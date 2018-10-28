Как избежать фейков в науке

Результаты исследования, проведенного совместно немецкими телерадиокомпаниями NDR, WDR, ежедневником Süddeutsche Zeitung и другими СМИ в Германии и за рубежом, летом 2018 года подняли волну дискуссий. В ходе журналистского расследования выяснилось, что с 2014 года более 5000 немецких ученых предоставляли свои публикации для псевдонаучных журналов и конференций. При этом были проанализированы публикации в нескольких самых крупных псевдонаучных издательствах, как Omics, Waset и Sciencedomain. О существовании "хищнических" или "мусорных" журналов (Predatory Publishing) известно давно. Но, как отмечают авторы исследования, число публикаций в них растет. И касается эта проблема не только ученых из Германии: к такому способу рассказать общественности о своей работе прибегли 400 тысяч научных работников по всему миру. Что вынуждает ученых это делать, и как распознать в научном издательстве фейк?

Псевдонаучные издательства как бизнес-модель

Такие псевдоиздательства расположены в основном в Южной Азии, Африке, странах Персидского залива, Индии и Турции. Сразу распознать псевдонаучный характер выпускаемых ими изданий и организуемых ими конференций удается не всем. Для названий выбираются варианты, схожие с названиями известных изданий и научных мероприятий. Сайты многих таких конференций и издательств выглядят довольно профессионально.

Впрочем, бывают и очевидные фейки. "Например, когда в одном е-мейле используется три разных цвета букв, шрифт трех разных типов и размеров, сомнений нет", - говорит в интервью DW Томас Шульц (имя изменено по просьбе собеседника), научный сотрудник факультета прикладных геонаук Технического института Карлсруэ (KIT). По электронной почте он получает от псевдонаучных издательств по два-три предложения в неделю. Такие издательства работают по принципу открытого доступа (Open Access). Научные журналы размещаются в интернете. За статьи платят не читатели, а сами авторы - от 50 до более тысячи евро за каждую.

В борьбе с псевдонаукой важно не игнорировать проблему самому и говорить о ней с коллегами

На первом плане - коммерческие интересы, для лженаучных издательств количество статей важнее качества. Здесь экономят на редакторах и не так серьезно относятся к рецензированию другими специалистами из той же области, принятому в научных кругах. "Скажем, статью обещают опубликовать уже через месяц. На рецензию дается 10 дней. Для детального ознакомления с исследованием этого недостаточно. Бывает, что рецензентам присылают лишь выдержки из статьи", - объясняет Томас Шульц. Рецензент читает по верхам и делает поспешное заключение. В итоге суть исследования искажается, а мнимые выводы выдаются за научную истину.

Вузы борются с лженаукой

Тем не менее, некоторые ученые поддаются искушению: в серьезном научном журнале приходится подолгу ждать оценки рецензентов, квота отказов высокая, а в издательстве без имени разместить статью гораздо легче. Как отмечает Клаус Тохтерман (Klaus Tochtermann), глава Информационного центра по экономике Объединения имени Лейбница в интервью Deutschlandfunk, ученые, особенно на начальной стадии своей карьеры, испытывают огромное давление. Заниматься просто исследованиями сегодня недостаточно. "Качество и важность работы ученого оценивают по двум основным критериям: это число публикаций и частота, с которой его цитируют в своих работах другие исследователи", - подчеркивает он. Тот, у кого выходит менее 20 публикаций в год, слывет неудачником. Псевдонаучные издательства пользуются ситуацией.

В пяти крупнейших псевдонаучных издательствах число публикаций с 2013 года увеличилось в три раза. Платформа Science Media Center подсчитала, что чисто статистически хотя бы раз в таких изданиях публиковались 1,3 процента научных сотрудников вузов Германии. Доля сравнительно небольшая - университетам об этом явлении известно давно, и в вузах с ним активно борются. С началом нового учебного семестра авторы журналистского расследования обратились в 65 крупнейших вузов страны, чтобы узнать, приняты ли новые меры. В некоторых университетах стали предлагать дополнительные семинары и консультации, посвященные этой проблематике, в других составили позитивные списки с названиями серьезных издательств.

"KIT убрал с сайтов лженаучных изданий несколько публикаций, обнаруженных там. Внимание сотрудников еще раз обратили на проблему, напомнили о списках лженаучных издательств", - рассказывает Томас Шульц о своем вузе. Кстати, один из таких черных списков находится в свободном доступе. Его составил американский библиотекарь Джеффри Билл. Предотвратить такие публикации помогают и строгие требования. "У нас главное условие для докторантов - как минимум одна публикация в рамках научной конференции и одна статья в авторитетном в своей области издании. Важно также, чтобы рецензии были обстоятельными и относились ко всей статье, а не к выдержкам из нее", - уточняет ученый.

Open Access в Техническом институте Карлсруэ приветствуется. И если ученый решает опубликовать в открытом доступе свою статью, библиотека вуза даже берет на себя расходы за публикацию. "Но мы пока сдержанно относимся к такой возможности. Если что-то и публикуем в интернете, то только на проверенных платформах издательства MDPI. К тому же мы выбираем не самые прорывные исследования, а то, что в известные печатные издания не попадет. Например, если результаты интересные, но методика не совсем новая", - говорит Томас Шульц.

Как распознать фейк

На удочку лженаучных издательств попадаются не только молодые ученые, и все же особенно им следует быть предельно внимательными. Сотрудник KIT дает несколько советов, как распознать фейк. Если вы ни разу не слышали о конференции, на которую вас приглашают, не находите ни одного знакомого имени в списке ее участников, впервые видите название издательства или имя издателя, следует проявить осторожность. В случае сомнений следует обратиться к научному руководителю. Обязательно прогуглите имя издателя. Оценить значимость издания поможет и импакт-фактор (IF) - статистический показатель ценности журнала для научного сообщества. В нем учитывается количество процитированных статей из журнала и количество публикаций. На сайтах серьезных изданий он обычно указан.

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