Как и почему Молдавия оказалась в условиях двоевластия

Вот уже несколько дней Молдавия живет в условиях фактического двоевластия. С одной стороны - коалиция ориентированной на развитие отношений с Россией Партии социалистов Игоря Додона и правого проевропейского блока ACUM ("Сейчас"). С другой - Демократическая партия олигарха Влада Плахотнюка, которая фактически управляла страной с 2010 года, контролируя, как считают, силовые структуры и Конституционный суд.

На данный момент в Молдавии де-факто два президента - Игорь Додон, которого Конституционный суд (КС) 9 июня отстранил от исполнения обязанностей главы государства, но Додон отказывается выполнять это решение, и первый зампред Демпартии Павел Филип, к которому перешли соответствующие полномочия. И два премьера - этот же Филип и представитель коалиции Майя Санду. Почему все это стало возможным, и как будут дальше развиваться события - у DW.

Широкая геополитическая коалиция

8 июня пророссийские социалисты и депутаты из проевропейского блока ACUM (в него входят партии DA (Demnitate si adaver - "Достоинство и правда") и PAS (Partidul "Actiunea si solidaritate" - Партия действия и солидарности) неожиданно договорились о создании парламентской коалиции. О ее формировании не удавалось договориться после февральских выборов.

Майя Санду

Поддержку парламенту, его спикером стала представитель социалистов Зинаида Гречаная, и новому коалиционному правительству во главе с лидером партии PAS Майей Санду уже выразили ЕС, США и Российская Федерация. С совместным заявлением выступили 11 июня Франция, Германия, Великобритания, Польша и Швеция. МИД соседней Румынии сообщил, что разделяет позицию ЕС.

Впервые в истории Молдавии в парламентской коалиции объединились правые и левые. Но самые серьезные разногласия между участниками такого непривычного альянса связаны с их геополитическими устремлениями. Социалисты смотрят на Восток. Они выступают за дружбу и стратегическое партнерство с Россией и вхождение в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), где Молдавия с апреля 2018 года имеет статус наблюдателя. Известны тесные связи неформального лидера социалистов, президента Игоря Додона с Кремлем.

Партии блока ACUM, напротив, нацелены на укрепление отношений с Западом. Они ратуют за проевропейский путь развития Кишинева и в перспективе вступление в ЕС, а также за установление стратегического партнерства с США. В отличие от социалистов, в ACUM называют государственный язык румынским, а не молдавским, как записано в конституции, и не против изучения в школах предмета "История румын".

Экстренное заседание парламента Молдавии

Коалиция поставила перед собой задачу принять пакет антиолигархических законов, которые в дальнейшем препятствовали бы коррупции в госинститутах. Участники альянса намерены также вернуть пропорциональную избирательную систему (была отменена в 2017 году), расследовать кражу миллиарда долларов из молдавских банков, а также провести кадровые перестановки в силовых структурах и органах юстиции и т.д.

Демократы власть не отдают

Называющая себя проевропейской Демократическая партия, которая управляла страной с 2010 года, де-юре на данный момент оказалась в оппозиции. Однако власть отдавать не спешит. Экстренное заседание парламента, на котором присутствовали только депутаты от новой правящей коалиции, прошло 9 июня. Буквально через час после его начала на сайте Конституционного суда появилось сообщение, что избранный 24 февраля парламент должен быть распущен, так как не смог в течение трех месяцев после утверждения мандатов депутатов сформировать правительство. Все решения, принятые коалицией, заранее объявлены судьями вне закона.

Игорь Додон

Однако президент Игорь Додон отказался подписывать указ о роспуске парламента, а депутаты правящей коалиции объявили решения КС политически мотивированными. Контроль над этой структурой, а также над прокуратурой и МВД приписывается лидеру демократов, олигарху Владу Плахотнюку. Демократов их оппоненты давно обвиняют в захвате госинститутов и узурпации власти в стране.

Несмотря на создание нового коалиционного правительства, все рычаги реальной власти по-прежнему остаются в руках Демпартии. Она требует соблюдения решений КС, роспуска парламента и проведения досрочных выборов, а также импичмента главы государства. Зампредседателя Демпартии Павел Филип продолжает выполнять одновременно обязанности премьер-министра и президента. Так, например, 11 июня Кабмин под его руководством принял решение о переносе молдавского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Двоевластие в Молдавии: что дальше?

Между тем в центре Кишинева разбиты несколько палаточных городков. Круглосуточные пикеты организованы возле всех зданий министерств и ведомств, куда не пропускают министров из нового коалиционного правительства. Дежурят в пикетах в основном женщины и пенсионеры, которых привозят из разных районов республики. По данным СМИ, протестующим платят от 500 леев (около 25 евро) до 50 евро в день.

Пикеты сторонников Демпартии у здания Конституционного суда, 11 июня

Директор Института эффективной политики Виталий Андриевский видит два варианта развития событий в стране. Это "противостояние, уличные столкновения, которые могут закончиться печально", либо "переговоры за круглым столом между всеми парламентскими партиями, решение о роспуске парламента и назначение даты новых выборов". Второй вариант наиболее приемлем, заявил эксперт в интервью DW.

В свою очередь, политолог Борис Шаповалов уверен, что ни на какие переговоры вне зала заседаний парламента депутатам от новой коалиции идти не нужно. По его мнению, выход из ситуации заключается в том, чтобы лишить демократов всякой поддержки в обществе и "перетянуть силовиков на сторону законно избранного правительства". Как пояснил DW политолог, "новая власть должна проводить мощную информационно-пропагандистскую работу в каждом населенном пункте, разъяснять людям, что власть в стране была узурпирована".

Часть населенных пунктов Молдавии уже объявила о поддержке нового коалиционного правительства. 11 июня о его признании публично сообщили несколько офицеров МВД, призвавшие коллег последовать их примеру. Утром 12 июня на рабочем месте одного из этих офицеров прошел обыск, на котором присутствовал руководитель Главного инспектората полиции Александр Пынзарь, не подчинившийся решению коалиционного правительства об увольнении. В тот же день стало известно, что все поддержавшие правительство Санду офицеры МВД уволены.

В целом же ситуация остается столь запутанной, что никто из наблюдателей, к которым обратилась DW, не рискнул дать прогноз, какой из противоборствующих сторон удастся склонить чашу весов в свою пользу, и чем в итоге закончится нынешний политический кризис в Молдавии.

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