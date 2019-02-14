 Как живут немцы (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 15.02.2019

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Культура и стиль жизни

Как живут немцы (фотогалерея)

Как и где предпочитают жить немцы: в многоэтажках, отреставрированных старых домах, а, может быть, в коммуналках? Знакомим с особенностями жилья в Германии.

  • Немцы снимают квартиры

    Особенности жилья в Германии

    Немцы снимают квартиры

    Семь из каждых десяти жителей стран Евросоюза живут в собственных домах и квартирах. Но, во-первых, подавляющее большинство - это сельское население, а, во вторых, в Германии ситуация другая. Больше половины жителей страны предпочитают снимать жилье - в первую очередь, потому что они хотят оставаться мобильными. Самые популярные - малоквартирные дома. Таких строится в последние годы больше всего.

  • Современная архитектура

    Особенности жилья в Германии

    Современная архитектура

    Разумеется, строятся в Германии и многоквартирные дома. Но часто - не типовые, не безликие "коробки", а дома интересной, оригинальной архитектуры - как, например, дюссельдорфский комплекс Der Neue Zollhof.

  • Добровольная коммуналка

    Особенности жилья в Германии

    Добровольная коммуналка

    Жилье в Германии, за небольшими исключениями, частное, и лучшие квартиры в престижных районах больших городов стоят немало. Поэтому, скажем, студенты предпочитают селиться в так называемых добровольных коммуналках (Wohngemeinschaft). Самый большой плюс таких жилищных сообществ: плату за квартиру можно поделить на несколько человек. Кухню и ванную, как и положено в коммуналке, убирают по очереди.

  • Ддом в берлинском районе Пренцлауер Берг в 1980-е годы

    Особенности жилья в Германии

    Без ремонта

    В бывшей ГДР жилищный вопрос пытались решить, строя микрорайоны блочно-панельных многоэтажек, как это было и в Советском Союзе. Но очень многие продолжали жить в домах, построенных еще в XIX веке, в которых в лучшем случае делали косметический ремонт (на снимке: дом в берлинском районе Пренцлауер Берг в 1980-е годы). Их реставрировали лишь после объединения Германии.

  • Деревня в Нойкирхене

    Особенности жилья в Германии

    Вот моя деревня...

    Конечно, немцы живут не только в больших городах. Но качество жилья в сельской местности Германии практически не отличается от качества городских квартир. Дома - благоустроенные, со всеми удобствами, с горячей водой, дороги - прекрасные... Вот только развлечений меньше.

  • Внутренний дворик

    Особенности жилья в Германии

    Внутренний дворик

    Но вернемся в немецкие города. Старые городские застройки немецкой столицы знамениты, кроме всего прочего, своими внутренними двориками, в которых когда-то часто располагались небольшие мастерские. Сегодня здесь играют дети, стоят детские коляски и велосипеды...

  • Домик в пригороде

    Особенности жилья в Германии

    Домик в пригороде

    Очень популярны у немецкого среднего класса односемейные домики, которых много в пригородах больших городов. Стоят они немало (в среднем, 300-500 тысяч евро), зато ипотечная ссуда сейчас в Германии очень низкая: около двух процентов годовых, если вы берете, скажем, половину этой суммы на десять лет. А если не покупать, а снимать такой дом, то он обойдется чуть дороже, чем городская квартира.

    Автор: Инга Ваннер, Элизабет Грениэр


  • Немцы снимают квартиры

    Особенности жилья в Германии

    Немцы снимают квартиры

    Семь из каждых десяти жителей стран Евросоюза живут в собственных домах и квартирах. Но, во-первых, подавляющее большинство - это сельское население, а, во вторых, в Германии ситуация другая. Больше половины жителей страны предпочитают снимать жилье - в первую очередь, потому что они хотят оставаться мобильными. Самые популярные - малоквартирные дома. Таких строится в последние годы больше всего.

  • Современная архитектура

    Особенности жилья в Германии

    Современная архитектура

    Разумеется, строятся в Германии и многоквартирные дома. Но часто - не типовые, не безликие "коробки", а дома интересной, оригинальной архитектуры - как, например, дюссельдорфский комплекс Der Neue Zollhof.

  • Добровольная коммуналка

    Особенности жилья в Германии

    Добровольная коммуналка

    Жилье в Германии, за небольшими исключениями, частное, и лучшие квартиры в престижных районах больших городов стоят немало. Поэтому, скажем, студенты предпочитают селиться в так называемых добровольных коммуналках (Wohngemeinschaft). Самый большой плюс таких жилищных сообществ: плату за квартиру можно поделить на несколько человек. Кухню и ванную, как и положено в коммуналке, убирают по очереди.

  • Ддом в берлинском районе Пренцлауер Берг в 1980-е годы

    Особенности жилья в Германии

    Без ремонта

    В бывшей ГДР жилищный вопрос пытались решить, строя микрорайоны блочно-панельных многоэтажек, как это было и в Советском Союзе. Но очень многие продолжали жить в домах, построенных еще в XIX веке, в которых в лучшем случае делали косметический ремонт (на снимке: дом в берлинском районе Пренцлауер Берг в 1980-е годы). Их реставрировали лишь после объединения Германии.

  • Деревня в Нойкирхене

    Особенности жилья в Германии

    Вот моя деревня...

    Конечно, немцы живут не только в больших городах. Но качество жилья в сельской местности Германии практически не отличается от качества городских квартир. Дома - благоустроенные, со всеми удобствами, с горячей водой, дороги - прекрасные... Вот только развлечений меньше.

  • Внутренний дворик

    Особенности жилья в Германии

    Внутренний дворик

    Но вернемся в немецкие города. Старые городские застройки немецкой столицы знамениты, кроме всего прочего, своими внутренними двориками, в которых когда-то часто располагались небольшие мастерские. Сегодня здесь играют дети, стоят детские коляски и велосипеды...

  • Домик в пригороде

    Особенности жилья в Германии

    Домик в пригороде

    Очень популярны у немецкого среднего класса односемейные домики, которых много в пригородах больших городов. Стоят они немало (в среднем, 300-500 тысяч евро), зато ипотечная ссуда сейчас в Германии очень низкая: около двух процентов годовых, если вы берете, скажем, половину этой суммы на десять лет. А если не покупать, а снимать такой дом, то он обойдется чуть дороже, чем городская квартира.

    Автор: Инга Ваннер, Элизабет Грениэр


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Самые необычные студенческие общежития

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    Общаги из металлических контейнеров

    Раньше в больших металлических контейнерах в Берлин транспортировали бананы, кофе или автомобили из-за океана. Теперь у них появилась еще одна функция: их используют и как студенческие общежития. Проект назван "Eba51", его бюджет составил 13 миллионов евро. Первый из трех домов, состоящих из блок-контейнеров, был заселен в феврале 2014 года и находится на улице Айхбушалле (Eichbuschallee).

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    300 комнат для студентов

    Согласно проекту "Eba51", в жилых помещениях из переоборудованных металлических контейнеров смогут проживать в общей сложности 300 студентов, у каждого по комнате. Цена вопроса - 349 евро в месяц. Вот так выглядит кухня с большими окнами в одном из домов. Рядом с общежитием разбит сад, открыты кафе-прачечная и мастерская по ремонту велосипедов.

  • Комплекс исторических зданий Weinstadel в Нюрнберге

    Фотогалерея: Самые необычные студенческие общежития

    В бывшем винном складе

    Комплекс исторических зданий Weinstadel - бывший винный склад Нюрнберга - тоже был построен в эпоху Средневековья. Он хорошо сохранился до наших дней. Уже более полувека, начиная с 1950 года, здесь находятся общежития для студентов. Самые экзотические и потому наиболее популярные комнаты находятся в башне. На проживание в них существует предварительная запись.

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    Фотогалерея: Самые необычные студенческие общежития

    Возвышаясь над историческим центром

    Золотая башня (Der Goldene Turm) в Регенсбурге была сооружена в 1260 году. Свое название она получила в честь постоялого двора, находившегося в ней в 17-м веке. "Постоялым двором" для студентов здание стало в 1985 году. Тот, кому удается получить комнату в этом общежитии, может считать себя счастливчиком: кому не охота пожить в 800-летней башне на высоте в 50 метров над старым городом!

  • default

    Фотогалерея: Самые необычные студенческие общежития

    Вместо спортсменов

    Олимпийская деревня в Мюнхене была построена к летним Олимпийским играм в 1972 году. Сегодня в 3,5 тысячах жилых помещениях проживает более 6 тысяч человек. Более тысячи "бунгало" были отданы студентам, у каждого - отдельная комната. Жители Мюнхена называют деревню самой большой коммунальной квартирой не только в городе, но и во всей Германии.

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    Фотогалерея: Самые необычные студенческие общежития

    На высоте

    Здание высотой в 133 метра в южной части Кельна считается самым высоким студенческим общежитием в Германии. Оно называется "Unicenter". Несмотря на то, что немцы не особенно любят многоэтажки, спрос на студенческие апартаменты здесь очень высок. Особенно полюбили "Unicenter" иностранные студенты: здесь можно встретить людей со всего мира.

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    Фотогалерея: Самые необычные студенческие общежития

    Самое крохотное студенческое жилье

    "Дом на городской стене" ("Haus auf der Stadtmauer") - так называют эту башенку в городе Оснабрюке. В ней три этажа: на первом - ванная комната, на втором - спальня, на третьем - жилая кухня. На все про все - 20 квадратных метров. У здания две входные двери: через первую ты попадаешь в ванную и спальню, через вторую, вверх по наружной лестнице, на кухню. Башня сдается только студентам.

  • Дом Ломоносова во Фрайберге

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    В саксонском Фрайберге, неподалеку от Дрездена, в 2014 году открылся учебно-жилой комплекс для российских студентов и ученых Дом Ломоносова. Он был построен на средства Горной академии Фрайберга, в которой некогда учился российский ученый, при участии Национального минерально-сырьевого университета Санкт-Петербурга. Есть в Доме Ломоносова и общежитие для студентов и преподавателей из России.

  • Двухместный номер в общежитии Дома Ломоносова во Фрайберге

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    Жилые помещения трехэтажного особняка - это 10 апартаментов для размещения 12 гостей из России и других стран СНГ. Цена за проживание в одноместной комнате - 370 евро в месяц, в двухместной - 240 евро с человека. Обычно оплату берут на себя фонды, при поддержке которых студенты или исследователи приезжают на учебу или стажировку.

  • Фрагмент мансарды для преподавателей

    Фотогалерея: Самые необычные студенческие общежития

    Мансарда для преподавателей

    На третьем этаже, в мансарде Дома Ломоносова, обычно останавливаются педагоги - доценты и профессора, приехавшие из России. Это двухкомнатные квартиры: гостиная со встроенной кухней и спальня. Так выглядит фрагмент гостиной, которая оформлена в стиле русского барокко.

    Автор: Виктор Вайц


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