Как живут немцы (фотогалерея)

Как и где предпочитают жить немцы: в многоэтажках, отреставрированных старых домах, а, может быть, в коммуналках? Знакомим с особенностями жилья в Германии.
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