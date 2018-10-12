Как занимаются фитнесом в Германии

Сидение за компьютером вместо прогулки, автомобиль вместо велосипеда, - более половины немцев ведут малоподвижный образ жизни. Как реагируют на это в фитнес-отрасли?
Автомобиль вместо велосипеда, сидение перед телевизором или за компьютером вместо пробежки или прогулки, - немцы все меньше двигаются и мало занимаются спортом. По итогам исследования, проведенного по заказу компании медицинского страхования DKV, в повседневной жизни физическую активность в достаточной мере проявляют лишь 43 процента жителей Германии. В 2010 году доля таковых составляла 60 процентов.
Лишь 9 процентов немцев ведут по-настоящему здоровый образ жизни - достаточно двигаются, не курят, правильно питаются, потребляют мало алкоголя, используют адекватные способы снятия стресса. В 2010 году доля таковых составляла в Германии 14 процентов. Чем можно объяснить этот тревожный тренд?
Деградация от технологического прогресса
Франка Бёме (Frank Böhme), владельца сети фитнес-клубов Just Fit, а также основателя и совладельца сообщества спорт-клубов широкого профиля InterFit, это не удивляет. "А чему удивляться! Технологический прогресс и дигитализация делают свое дело: мотивация к занятиям спортом понижается, да и желание просто двигаться отпадает, - рассуждает предприниматель с 34-летним стажем. - Ведь нам даже в магазин теперь ходить не обязательно: все необходимое можно заказать через интернет".
По мнению физиотерапевта и инструктора по фитнесу Паулы Шульце (Paula Schulze), главная причина недостаточной физической активности немцев в том, что у них масса времени уходит на работу.
"Чтобы добиться определенных целей в карьере, многие трудятся сверхурочно, и заниматься спортом им попросту некогда", - убеждена она.
Клиенты фитнес-студий: кто они?
Сеть Just Fit насчитывает 23 современно оснащенных фитнес-клуба в Кельне, Дюссельдорфе, Мёнхенгладбахе и их окрестностях, а платформа InterFit объединяет 1800 спорт-центров различной направленности по всей Германии. Возможности здесь - на любой вкус и кошелек: к услугам любителей спорта и студии экономкласса и студии для занятий всей семьей, и премиум-студии с саунами и бассейнами. Самый дешевый абонемент стоит 19,90 евро в месяц, а самый дорогой - 110 евро. В общей сложности, 80 тысяч человек входят сейчас в число клиентов "империи Бёме". Процентное соотношение женщин и мужчин - примерно 50 на 50. Самому юному спортсмену-любителю 12 лет, а самой старшей… 94 года.
"Это жительница Мёнхенгладбаха. Когда она пришла к нам, то не могла передвигаться без помощи ролятора. Ее также всегда сопровождала сиделка. А сегодня эта дама приходит на тренировки самостоятельно - без ролятора и без сопровождающего. Для того чтобы добиться этого, ей понадобилось всего полгода", - рассказывает Франк Бёме.
Секрет успеха в фитнес-индустрии
По данным Бёме, среднестатистический клиент пользуется услугами его фитнес-сети не менее 4,5 лет. Это считается хорошим показателем. За счет чего же Just Fit и InterFit удерживают посетителей? "Мы придаем большое значение взаимодействию с клиентом. Каждого новичка подробно консультируют. Тренер составляет для него план тренировок. 4-6 недель спустя в план вносятся изменения, а потом каждые 5-6 месяцев составляется новая программа занятий. В ряде наших студий также работают врачи. В студиях-дискаунтерах такого нет. Там клиент предоставлен сам себе", - так объясняет секрет успеха Франк Бёме.
Немало делается и для сотрудников. "Мы достойно оплачиваем их труд, обеспечиваем им социальную защиту, регулярно посылаем на курсы повышения квалификации. В таких условиях ребята всегда стараются качественно работать с клиентами", - уточняет Франк Бёме.
А вот Паула Шульце фанатом фитнес-студий не является - предпочитает функциональные тренировки и практикует упражнения щадящего характера, а в качестве тренажеров использует лишь резиновые эспандеры, легкие гантели, гимнастический мяч. "Проблема фитнес-студий в том, что людей, которые там занимаются, слишком много, и обеспечить каждому индивидуальное сопровождение невозможно. В результате многие тренируются неправильно, вследствие чего травмируют себе суставы и позвоночник", - утверждает она.
Как лучше заниматься фитнесом
Услуги персональных тренеров, которые занимаются с клиентом за отдельную плату и гарантируют результат, пользуются в Германии большим спросом. По итогам одного из исследований, готовность хотя бы несколько раз потренироваться под руководством личного инструктора выражают 64 процента немцев, а среди любителей спорта в возрасте от 16 до 29 лет таковых даже 82,4 процента. Другой вопрос, что не каждый может себе это позволить: сумма, в которую обходится один час занятий с личным тренером, составляет от 60 до 110 евро.
Паула Шульце, специалист со спортивным и медицинским образованием, - одна из тех, кто проводит индивидуальные занятия с клиентами либо у них на дому, либо на свежем воздухе. У нее шесть клиентов на постоянной основе. В основном, это женщины в возрасте от 30 до 50 лет. Один час занятий стоит 85 евро. Большинство клиентов - офисные работники, а также молодые мамы, только что родившие ребенка и стремящиеся вернуть себе прежнюю форму. Есть у Паулы и специальная программа для тех, кто перенес онкологические операции и химиотерапию.
"Вначале я составляю картину о состоянии здоровья клиента, выясняю, каков у него предыдущий опыт занятий спортом, какими он обладает навыками, нет ли противопоказаний для тренировок. Главное, чем я руководствуюсь, - это цель, которой желает достичь клиент. Один хочет побороть боли в спине, другой - сделать тело крепким и мускулистым, третий - просто похудеть. Все это оговаривается, обсуждается, а потом составляется программа тренировок", - поясняет тренер.
В то время как Паула считает, что будущее - за персональными тренировками, Франк предрекает скачок в развитии фитнес-клубов. "Если сейчас в фитнес-студиях занимаются почти 13 процентов жителей Германии, то к 2025 году, я думаю, их регулярно будет посещать каждый пятый немец", - уверен предприниматель.
Как бы то ни было, мнения бизнесмена со стажем и молодого тренера сходятся в одном: где бы ты ни тренировался, главное - получать от этого удовольствие и заниматься не от случая к случаю, а регулярно. Только тогда будет эффект.
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