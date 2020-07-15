Как и чем Spotify будет покорять Россию?

В России заработал Spotify - шведский стриминг-сервис, которым в Германии, причем, только платной подпиской в 2019 году пользовались около 14 процентов немцев. А если учитывать и бесплатную, с прослушиванием рекламы, цифры получаются и вовсе запредельные. Spotify меньше чем за 10 лет - он пришел в Германию в 2012 году - покорил страну: он не только установлен на смартфоне у каждого второго, интегрирован в приложение знакомств Tinder, в бытовую технику и умные часы, но даже на кроссовках автора этой статьи есть QR-код, который ведет к плейлисту на Spotify. Теперь на очереди Россия?

Как работает стриминг-сервис

Абоненты стриминг-сервиса платят не за прослушивание отдельных песен или альбомов, а за доступ к их безграничному каталогу, то есть любую музыку можно слушать хоть 24 часа в сутки по фиксированной цене.

Стриминг-сервис - музыка всегда с тобой

В Германии этот доступ стоит около 10 евро в месяц с возможностью сэкономить с помощью "семейной подписки", в России - 169 рублей (даже не дотягивает до 3 евро по нынешнему курсу). По сложной схеме часть этих денег попадает артистам. В теории - чем больше раз прослушали их песни, тем больше денег они получают. Ну Spotify не забывает и о своей комиссии.

Что думают о приходе Spotify российские эксперты из мира музыки? "Это безусловно хорошо - конкуренция всегда приводит к улучшению качества продукта. Spotify очень ждали меломаны, профильные журналисты, в общем, все, кто глубоко в музыке. Многие из них, и я в том числе, годами пользовались зарубежным сервисом через VPN и другие манипуляции", - говорит Максим Динкевич, шеф-редактор ИМИ.Журнала.

Но что изменится конкретно? Почему его ждали?

Российские исполнители станут петь с западными

Эксперты уверены: Spotify приведет к увеличению числа коллабораций между русскоязычными и западными артистами. Дело в том, что в Spotify, слушая совместную песню нескольких исполнителей, можно тут же, в один клик, перейти на страницы всех артистов.

Drake

"К чему это привело на западном рынке? Почему, например, Drake стал записывать музыку с артистом Bad Bunny? Потому что Bad Bunny - это представитель латино-рынка, а латино-рынок за последний год вырос на 20 процентов, это рекорд. Drake спел с Bad Bunny, и к Drake пришла огромная часть испаноговорящей аудитории из стран Латинской Америки. Так что будет больше "совместок", - объясняет другой редактор ИМИ.Журнала Владимир Завьялов. Российский рынок - очень большой, и, пытаясь его завоевать, западные артисты устроят охоту за российскими исполнителями. Раньше Drake пел с Bad Bunny, теперь, возможно, будет с рэпером Face.

Песни станут еще короче, а альбомы будут выходить в пятницу

Исполнитель получает деньги за стриминг только, если его трек слушали более 30 секунд, объясняет менеджер российского мегапопулярного рэпера Оксимирона Женя Муродшоева в своем Telegram-канале. Сочините вы песню длиной две минуты или шесть минут, как старые легенды хард-рока, доход с каждого трека будет одинаковый - если, конечно, слушатель не выключит в течение первых 30 секунд. Это значит, что гораздо выгоднее выпустить альбом из 20 коротких песен по две минуты, чем концептуальный альбом из 6 длинных песен.

В студии звукозаписи

"Такой расклад сильно влияет на все, что связано с внутренностями трека: сонграйтеры с артистами отказываются от длинных вступлений и стараются в первые 10 секунд аккуратно включить мелодию хука, которая сразу зацепит слушателя и заставит прослушать трек целиком", - пишет Муродшоева. Этот же принцип заставляет исполнителей ставить лучшие песни в самое начало альбома - чтобы слушатель сразу не переключил трек.

Еще алгоритмы стриминговых платформ приводят к тому, что альбомы гораздо выгоднее выпускать в пятницу - именно в этот день стриминговые сервисы обновляют плейлисты, а значит больше вероятность, что твоя музыка попадает в подборки и рекомендации.

Вы перестанете искать новую музыку. Она сама вас найдет

Но главное, за что все любят Spotify - это большое количество плейлистов, в том числе и тех, которые сервис составляет сам и предлагает только вам. То есть не надо больше заниматься поиском новой музыки. Сервис знает ваш вкус, сам ищет новую музыку и составляет из нее индивидуальные подборки. Как Spotify это делает?

Spotify составит плейлист на любой вкус

В последние годы шведский гигант скупил ведущие технологичные компании, которые специализировались на создании рекомендательных плейлистов, заточенных под индивидуальные вкусы. Для того, чтобы предложить вам какой-то трек, Spotify использует сразу три алгоритма: во-первых, с помощью сложных математических матриц ищет пользователей с похожими вкусами и собирает у них песни, которые вы еще не слышали.

Во-вторых, Spotify использует текстовый алгоритм: бродит в сети и постоянно ищет посты, а также другие тексты о музыке, читает описания и потом группирует песни вокруг определенных слов. В-третьих, с помощью нейронной сети (подобной той, что используется при распознавании лиц) Spotify определяет "индивидуальное лицо" каждой песни по многочисленным и сложным характеристикам и предлагает вам похожие.

Spotify - бизнес, а не филантропия

Spotify - не филантропы, а нацеленные на прибыль капиталисты. Менеджмент Spotify никогда не состоял из визионеров, они не удивляли мир инновациями, подобно Apple или Tesla, а просто скупали удачные технологии других производителей.

Кроме того, это не самая выгодная платформа для независимых музыкантов. Из-за действующей системы выплат, даже если вы целыми днями слушаете на платформе нишевого исполнителя, большая часть ваших денег все равно уходит популярным певцам. То есть система "сколько раз кликнули - столько денег получил артист" работает тут со смещением в пользу звезд.

Кроме того, Spotify зависим от традиционных лейблов звукозаписи (Sony, Universal, Warner Music), которые не только владеют 10 процентами компании, но еще и пользуются доступом к данным клиентов. И вообще Spotify, как мы знаем из независимых исследований, много и охотно торгует своей аудиторией, открывая ваши предпочтения всем, кто готов за это заплатить.

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