Как и куда уезжают белорусы из Украины после вторжения России

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За двое суток после нападения России на Украину страну покинули более 50 тысяч человек. Уезжают и белорусы, бежавшие туда от режима Лукашенко. DW поговорила с такими людьми.
Многокилометровые автомобильные пробки тянутся в сторону западных украинских границ с четверга, когда Россия напала на Украину. Дорога занимает долгие часы и может быть опасной из-за возможных обстрелов. Страну покидают и живущие там белорусы. Как и куда им удается уехать? DW cобрала несколько историй.
Белоруска Юлия и ее муж работают в IT. Из Беларуси они решили уехать после посадки в Минске самолета Ryanair с Романом Протасевичем - улетели в Киев последним рейсом. Через какое-то время пара перебралась во Львов и планировала осесть в Украине. Но начатая Россией война изменила их планы. Уже через несколько часов после начала военных действий пара выехала к границе с Польшей - через пропускной пункт Шегини - Медыка. "На украинском КПП нас досмотрели и пустили дальше. Поляки тоже посмотрели, что везем, поставили штамп. Виз, медицинской страховки и страховки на машину у нас не было. Тем не менее, пограничники пожелали счастливой дороги, и все", - делится Юлия.
Сотруднице IT-компании Наталье также удалось выехать из Украины в Польшу, не имея шенгенской, польской национальной или гуманитарной визы.
"С соседями доехали до КПП, до границы оставалось километров пять. Соседа призывного возраста не выпустили, а его жена не захотела ехать одна с маленькой дочкой. Я решила идти к границе пешком, с собакой шла до погранперехода", - рассказывает белоруска.
Так как пункт пропуска был автомобильным, ей пришлось еще около часа ждать, чтобы кто-нибудь ее подвез. "Мне повезло: проехали очень быстро, никого не досматривали, даже из машины не выходили", - говорит девушка. В итоге Наталья оказалась в пункте приема беженцев, где ей объяснили, как легализоваться в Польше. На момент разговора с DW она уже ждала автобус в Варшаву, где собиралась какое-то время пожить у знакомого.
Среди белорусов, покидающих Украину, есть и те, кто приехал сюда после протестов 2020 года, опасаясь политического преследования. "Я второй раз беженец", - говорит о себе журналистка Татьяна. В Минске она администрировала чаты, которые белорусские правоохранители признали экстремистскими, а также сняла фильм о 30 жертвах милицейского беспредела. "Я подумала, что с этим материалом мне безопаснее уехать в Украину. Здесь язык, менталитет похожи, я знала Киев, и он мне очень нравился", - рассказывает она.
Но после начала российского вторжения в Украину белоруска решила уехать в Польшу. "В шесть утра соседка сказала, что где-то недалеко от нас бомбили, выли сирены. Вначале мы хотели ехать на запад электричками, но их отменили, пришлось вернуться домой. В нашем районе летали истребители, возможно, не вражеские, но мы все равно бегали в укрытие", - говорит Татьяна. Вторая попытка - ехать с попутными машинами и на такси.
"Начались бомбежки, мы старались их объезжать. В Бердичеве взяли такси до Хмельницкого, потом еще одно. Ехали через Карпаты, потому что, судя по онлайн-карте, бомбежек там не было. В целом на дорогу потратили день", - рассказывает девушка. Во время разговора с DW она подходила - уже пешком - к КПП на украино-польской границе.
В Польшу пытается уехать и Алесь - бывший внештатный корреспондент TUT.BY, писавший репортажи о выборах и маршах протеста. Мужчина вынужденно уехал из Беларуси 26 мая. "В Киеве у меня не было ни родственников, ни знакомых, ни связей. Познакомился с организацией Free Belarus Center, которая помогает белорусским переселенцам в Украине, и помогал им". Именно этим Алесь хотел заниматься и дальше, но в организации решили отправить волонтеров в Польшу. С DW он говорил, подъезжая к украино-польской границе с другими белорусами. Одни из них, по его словам, пробыли в Киеве две недели, другие - полгода, третьи - еще дольше. На сколько им придется задержаться теперь уже в Польше - загадывать они не берутся.
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