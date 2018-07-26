Как дотянуть до пенсии в России

Пока в споры о повышении пенсионного возраста оказались втянуты даже депутаты "Единой России" (неожиданно!), россияне думают о шансах до этого возраста дожить. Карикатура Сергея Елкина.
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