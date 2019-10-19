Как должен выглядеть дом настоящего футбольного болельщика (фото)

Нойенбюрг • Футбольные болельщики в Германии могут по-разному демонстрировать любовь к родному клубу. В джентельменский набор входят, как минимум, клубный шарф своей команды, шапка или кепка. Часто также можно увидеть клубные наклейки на легковых автомобилях, но Михаэль Нойвайлер (Michael Neuweiler) из баден-вюртембергского Нойенбюрга пошел дальше.

Несколько месяцев назад настал черед обновить фасад дома, доставшегося Михаэлю Нойвайлеру от родной бабушки. Так он выглядит теперь после ремонта - украшен эмблемой футбольной команды "Штутгарт" (VfB Stuttgart) и "бесстрашным и верным" клубным лозунгом - "furchtlos und treu". Такая преданность не осталась незамеченной. Несколько недель назад этот заядлый болельщик был избран председателем своего районного союза футбольных фанатов.

Спортивный клуб VfB Stuttgart был основан в 1893 году. Его футбольная команда сейчас играет во Второй бундеслиге. Клуб насчитывает в общей сложности около 70 тысяч членов. За свою историю "Штутгарт" пять раз становился чемпионом Германии. Последний раз - в 2007 году.

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