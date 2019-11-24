Как женщин в Германии учат противостоять насилию

"Заткнись, я тебе говорю!" Лицо Андрея искажается в гримасе, когда он кричит. Парень заносит руку над головой, хватает Амалию за горло и прижимает ее к стене. Женщина сначала теряется, но быстро берет себя в руки. Удар кулаком в челюсть, затем - по руке, которая сжимает горло, и у Амалии появляется шанс убежать.

Андрей - не разъяренный супруг, а тренер. Эту сцену нападения участницы курса самообороны для женщин в Берлине разыгрывают много раз. Несколько раз подряд они повторяют движения, чтобы те превратились в рефлекс и в нужный момент тело само знало, как реагировать.

Женщины на курсах самообороны учатся деэскалации конфликта

Следующее упражнение - на полу. Тренер садится на участницу курсов верхом и зажимает ей запястья рук. В этом случае единственный шанс спастись - это с силой вытолкнуть нападающего бедром. "А бедра у женщин сильнее, чем у мужчин", - с улыбкой подбадривает Андрей.

Каждая четвертая - жертва насилия

Амалия Вебер ходит на курсы самообороны уже седьмой месяц. Родом из России, Амалия переехала в Германию, когда ей было 13, и с тех пор живет в Берлине. На улицах города она не чувствует особой опасности, но даже в Германии домашнее насилие - все еще серьезная проблема.

Каждая четвертая женщина в Германии хотя бы раз в жизни сталкивалась с физическим или сексуальным насилием со стороны партнера. Жертвами домашнего насилия в 82 процентах случаев становятся женщины. 364 женщины скончались в результате насилия в семье в ФРГ только в 2017 году. Это официальная статистика министерства по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи Германии. Домохозяйки, учительницы, бизнесвумен - с домашним насилием сталкиваются представительницы всех социальных слоев.

Таиссе Вебер 14 лет, но она уже может постоять за себя

"Я сама не раз бывала в критических ситуациях", - рассказывает Амалия после тренировки. - К счастью, до физического насилия не дошло, но было близко к этому". А ее друзья и знакомые становились жертвами домашнего насилия. Слушая их истории она постоянно ловила себя на мысли: "А как бы я отреагировала? Как бы я поступила в этой ситуации?"

Уметь защитить себя в 14 лет

На курсы самообороны Амалия ходит со своей 14-летней дочерью Таиссой. Для матери это не только шанс провести досуг с дочерью, но и возможность подготовить ее к сложностям взрослой жизни. Когда мать предложила Таиссе пойти на курсы, та согласилась, не раздумывая.

"Меня всегда захватывали боевые искусства, сцены борьбы в кино", - признается девушка. Она не исключает возможность заняться этим профессионально. С тех пор как Таисса начала посещать курсы самообороны, она чувствует себя в большей безопасности. "В моем возрасте, например, часто возникают какие-нибудь проблемы с ребятами в школе, и я знаю, что если кто-то поднимет на меня руку, я смогу себя защитить", - говорит Таисса. "А мне так будет намного спокойнее разрешать ей вечерами одной гулять", - признается Амалия.

Не только давать сдачи, но и избегать насилия

На курсы самообороны в берлинском районе Вильмерсдорф ходят женщины самых разных возрастов и профессий. Самой младшей участнице пять лет, а самой старшей - больше семидесяти. "Некоторые воспринимают это просто как спорт, - рассказывает основатель студии и тренер Андрей Шевченко. - Кто-то из участниц действительно пережил случаи нападения или грубого обращения. Или кого-то просто в темном переулке схватил незнакомец. И тогда человек теряет уверенность в себе и это влияет на все аспекты жизни". А с помощью курса самозащиты эту уверенность можно вернуть, убежден тренер.

Шевченко ведет курсы по самообороне в Берлине уже десять лет. Его подопечные учатся не только давать сдачи, но и избегать физической конфронтации. "Важно научиться, прежде всего, говорить "нет", верить в себя, - объясняет Андрей. - Самое главное: не довести ситуацию до вспышки насилия".

Смотрите также:

Художники выступили против насилия Борьба за жизнь 25 ноября объявлен ООН Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин в память о сестрах Мирабаль, убитых за сопротивление диктаторскому режиму в Доминиканской Республике. Обратить внимание на проблему насилия - задача художников, чьи работы выставлены в Женском музее Бонна. Картины серии "Курдские женщины и их борьба за жизнь" написаны беженками из Ирака, Сирии и Турции.

Художники выступили против насилия Холодное оружие Палки, ножи, бутылки - объекты снимков фотографа Дирка Дэмлова (Dirk Dähmlow). В серии под названием "Называть вещи своими именами" запечатлены орудия издевательств над женщинами из Германии, России, Бразилии, Индии, Эфиопии, Замбии и Буркина-Фасо.

Художники выступили против насилия Сто тысяч в год По данным Федерального ведомства по уголовным делам (Bundeskriminalamt - BKA), в 2015 году жертвами домашнего насилия в Германии стали более ста тысяч женщин. В 331 случае полученные ими травмы оказались смертельными.

Художники выступили против насилия Знакомые преступники В странах ЕС с сексуальным и физическим насилием хотя бы один раз сталкивалась каждая третья женщина. В большинстве случаев преступниками являются бывшие и настоящие мужья и партнеры.

Художники выступили против насилия Тревожный сигнал К насилию относятся не только побои, но и угрозы, оскорбления, психологическое и эмоциональное давление. Эти действия по отношению к женщинам могут стать первыми сигналами к возможному физическому насилию.

Художники выступили против насилия Незаменимая поддержка До сих пор тема насилия является табу. Тем не менее, во всех городах Германии круглосуточно работают горячие линии для жертв преступлений. Помимо немецкого консультанты владеют несколькими иностранными языками и могут оказать необходимую поддержку. Кроме того, женщины могут обратиться в специальные дома - Frauenhäuser, в которых можно переночевать и получить первую помощь. Автор: Ксения Сафронова

