 Как Европа может контролировать нелегальную миграцию | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 11.12.2018

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Европа

Как Европа может контролировать нелегальную миграцию

Легальная миграция в Европу важна и нужна, заявил эксперт по миграционным вопросам Геральд Кнаус в интервью DW. А нелегальную надо ограничивать, не нарушая Женевскую конвенцию о беженцах.

Спасатель в Средиземном море помогает забраться в шлюпку мигранту

Путь нелегальных мигрантов в Европу связан с риском для жизни

Тема миграции - часть семейной истории Геральда Кнауса. Его мать после Второй мировой войны оказалась в лагере для перемещенных лиц в Швейцарии, а затем переехала в Австрию, где и вырос Кнаус. В студенческие годы в Вене он стал свидетелем того, как историческое падение Берлинской стены в 1989 году изменило повседневную жизнь в столице Австрии и открыло новую главу в истории европейской миграции: чуть ли не за одну ночь Вена переместилась с окраины Западной Европы в центр раскрывающего двери континента.

Во главе "Инициативы европейской стабильности"

Эти события привели к колоссальному всплеску оптимизма, вспоминает Геральд Кнаус в интервью DW. Но вскоре этот оптимизм сменился разочарованием: всего через несколько лет после падения Берлинской стены миллионы людей вынуждены были бежать из Косово и Боснии.

Геральд Кнаус

Геральд Кнаус

Кнаус жил в Боснии четыре года. "Я видел, как национализм на протяжении многих лет разжигал ненависть, кульминацией которой стал гигантский взрыв насилия и геноцида в центре Европы. И этот опыт сформировал меня", - делится собеседник DW.

Биография и жизненный опыт Геральда Кнауса способствовали тому, что он оказался на посту председателя "Инициативы европейской стабильности" (ИЕС) - аналитического центра, созданного после войны в Косово и призванного содействовать взаимопониманию между государствами Юго-Восточной и Западной Европы.

"Политика Меркель спасла душу Европы"

В настоящее время работа ИЕС осуществляется в сложных условиях. Многие страны-члены Евросоюза заняты лишь своими собственными проблемами: они задаются вопросом, сколько еще беженцев удастся принять. Этот вопрос волнует в особенности Германию, которая в 2015-2016 годах приняла большое число людей, ищущих убежище, отмечает Геральд Кнаус.

Он убежден в том, что открыть границы в то время было правильным решением. "Какие были альтернативы? Из-за войны в Сирии число беженцев в Турции, соседнем с ЕС государстве, было больше, чем в любой другой стране. Нужно было активнее помогать туркам, - уверен Кнаус, - но когда беженцы устремились в путь, нас беспокоил единственный вопрос: "Как мы можем это контролировать?"

Беженцы на вокзале в Мюнхене, сентябрь 2015 год

Беженцы на вокзале в Мюнхене, сентябрь 2015 года

В итоге канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) выступила с заявлением, состоявшим из двух пунктов. Во-первых, заявила она, Германия не будет участвовать в политике, заключающейся в том, чтобы с помощью плохого обхождения с новоприбывшими беженцами вынудить их покинуть Германию. Во-вторых, нельзя взваливать проблему с беженцами на плечи одной лишь Греции. "Эта политика спасла честь и душу Европы", - убежден Геральд Кнаус.

Однако за спасение Европы пришлось дорого заплатить: данная политика привела к подъему правопопулистских партий по всей Европе, особенно в восточной ее части. Удивительно, что особенно высоким рейтинг правых популистов оказался в тех странах, где практически не было беженцев, констатирует Кнаус. Например, в Венгрии на данный момент насчитывается всего около 160 человек, подавших ходатайство о предоставлении политического убежища. "Тем не менее венгерское правительство проводит политику, основанную на страхе перед предполагаемым массовым вторжением в страну", - сетует глава "Инициативы европейской стабильности".

Соглашения с недругами Европы опасны

Часть ответственности за укрепление позиций правых популистов лежит также и на партиях, уже давно утвердившихся на политической арене, считает Кнаус. Он резко критикует коалиционное правительство Австрии, сформированное консервативной Австрийской народной партией (АНП) и правопопулистской Австрийской партией свободы (АПС). Если партии политического центра совершают крен вправо и готовы к соглашениям с недругами Европы, это всегда влечет за собой проблемы, поскольку в этом случае тот же крен совершает и вся страна, полагает Геральд Кнаус.

Эксперт по вопросам миграции уверен, что справиться с этими политическими проблемами можно, четко разграничив легальную и нелегальную миграцию. К нелегальным мигрантам относятся и беженцы. По словам Кнауса, он понимает тех, кто выступает за контроль над границами и нелегальной миграцией. "Права на миграцию не существует", - подчеркивает он. Но после Холокоста Европа взяла на себя обязательство, согласно которому ни одного просителя политического убежища нельзя подвергать опасности, не рассмотрев ситуацию, в которой он оказался.

Контекст

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"Этот принцип закреплен в Женевской конвенции о статусе беженцев от 1951 года, и этот принцип должен действовать и впредь. Сложность задачи состоит в том, чтобы сочетать контроль над нелегальной миграцией с соблюдением гуманитарного принципа, запрещающего подвергать людей опасности. На мой взгляд, это вполне возможно", - уверен Геральд Кнаус.

Насколько успешным будет миграционный пакт ООН

Миграционный пакт ООН, подписанный в понедельник, 10 декабря, в марроканском Марракеше, сможет лишь отчасти решить эту проблему, считает собеседник DW. Поскольку основной целью принятого документа является контроль над миграцией и снижение нелегальной миграции. "Вопрос лишь в том, как мы этого добьемся", - добавляет Кнаус.

Только в октябре этого года, по словам эксперта, из Марокко в Испанию через Средиземное море прибыли более 11 тысяч беженцев. "Если мы хотим сократить их число, необходимо усилить сотрудничество с Марокко и странами происхождения мигрантов", - продолжает Геральд Кнаус.

Если беженцам не угрожает опасность, необходимо иметь возможность возвращать их на родину. Это позволило бы уменьшить уровень нелегальной и к тому же опасной миграции морским путем. Подобный способ снижения числа беженцев не противоречит принципам Женевской конвенции, указывает председатель ИЕС.

Чтобы вернуть из Испании, Франции, Италии или Германии беженцев на родину - в Нигерию, Сенегал или Кот-д’Ивуар, Европе нужны соответствующие договоренности. Но для этого необходимо, чтобы страны происхождения беженцев были заинтересованы в том, чтобы заключить такие соглашения. "Если предложить правительствам этих государств, скажем, упростить процедуру приема их студентов в европейские страны в обмен на согласие принимать обратно своих беженцев, это пойдет на пользу обеим сторонам", - заключил Геральд Кнаус.

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    Автор: Аня Ламеш, Наталия Королева


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