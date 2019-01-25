 Как и с кем живут немцы | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 29.01.2019

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Культура и стиль жизни

Как и с кем живут немцы

Новые цифры показывают, в каких квартирах, с кем и как живут немцы. Некоторые статистические данные удивляют.

Типичный немецкий односемейный дом

Типичный немецкий односемейный дом. В этом проводит свои отпуска канцлер Германии Ангела Меркель

Федеральное статистическое ведомство Германии опубликовало самые свежие данные о том, как живут немцы, есть ли у них телефон, компьютер и так далее. Вот несколько цифр.

Всего в Германии около 40,6 миллиона домашних хозяйств. Это принятая в ФРГ статистическая единица. Она практически идентична с количеством квартир или односемейных домов, так как коммуналок в стране почти нет - за исключением добровольных коммуналок (Wohngemeinschaften - WG), в которых, как правило, селятся студенты, чтобы меньше платить за жилье.

Больше половины немцев предпочитают снимать жилье - в первую очередь, потому что жители страны достаточно мобильны и часто переезжают, в том числе и в другие города. Почти 17 миллионов домашних хозяйств состоят из одного человека (то есть эти люди живут в своей квартире одни), еще 14 миллионов - из двух человек.

Контекст

DW наглядно объясняет, как немцы расходуют семейный бюджет и знакомит вас со структурой потребительских расходов домашнего хозяйства в Германии.

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Каждая мать-одиночка с ребенком занимает, в среднем, 84 кв. метров жилой площади. Немецкая семья с детьми живет по статистике в квартире или доме площадью более 120 кв. метров - тоже в среднем, разумеется.

Телефонных аппаратов стало меньше

В 85 процентах квартир есть стационарный телефон, причем количество это за последние десять лет существенно уменьшилось: в 1998 году практически в каждой немецкой квартире, в каждом доме стоял телефонный аппарат. Эта тенденция удивляет только на первый взгляд. Объясняется она, конечно, бурным развитием мобильной связи: сегодня практически у всех немецких семей есть мобильные телефоны, чаще всего - несколько. Из них 78 процентов - смартфоны. А компьютеров на каждые 100 квартир в Германии приходится по статистике… 223, то есть больше двух в каждой семье. Три четверти из них - ноутбуки и планшетники.

Еще один интересный факт. В 8,2 млн семей есть несовершеннолетние дети. Около 70 процентов их матерей работают неполный рабочий день, но только 6 процентов отцов. Кстати, почти 85 процентов немецких семей живут в официально зарегистрированном браке, остальные - в гражданском. И всего 0,5 процента состоят в однополом браке.

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    Немцы снимают квартиры

    Семь из каждых десяти жителей стран Евросоюза живут в собственных домах и квартирах. Но, во-первых, подавляющее большинство - это сельское население, а, во вторых, в Германии ситуация другая. Больше половины жителей страны предпочитают снимать жилье - в первую очередь, потому что они хотят оставаться мобильными. Самые популярные - малоквартирные дома. Таких строится в последние годы больше всего.

  • Современная архитектура

    Особенности жилья в Германии

    Современная архитектура

    Разумеется, строятся в Германии и многоквартирные дома. Но часто - не типовые, не безликие "коробки", а дома интересной, оригинальной архитектуры - как, например, дюссельдорфский комплекс Der Neue Zollhof.

  • Добровольная коммуналка

    Особенности жилья в Германии

    Добровольная коммуналка

    Жилье в Германии, за небольшими исключениями, частное, и лучшие квартиры в престижных районах больших городов стоят немало. Поэтому, скажем, студенты предпочитают селиться в так называемых добровольных коммуналках (Wohngemeinschaft). Самый большой плюс таких жилищных сообществ: плату за квартиру можно поделить на несколько человек. Кухню и ванную, как и положено в коммуналке, убирают по очереди.

  • Ддом в берлинском районе Пренцлауер Берг в 1980-е годы

    Особенности жилья в Германии

    Без ремонта

    В бывшей ГДР жилищный вопрос пытались решить, строя микрорайоны блочно-панельных многоэтажек, как это было и в Советском Союзе. Но очень многие продолжали жить в домах, построенных еще в XIX веке, в которых в лучшем случае делали косметический ремонт (на снимке: дом в берлинском районе Пренцлауер Берг в 1980-е годы). Их реставрировали лишь после объединения Германии.

  • Деревня в Нойкирхене

    Особенности жилья в Германии

    Вот моя деревня...

    Конечно, немцы живут не только в больших городах. Но качество жилья в сельской местности Германии практически не отличается от качества городских квартир. Дома - благоустроенные, со всеми удобствами, с горячей водой, дороги - прекрасные... Вот только развлечений меньше.

  • Внутренний дворик

    Особенности жилья в Германии

    Внутренний дворик

    Но вернемся в немецкие города. Старые городские застройки немецкой столицы знамениты, кроме всего прочего, своими внутренними двориками, в которых когда-то часто располагались небольшие мастерские. Сегодня здесь играют дети, стоят детские коляски и велосипеды...

  • Домик в пригороде

    Особенности жилья в Германии

    Домик в пригороде

    Очень популярны у немецкого среднего класса односемейные домики, которых много в пригородах больших городов. Стоят они немало (в среднем, 300-500 тысяч евро), зато ипотечная ссуда сейчас в Германии очень низкая: около двух процентов годовых, если вы берете, скажем, половину этой суммы на десять лет. А если не покупать, а снимать такой дом, то он обойдется чуть дороже, чем городская квартира.

    Автор: Инга Ваннер, Элизабет Грениэр


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Контекст

Особенности жилья в Германии

Где предпочитают жить немцы: в многоэтажках, отреставрированных старых домах, а, может быть, в коммуналках? Особенности жилья в Германии – в фотогалерее DW. (25.08.2017)  

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Федеральное статистическое ведомство

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Культура и стиль жизни

Как и с кем живут немцы

Типичный немецкий односемейный дом

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