Как и с кем живут немцы

Федеральное статистическое ведомство Германии опубликовало самые свежие данные о том, как живут немцы, есть ли у них телефон, компьютер и так далее. Вот несколько цифр.

Всего в Германии около 40,6 миллиона домашних хозяйств. Это принятая в ФРГ статистическая единица. Она практически идентична с количеством квартир или односемейных домов, так как коммуналок в стране почти нет - за исключением добровольных коммуналок (Wohngemeinschaften - WG), в которых, как правило, селятся студенты, чтобы меньше платить за жилье.

Больше половины немцев предпочитают снимать жилье - в первую очередь, потому что жители страны достаточно мобильны и часто переезжают, в том числе и в другие города. Почти 17 миллионов домашних хозяйств состоят из одного человека (то есть эти люди живут в своей квартире одни), еще 14 миллионов - из двух человек.

Каждая мать-одиночка с ребенком занимает, в среднем, 84 кв. метров жилой площади. Немецкая семья с детьми живет по статистике в квартире или доме площадью более 120 кв. метров - тоже в среднем, разумеется.

Телефонных аппаратов стало меньше

В 85 процентах квартир есть стационарный телефон, причем количество это за последние десять лет существенно уменьшилось: в 1998 году практически в каждой немецкой квартире, в каждом доме стоял телефонный аппарат. Эта тенденция удивляет только на первый взгляд. Объясняется она, конечно, бурным развитием мобильной связи: сегодня практически у всех немецких семей есть мобильные телефоны, чаще всего - несколько. Из них 78 процентов - смартфоны. А компьютеров на каждые 100 квартир в Германии приходится по статистике… 223, то есть больше двух в каждой семье. Три четверти из них - ноутбуки и планшетники.

Еще один интересный факт. В 8,2 млн семей есть несовершеннолетние дети. Около 70 процентов их матерей работают неполный рабочий день, но только 6 процентов отцов. Кстати, почти 85 процентов немецких семей живут в официально зарегистрированном браке, остальные - в гражданском. И всего 0,5 процента состоят в однополом браке.

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