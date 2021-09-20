Как закончилась история с выборами трех Вишневских в Петербурге

Участие трех Борисов Вишневских в выборах в Петербурге стало едва ли не главным мемом этих выборов. О том, что против настоящего политика из партии "Яблоко" выставили двух спойлеровс такими же именами и лицами на фотографиях, рассказали все российские и многие мировые СМИ. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала ситуацию "грязной политтехнологией", но заявила об отсутствии оснований снимать двойников с выборов.
Почему ни федеральная узнаваемость, ни поддержка "Умного голосования" не помогли Вишневскому избраться? Репортаж DW из Санкт-Петербурга.
Неспокойные избиркомы
"Вишневский-то наш на весь мир прославился", - говорит старушка, разглядывая фотографии кандидатов на участке №2188 в центре Петербурга. Количество Вишневских на стенде и в бюллетенях различается в зависимости от уровня выборов. В Госдуму смогли зарегистрироваться двое: Борис Лазаревич Вишневский из партии "Яблоко" и сменивший перед выборами имя Борис Иванович Вишневский от "Зеленых". На выборах в городской парламент к ним присоединился третий Борис Вишневский - на этот раз Геннадьевич.
Борис Вишневский на избирательном участке. 17 сентября 2021 г.
Настоящий Вишневский в течение трех дней голосования курсировал между участками. Выборы в Петербурге традиционно одни из самых скандальных в стране, к ним приковано внимание всей России и Центризбиркома. Эта кампания, как считают наблюдатели и оппозиционные кандидаты, не стала исключением. В первый день выборов, 17 сентября, Борис Вишневский приехал на участок №2188 разбираться с "каруселью" и удалением члена комиссии Татьяны Косиновой, которая пыталась эту "карусель" разоблачить.
Косинова заметила, что на участок пришла группа молодых людей в спортивных костюмах с регистрацией по адресу Гангутская улица, дом 1. Это здание принадлежит одной из структур Минобороны, а раньше там занимал помещения знаменитый музей обороны и блокады Ленинграда. Корреспондент DW вместе с настоящим Борисом Вишневским прошелся к этому зданию - и убедился, что оно нежилое. По возвращении на участок Вишневский помог Косиновой составить жалобу. Но наказание в итоге понесла сама Косинова - глава избиркома добилась ее удаления по суду за попытку сфотографировать несуществующий адрес.
Лазаревич и Соловьев
Хотя первый день на этом, как и на соседнем участке (DW рассказывала о попытке пронести пачку бюллетеней), прошел со скандалами, при подсчете голосов эти избиркомы оказались образцовыми. "А как мы будем Вишневских различать?" - глава комиссии Анна Батищева стала советоваться с ее рядовыми членами. Решили, что настоящего Вишневского будут называть Лазаревич. "Лазаревич! Соловьев! Лазаревич! Соловьев!" - сортировала Батищева бюллетени. Сергей Соловьев - замглавы законодательного собрания и кандидат от "Единой России".
На избирательном участке в Санкт-Петербурге
Окончательный подсчет показал, что настоящий Вишневский даже при наличии "двойника" круто обошел своего основного конкурента. 151 человек отдал голос за него и только 69 - за Соловьева. Спойлер Борис Иванович получил от невнимательных избирателей 15 голосов. Но этот участок в центре Петербурга действительно был особенным: здесь даже "Яблоко" оказалось второй партией после "Единой России" на думских выборах.
По последним, еще неокончательным подсчетам (избиркомы Петербурга дольше всех в стране публикуют данные), Борис Вишневский серьезно проигрывает Соловьеву на выборах в одномандатном округе в Госдуму. И здесь даже три тысячи голосов отданные за его двойника не помогли бы "яблочнику" избраться в Госдуму. А вот на выборах в Законодательное собрание ситуация иная. "Они набрали как раз около тысячи голосов, которые отделяют меня от [ближайшего конкурента-единоросса Александра] Ржаненкова", - жалуется DW Вишневский.
Правда, не только спойлеры, но и банальные фальсификации могли сыграть на руку конкуренту Вишневского, считает он сам. Он рассказал DW, что уже обжаловал результаты голосования на одном из участков - там напротив его фамилии поставили галочку только 7 человек, в то время как напротив Ржаненкова - более пятисот. Он считает, что это невозможно, поскольку на десятках соседних участков ситуация была обратной - большинство брал Вишневский.
"Мы будем драться за голоса граждан, - обещает Вишневский. - Ведь это их голоса украли. Обокрали их - не меня". Вместе с тем в Законодательное собрание Петербурга Борис Вишневский, скорее всего, попадет. Его партия преодолела 5-процентный барьер.
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Автор: Сергей Елкин