 Как должен выглядеть дом настоящего футбольного болельщика (фото) | Кадр дня | DW | 27.10.2019

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Кадр за кадром

Как должен выглядеть дом настоящего футбольного болельщика (фото)

Этот дом достался жителю небольшого города в немецком Баден-Вюртемберге от бабушки. Вот, как он с ним поступил…

Нойенбюрг

Нойенбюрг • Футбольные болельщики в Германии могут по-разному демонстрировать любовь к родному клубу. В джентельменский набор входят, как минимум, клубный шарф своей команды, шапка или кепка. Часто также можно увидеть клубные наклейки на легковых автомобилях, но Михаэль Нойвайлер (Michael Neuweiler) из баден-вюртембергского Нойенбюрга пошел дальше.

Михаэль Нойвайлер

Несколько месяцев назад настал черед обновить фасад дома, доставшегося Михаэлю Нойвайлеру от родной бабушки. Так он выглядит теперь после ремонта - украшен эмблемой футбольной команды "Штутгарт" (VfB Stuttgart) и "бесстрашным и верным" клубным лозунгом - "furchtlos und treu". Такая преданность не осталась незамеченной. Несколько недель назад этот заядлый болельщик был избран председателем своего районного союза футбольных фанатов.

Спортивный клуб VfB Stuttgart был основан в 1893 году. Его футбольная команда сейчас играет во Второй бундеслиге. Клуб насчитывает в общей сложности около 70 тысяч членов. За свою историю "Штутгарт" пять раз становился чемпионом Германии. Последний раз - в 2007 году.

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    Автор: Инга Ваннер


Футбол на большом экране

  • На этом кадре из документального фильма Германия. Летняя сказка режиссера Зёнке Вортмана запечатлены два футболиста – Лукас Подольский и Бастиан Швайнштайгер.

    10 фильмов о футболе

    Летняя сказка

    На этом кадре из документального фильма "Германия. Летняя сказка" режиссера Зёнке Вортмана запечатлены два футболиста: Лукас Подольский и Бастиан Швайнштайгер - "Польди" и "Швайни", как их шутливо называют в Германии. Они играли в составе сборной Германии на ЧМ-2006 в ФРГ. Режиссер заглянул за кулисы чемпионата и показал тот небывалый энтузиазм, который вызвал этот футбольный праздник в Германии.

  • Матчу, который вошел в историю как Чудо Берна, посвящен фильм режиссера Зёнке Вортмана. На фото - кадр из этого фильма.

    10 фильмов о футболе

    Чудо Берна

    На футбольном поле побеждает, конечно, мастерство. Тем не менее, многое решают воля к победе, удача, фортуна. Казалось бы, ничего не предвещало победу ФРГ в финале чемпионата мира по футболу в 1954 году в Берне, но немцы выиграли у фаворитов - сборной Венгрии. Матчу, который вошел в историю как "Чудо Берна", посвящен еще один - уже художественный - фильм Зёнке Вортмана.

  • Актеры Евгений Пронин (справа) и Данила Козловский сыграли главные роли в фильме Алексея Германа-младшего Гарпастум 2005 года.

    10 фильмов о футболе

    Футбол как драма

    Актеры Евгений Пронин (справа) и Данила Козловский сыграли главные роли в фильме Алексея Германа-младшего "Гарпастум" 2005 года. На этой фотографии они запечатлены на Венецианском фестивале во время пресс-конференции, посвященной этой ленте. Слово "Гарпастум" - латинского происхождения и является названием античной игры в мяч. Действие фильма разворачивается в Петербурге в 1914 году.

  • Зинедин Зидан считается одним из величайших игроков в истории футбола.

    10 фильмов о футболе

    Портрет звезды

    Зинедин Зидан считается одним из величайших игроков в истории футбола. Ему посвящен документальный фильм "Зидан. Портрет XXI века", снятый режиссерами Дугласом Гордоном и Филиппом Паррено в 2005 году.

  • Фильм Играй как Бекхэм снят в легкой, развлекательной манере и заканчивается хэппи-эндом.

    10 фильмов о футболе

    Кумиры и поклонницы

    Джесс живет в Лондоне, куда ее семья приехала из Индии. Родители девушки прочат ей карьеру юриста, в то время как она мечтает о футболе. Фотографиями кумира Джесс, английского футболиста Дэвида Бекхэма, увешаны стены в ее комнате. Фильм "Играй как Бекхэм" снят в легкой, развлекательной манере и заканчивается хэппи-эндом. Снял его режиссер Гуриндер Чадха в 2002 году.

  • Фильм Великий матч рассказывает о трех героях из разных регионов мира.

    10 фильмов о футболе

    Главная игра

    Фильм "Великий матч" рассказывает о трех героях из разных регионов мира. Они живут за сотни километров от тех мест, где есть электричество и можно посмотреть по телевизору футбол. Но они готовы преодолеть эти расстояния, чтобы увидеть финальный матч ЧМ в Японии 2002 года, в котором сыграли команды Германии и Бразилии. Фильм снял режиссер Херардо Оливарес в 2006 году.

  • Гол! - так называется первый фильм из одноименной трилогии, снятый режиссером Дэнни Кэнноном в 2005 году.

    10 фильмов о футболе

    Заветная мечта

    "Гол!" - так называется первый фильм из одноименной трилогии, снятый режиссером Дэнни Кэнноном в 2005 году. Фильм повествует о молодом футбольном таланте Сантьяго Муньесе, который живет в США и мечтает играть в футбол в Англии.

  • Футбольным судьям посвящен бельгийский документальный фильм Арбитры режиссеров Ива Инана и Эрика Кардота.

    10 фильмов о футболе

    Арбитрам достается

    Футболисты - главные герои футбольных матчей. Но рефери тоже играет здесь не самую последнюю роль. Футбольным судьям посвящен бельгийский документальный фильм "Арбитры" режиссеров Ива Инана и Эрика Кардота. Фильм снимался во время чемпионата Европы в Австрии и Швейцарии в 2008 году. На этом кадре вратарь турецкой сборной выражает неудовольствие решением судьи.

  • Об истоках и проявлениях футбольного фанатизма рассказывает британско-американский фильм Хулиганы, снятый режиссером Лекси Александром в 2005 году.

    10 фильмов о футболе

    Опасные фанаты

    К сожалению, не обходится в футбольной жизни и без опасных эксцессов, которые провоцируют хулиганы. Их драки превращаются порой в массовые побоища. Об истоках и проявлениях футбольного фанатизма рассказывает британско-американский фильм "Хулиганы", снятый режиссером Лекси Александром в 2005 году.

  • Это кадр из немецкого фильма Дикая банда 2: Сорванцы снова в игре 2005 года, который рассказывает о побеждающей все препоны страсти к футболу, о верной дружбе и первой любви.

    10 фильмов о футболе

    Любовь с детства

    Любовь к футболу сопровождает нас с детства. Это кадр из немецкого фильма "Дикая банда 2: Сорванцы снова в игре" 2005 года, который рассказывает о побеждающей все препоны страсти к футболу, о верной дружбе и первой любви. За фильмом "Дикая банда 1", который вышел в 2003 году, последовало пять сиквелов. Их снял режиссер Йоахим Масаннек. Последний, "Дикая банда 6", был снят в 2016 году.

    Автор: Ольга Солонарь


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Контекст

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