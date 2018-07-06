Как избавиться от "проклятия отпуска"

Забыть о делах, развеяться, набраться сил, - такую установку наш мозг дает организму перед отпуском. Однако вместо положительных эмоций перерыв в работе может вызвать полный дискомфорт. Бессонница, головные и мышечные боли, апатия, вялость, внезапная простуда или даже грипп - реакция на отдых, который уже наступил или только предстоит, нередко бывает и такой.

Грипп вместо отпуска

Синдром свободного времени, который также известен как невроз выходного дня, - проблема пока еще малоизученная. По оценкам больничных касс, каждый десятый немец заболевает в отпуске. Но что является истинной причиной недугов, трудно отследить. Если верить психологам, то три процента населения Германии страдают синдромом свободного времени.

Чаще всего этому психосоматическому расстройству подвержены люди, которые ежедневно работают на полную мощность и несут большую ответственность. В этом уверен психолог из Мюнхена и автор книги "Искусство сохранять спокойствие" Луи Левитан (Louis Lewitan). Уже несколько лет он занимается исследованием синдрома свободного времени. Многие люди начинают испытывать недомогание, как только расслабляются, подчеркивает эксперт.

"Проклятие" свободного времени

Так заложено эволюцией: в случае опасности человек сражался или спасался бегством. В современных условиях ему приходится быстрее мыслить и нажимать на кнопки компьютерной клавиатуры. Выделяемый при этом адреналин на время мобилизуют иммунную систему, защищая таким образом организм от вирусов и бактерий.

Пора отдохнуть - и поболеть

В выходные дни или во время отпуска уровень гормонов стресса в крови резко снижается, а вместе с ним ослабевает и способность организма бороться с недугами. Так "проклятие" свободного времени вступает в силу, и получается, что вместо запланированного отдыха на морском побережье и горнолыжном курорте приходится отлеживаться в постели.

Объяснение этой проблеме более десяти лет назад дал профессор из Нидерландов Адриан Вингерхутс, которого болезни одолевали только в выходные дни или во время рождественского отпуска. Он же и ввел понятие "синдрома свободного времени" (Leisure Sickness), проанализировав не только собственный опыт, но и поведение двух групп респондентов. Те, что регулярно испытывали стресс на работе, чаще заболевали на отдыхе.

Помимо трудоголиков нередко "проклятие" свободного времени распространяется и на перфекционистов. Такие люди судят о себе по собственным ошибкам, а не успехам, отмечает Луис Левитан. Боязнь допустить промах, не добиться стопроцентного результата держит в напряжении, а отдых и успокоение вызывают чувство вины за упущенное время. Для таких людей отпуск - лишь дополнительный стресс.

Сделай паузу - получишь результат

Не стоит заниматься самообманом, полностью выкладываясь на работе и надеясь, что в отпуске напряжение как рукой снимет. Тем, кто страдает синдромом свободного времени, эксперты советуют равномерно распределять паузы для отдыха и встраивать их в свой рабочий график, каким бы плотным он ни был.

"Вероятно люди думают, что смогут успеть больше, если откажутся от перерыва на отдых. Но это не так, - отмечает специалист по организационной психологии Райнер Виланд (Rainer Wieland). - Если мы делаем много коротких пауз, то добиваемся гораздо большего". Для таких перерывов достаточно 10-12 минут.

Снять "проклятие" свободного времени помогают хобби и занятия спортом. Ничто не мешает освоить в выходные или за отпуск несколько упражнений из йоги или другую технику расслабления, которая способствует постепенному снижению уровня гормонов стресса в крови. И что не менее важно: во время отдыха рекомендуется не вспоминать о делах на работе. Помочь себе можно, если отключить смартфон и воздержаться от частой проверки электронной почты.

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