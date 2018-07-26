 Как дотянуть до пенсии в России | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 27.07.2018

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Россия

Как дотянуть до пенсии в России

Пока в споры о повышении пенсионного возраста оказались втянуты даже депутаты "Единой России" (неожиданно!), россияне думают о шансах до этого возраста дожить. Карикатура Сергея Елкина.

Пенсионеры пытаются дотянуться до окошка с надписью выплата пенсий (карикатура)

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    Автор: Владимир Дорохов


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