Как женщин в Германии учат противостоять насилию

Каждая четвертая женщина в Германии становится жертвой домашнего насилия. Амалия и ее 14-летняя дочь пошли на курсы самообороны, чтобы уметь постоять за себя.
"Заткнись, я тебе говорю!" Лицо Андрея искажается в гримасе, когда он кричит. Парень заносит руку над головой, хватает Амалию за горло и прижимает ее к стене. Женщина сначала теряется, но быстро берет себя в руки. Удар кулаком в челюсть, затем - по руке, которая сжимает горло, и у Амалии появляется шанс убежать.
Андрей - не разъяренный супруг, а тренер. Эту сцену нападения участницы курса самообороны для женщин в Берлине разыгрывают много раз. Несколько раз подряд они повторяют движения, чтобы те превратились в рефлекс и в нужный момент тело само знало, как реагировать.
Следующее упражнение - на полу. Тренер садится на участницу курсов верхом и зажимает ей запястья рук. В этом случае единственный шанс спастись - это с силой вытолкнуть нападающего бедром. "А бедра у женщин сильнее, чем у мужчин", - с улыбкой подбадривает Андрей.
Каждая четвертая - жертва насилия
Амалия Вебер ходит на курсы самообороны уже седьмой месяц. Родом из России, Амалия переехала в Германию, когда ей было 13, и с тех пор живет в Берлине. На улицах города она не чувствует особой опасности, но даже в Германии домашнее насилие - все еще серьезная проблема.
Каждая четвертая женщина в Германии хотя бы раз в жизни сталкивалась с физическим или сексуальным насилием со стороны партнера. Жертвами домашнего насилия в 82 процентах случаев становятся женщины. 364 женщины скончались в результате насилия в семье в ФРГ только в 2017 году. Это официальная статистика министерства по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи Германии. Домохозяйки, учительницы, бизнесвумен - с домашним насилием сталкиваются представительницы всех социальных слоев.
"Я сама не раз бывала в критических ситуациях", - рассказывает Амалия после тренировки. - К счастью, до физического насилия не дошло, но было близко к этому". А ее друзья и знакомые становились жертвами домашнего насилия. Слушая их истории она постоянно ловила себя на мысли: "А как бы я отреагировала? Как бы я поступила в этой ситуации?"
Уметь защитить себя в 14 лет
На курсы самообороны Амалия ходит со своей 14-летней дочерью Таиссой. Для матери это не только шанс провести досуг с дочерью, но и возможность подготовить ее к сложностям взрослой жизни. Когда мать предложила Таиссе пойти на курсы, та согласилась, не раздумывая.
"Меня всегда захватывали боевые искусства, сцены борьбы в кино", - признается девушка. Она не исключает возможность заняться этим профессионально. С тех пор как Таисса начала посещать курсы самообороны, она чувствует себя в большей безопасности. "В моем возрасте, например, часто возникают какие-нибудь проблемы с ребятами в школе, и я знаю, что если кто-то поднимет на меня руку, я смогу себя защитить", - говорит Таисса. "А мне так будет намного спокойнее разрешать ей вечерами одной гулять", - признается Амалия.
Не только давать сдачи, но и избегать насилия
На курсы самообороны в берлинском районе Вильмерсдорф ходят женщины самых разных возрастов и профессий. Самой младшей участнице пять лет, а самой старшей - больше семидесяти. "Некоторые воспринимают это просто как спорт, - рассказывает основатель студии и тренер Андрей Шевченко. - Кто-то из участниц действительно пережил случаи нападения или грубого обращения. Или кого-то просто в темном переулке схватил незнакомец. И тогда человек теряет уверенность в себе и это влияет на все аспекты жизни". А с помощью курса самозащиты эту уверенность можно вернуть, убежден тренер.
Шевченко ведет курсы по самообороне в Берлине уже десять лет. Его подопечные учатся не только давать сдачи, но и избегать физической конфронтации. "Важно научиться, прежде всего, говорить "нет", верить в себя, - объясняет Андрей. - Самое главное: не довести ситуацию до вспышки насилия".
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