцева
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