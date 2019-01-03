Как запоминают компьютерные пароли немецкие разведчики

Судя по всему, очередной хакерский взлом, от которого пострадали сотни немецких политиков и журналистов, стал возможен и потому, что многие пострадавшие использовали примитивные пароли или один пароль для нескольких акаунтов. А ведь повысить безопасность своих личных данных в сети достаточно просто. Вот что советует, например Герт Митринг (Gert Mittring). Он - многократный чемпион мира по устному счету. Немец, который в школе, кстати говоря, был троечником, установил несколько мировых рекордов по математическим вычислениям в уме, попав в "Книгу рекордов Гиннеса".

Придумайте картинку

Сам Митринг убежден, что виртуозом устного счета (ну, может быть, не столь выдающимся) может стать каждый человек, даже не обладающий феноменальными способностями. Но постоянная тренировка устного счета, к которой он призывает, - это не просто совершенствование математических способностей. Куда важнее то, что тренируется память в целом. Несмотря на компьютеры и мобильные телефоны, нам сегодня приходится запоминать огромное количество чисел - например, ПИН-коды пластиковых карт. Еще сложнее, как знает каждый, - держать в уме сетевые пароли-идентификаторы, представляющие собой комбинации чисел и букв. Какие советы дает тут Митринг?

Цифры легче всего запоминать, сопоставляя их с каким-то абстрактным символом или предметом, причем так, чтобы аналогии были очевидны. Скажем, единица похожа на свечку, а двойка - на лебедя. Если соединить все символы вместе, в одну картинку или мини-историю, запомнить пароль будет легче. Пользуясь методом Митринга, ПИН-код банковской карты 4183 можно запомнить так: на квадратной табуретке стоит свеча, в окно видна снежная баба с вилами в руках. Просто, правда? Конечно, когда знаешь.

Пароли и разведка

Разумеется, куда проще помнить наизусть пароли, состоящие из одинаковых цифр (1111 или 6666) или являющиеся годом рождения владельца банковской карты, его жены или дочери. Но и мошенникам, которые, не дай бог, украдут карту или, скажем, взломают электронную почту, эти пин-коды и пароли намного проще будет просчитать. Если речь идет о паролях, которые представляют собой комбинацию цифр и букв, Герт Митринг не рекомендует использовать имена родных, друзей и домашних животных в сочетании с их годом рождения. Или хотя бы "разбивать" здесь год рождения по принципу: "19Вова88" или "20Барсик07".

Еще более надежным представляется способ, с которым я познакомился несколько лет назад во время посещения вместе с группой журналистов штаб-квартиры немецкой внешней разведки (Bundesnachrichtendienst). В фойе лежала на столе брошюрка для внутреннего пользования, в которой, наряду с предупреждениями насчет одинаковых цифр в паролях, использования имен и одного пароля для нескольких систем, давалась также рекомендация придумывать легко запоминающиеся, но трудно разгадывающиеся компьютерные пароли.

В брошюре для немецких бойцов невидимого фронта говорилось: "Придумайте фразу типа "У осла два глаза, четыре ноги и один хвост", первые буквы/цифры которой и составят пароль, представляющий собой, на первый взгляд, совершенно произвольное сочетание букв и цифр: УО2Г4НИ1Х". Любопытно, что внизу страницы огромными буквами, жирным шрифтом было напечатано еще одно предупреждение: "Внимание! ЭТУ фразу про осла ни в коем случае не берите в качестве пароля". Вам - тот же совет.

Смотрите также: