Как защищают в Германии права квартиросъемщиков

В Германии права людей, снимающих жилье, защищены, наверное, так, как нигде в мире. Разумеется, главная заслуга здесь - законодательства Германии. Но и неправительственной, общественной организации, которая особенно бдительно следит за соблюдением этого законодательства, - Немецкого союза квартиросъемщиков (Deutscher Mieterbund).

Союз квартиросъемщиков был создан более ста лет назад и очень быстро завоевал авторитет и популярность. Сегодня это - мощная организация, в которой состоит более миллиона человек. Точнее говоря, это множество организаций, объединенных в единый Союз. В каждом мало-мальски крупном городе Германии есть свое объединение квартиросъемщиков. По всей стране их около 320. Самое большое в Берлине (170 тысяч членов), Мюнхене (68 тысяч) и Гамбурге (66 тысяч). Вступить в Союз может любой. Годовой взнос - от пятидесяти до ста евро в разных федеральных землях. Это очень маленькие деньги, если учесть, что вам помогают профессиональные адвокаты, специализирующиеся в этой правовой области.

Именно, помогают, а не просто консультируют, - вплоть до обращения в суд, если конфликт с хозяевами квартиры зайдет так далеко.

Не консультация, а помощь

Огромное влияние Союза квартиросъемщиков объясняется не только этим, но и той важной ролью, которую играет эта организация в политической жизни Германии. Без Союза в Германии не принимается ни один закон, регламентирующий сдачу жилья и служебных помещений, их оплату, ремонт, отношения хозяев и арендаторов и так далее. О значении и авторитете Союза квартиросъемщиков говорит, например, тот факт, что на последнем съезде этой организации (напомним: неправительственной) в июне этого года выступала канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel).

Ангела Меркель выступает на съезде Немецкого союза квартиросъемщиков. Кельн, 14.06.2019

В Германии традиционно лишь относительно небольшая часть населения жителей владеет собственной недвижимостью - около 42 процентов населения. Остальные 58 процентов снимают жилье. Это, конечно, не значит, что немцы слишком бедные, просто они предпочитают быть более мобильными. В Румынии, например, 96 процентов населения владеют собственным жильем - намного больше, чем в Германии.

Снимают немцы квартиры и дома у частных лиц, так как государственного жилья в Германии вообще нет. Есть лишь дешевые муниципальные квартиры, которые специально предназначены для малоимущих семей. Чтобы поселиться в таком муниципальном доме, необходимо получить направление от ведомства социального обеспечения.

По последним данным, немцы снимают сейчас, в общей сложности, более 25 миллионов домов и квартир. Ясно, что здесь не может не возникать проблем. Кто-то недоволен повышением квартплаты, кто-то вообще считает, что ее надо понизить, так как периодически ломается лифт, кому-то надоело уговаривать хозяев поменять раковину и так далее... В Союзе квартиросъемщиков они обязательно получат быструю и квалифицированную помощь.

Обычно достаточно бывает грозного письма хозяину квартиры на бланке Союза квартиросъемщиков, подписанного адвокатом Союза, чтобы возникший конфликт разрешился в вашу пользу. Вам повысили квартплату? Адвокат Союза проверяет, во-первых, соответствует ли она среднестатистической квартплате в вашем городе и районе. Такие данные приводятся в официальных справочниках, которые выпускаются муниципалитетами примерно раз в два года. В справочниках учитывается, кстати говоря, не только расположение квартиры, но и качество жилья, его комфортность. Хозяин, сдающий жилье, не имеет права требовать за него больше, чем предусматривает местный справочник.

Повысить квартплату непросто

Но повысить арендную плату даже до, так сказать, "законного" уровня не просто. Большинство немцев живут в снятых квартирах в течение многих лет, и та сумма, которая когда-то была указана в подписанном ими договоре, естественно, ниже сегодняшней среднестатистической. Это не значит, что хозяева могут, так сказать, одним ударом, ссылаясь на муниципальный справочник, потребовать гораздо больше. Адвокат Союза квартиросъемщиков ответит на это требование, что немецкий закон разрешает повышать арендную плату (и то только до установленного "законного" уровня) максимум на 20 процентов в течение трех лет.

Причем, если повышение - неважно какое - уже было, то до следующего хозяин обязан будет подождать минимум 15 месяцев. Только раз в 15 месяцев в Германии разрешено повышать арендную плату. Причем, хозяин обязан за три месяца до этого предупредить о повышении квартиросъемщика.

Разумеется, и хозяин может обратиться в суд. Но судиться с высокопрофессиональными "доками" из Союза квартиросъемщиков осмеливаются лишь немногие из хозяев квартир: себе дороже. Всего три процента конфликтных дел, с которыми люди, снимающие квартиры, обращаются в Союз, доходят до суда. Остальные разрешаются на более ранней стадии - и чаще всего в пользу квартиросъемщиков.

Сколько жильцы могут сэкономить на неисправном лифте

Желание повысить плату за квартиру или коммунальные услуги - самая распространенная причина конфликтов с хозяевами жилья. На втором месте - те или иные недостатки квартиры, которые, несмотря на обращения к ее хозяевам, не устраняются, и поэтому жильцы принимают решение платить меньше. Это их законное право. Есть даже нечто вроде штрафного каталога, выработанного в течение нескольких лет. Этот каталог опирается на судебные решения.

Скажем, за неисправный лифт (разумеется, после соответствующего предупреждения) можно снизить арендную плату за квартиру до 20 процентов в зависимости от этажа. За строительный мусор около подъезда - на 10 процентов, а за строительный шум - от 6 до 25 процентов. За то, что входная дверь в дом не закрывается, - на 5 процентов, за плесень в ванной - до 30 процентов, а если зимой не греет батарея - даже на все сто, то есть вообще не платить за квартиру...

Любопытно, что законным поводом для снижения арендной платы за квартиру могут быть также некоторые недостатки, в которых вины хозяев нет и которые они, возможно, даже не в силах устранить: например, из-за открывшейся рядом дискотеки, мешающей спать (от 15 до 30 процентов), или из-за нового ресторана на первом этаже, из кухни которого пахнет днем и ночью (7-12 процентов)...

Как выселить жильца

Ну, а что, если хозяевам надоест строптивый жилец, и они решат попросту выгнать его из квартиры? "Попросту" - тоже не удастся. Начнем с того, что без уважительных причин вообще никого выгнать нельзя. А уважительными по закону считаются только две причины. Первая: жильцы грубо нарушают договор (скажем, в течение нескольких месяцев, несмотря на предупреждения, не платят аренду за квартиру или не оплачивают накладные расходы, развели грязь, нарушают спокойствие в доме, включая громкую музыку по ночам, скандалят с соседями и тому подобное). Вторая уважительная причина: если хозяин или его ближайшие родственники (родители, дети) сами собираются въехать в эту квартиру.

Но даже, если это так, им придется подождать с новосельем. Выселить жильцов, что называется, с завтрашнего дня, они не могут. По закону, если люди снимали квартиру до пяти лет, то их ни при каких обстоятельствах нельзя выселить раньше, чем через три месяца. А если они жили больше пяти лет, то обязательная отсрочка составляет полгода. Разумеется, жильцы могут согласиться выехать добровольно и раньше, и я даже знаю один такой случай. Хозяевам пришлось в этом случае заплатить жильцам отступные, - чтобы те раньше выехали из их квартиры.

Смотрите также:

Самые дорогие квартиры в Германии С видом на Берлин Пентхаус на 14-м этаже жилой башни Living Levels на берегу Шпрее в берлинском районе Фридрихсхайн стоит 12,9 миллиона евро. Площадь этих роскошных апартаментов - 750 квадратных метров. Стены высотой 4,1 метра максимально остеклены, за счет чего в комнатах много света. С огромной террасы открывается великолепный панорамный вид на город. На первом этаже жилого комплекса есть кафе и спа-центр.

Самые дорогие квартиры в Германии Жилье в Эльбской филармонии В начале 2017 года будет сдан в эксплуатацию самый знаменитый на данный момент немецкий долгострой - Эльбская филармония в Гамбурге. Не все знают, что в этом культурном комплексе оборудованы не только концертный и репетиционные залы, но и 44 жилые квартиры - причем самые дорогие в ганзейском городе. К примеру, венчающий небоскреб пентхаус площадью 340 квадратных метров стоит 11,9 миллиона евро.

Самые дорогие квартиры в Германии Элитный пентхаус в Дюссельдорфе Самая дорогая квартира в Дюссельдорфе находится в фешенебельном районе Оберкассель. 8,9 миллиона евро составляет стоимость этого пентхауса из 11 комнат общей площадью 808 квадратных метров. Просторный холл, гостиная, гардеробная, несколько спален, огромная кухня, сауна, - элитные апартаменты отвечают самым высоким требованиям.

Самые дорогие квартиры в Германии Под облаками во Франкфурте-на-Майне Без малого 7 миллионов евро стоит пентхаус на 13-м этаже жилой башни Onyx во франкфуртском районе Вестэнд, откуда открывается великолепный вид на город. Эти апартаменты состоят из 11 комнат общей площадью 464 квадратных метра. Одна из изюминок квартиры - тренажерный зал.

Самые дорогие квартиры в Германии Старинная вилла в Гамбурге Эта вилла, возведенная в 1905 году в Гамбурге на берегу озера Ауссенальстер, полностью отреставрирована. 10-комнатная квартира общей площадью 500 квадратных метров, занимающая два первых ее этажа, стоит 5,8 миллиона евро.

Самые дорогие квартиры в Германии Эксклюзивные апартаменты в Мюнхене Самая дорогая квартира Мюнхена расположена на последнем этаже нового жилого комплекса в фешенебельном Герцогском парке в районе Богенхаузен. Эксклюзивные апартаменты общей площадью 300 квадратных метров стоят 5,8 миллиона евро.

Самые дорогие квартиры в Германии Дома-краны на набережной Кельна Архитектурный комплекс Rheinauhafen, возвышающийся на берегу Рейна в центре Кельна, включает три здания, по форме напоминающие башенные краны. Два из них - офисные, а одно - жилое. 133 квартиры класса "люкс" разместились в нем. Цена квадратного метра доходит до 8000 евро. Апартаменты на последнем этаже, например, стоят порядка 2 миллионов евро.

Самые дорогие квартиры в Германии Бывший бункер в Дюссельдорфе Этот дом в Дюссельдорфе - бывший бункер. Он удостоен премии международной выставки для специалистов в сфере недвижимости MIPIM в Каннах как "лучший проект реконструкции здания". 24 квартиры с огромными террасами и гаражами оборудованы в нем. Их площадь составляет от 70 до 240 квадратных метров. Четырехкомнатная квартира в 190 квадратных метров стоит примерно 800 тысяч евро. Автор: Наталия Королева



______________

Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?"